Galaxy S20 etkinliği canlı olarak nasıl izlenir?

Xiaomi, 13 Şubat tarihinde öncelikle Çin pazarı için, Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda her iki telefonu da küresel anlamda pazara getireceğinin sözünü veren firma, bunun için 23 Şubat’ta yapılacak olan küresel duyuru etkinliği MWC’yi bekliyor. Piyasaya sürülmeden önce Mi 10 Pro modeli Geekbench sonuçlarında gözükerek bize sahip olduğu gücü gösterdi.

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Model sonuçlarda oldukça etkileyici bir performans göstererek, tek çekirdek alanında 904 puan, çok çekirdek alanında ise 3290 puan aldı. Karşılaştırma amacıyla, Samsung Galaxy S20 5G modelinin, tek çekirdek performansında 561 puan, çok çekirdek performansında ise 2358 puan aldığını hatırlatalım.

Her şeye rağmen, daha yüksek Geekbench puanlarının bir akıllı telefon hakkında tüm detayları vermediğini belirtmek gerek. Bazen yüksek Geekbench skoruna sahip telefonlar, düşük olanlara göre daha yüksek performans göstermeyebilir ve bu durum Mi 10 Pro modeli içinde geçerli.

Test sonuçlarında, 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülen model için, bazı kaynaklar 16 GB RAM kapasitesine sahip bir modelin daha olacağını söylemekte. Ek olarak cihazın 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6.4 inç Full HD+ bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Son detaylar ise cihazın önünde iki adet delikli kamera bulunacağı yönünde.

Model arka kısmında, 108MP + 48MP + 12MP + 8MP çözünürlüklerine sahip dörtlü kamera kurulumuyla gelecek ve henüz selfie kamerasının çözünürlüğüyle ilgili gerçek bir bilgi bulunmamakta. Güç kısmında ise akıllı telefona, 65W hızlı şarj destekli 5250mAh gücünde devasa bir batarya güç verecek.