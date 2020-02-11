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Galaxy S20 etkinliği canlı olarak nasıl izlenir?
Samsung, bugün Galaxy Unpacked 2020 etkinliği ile yeni modellerini tanıtacak. Ülkemiz saati ile, 22:00’da başlayacak olan etkinlikte, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ve Galaxy Z Flip modelleri tüm detaylarıyla ortaya çıkacak.
Firma canlı yayını şimdilik kendi sitesi üzerinden yapacak gibi görünüyor. Fakat etkinlik saati yaklaşırken, firmaya ait Youtube hesapları üzerinden de canlı yayın gösterilecektir. Kesintisiz ve iyi bir deneyim için Samsung internet sitesini tavsiye etmekteyiz. Ek olarak yerinizi ayırmak için Samsung Türkiye internet sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
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S20 ailesi ve Galaxy Z Flip modelinin yanında, firmanın yeni akıllı saatlerini ve Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığını da tanıtması bekleniyor. Bir süre önce Google ile, Google Play Edition adını taşıyan bir model için beraber çalıştığı ortaya çıkan Samsung, bu konuda da açıklamalarda bulunacak.
S20 ailesinin tüm özellikleri:
|Galaxy S20 5G
|Galaxy S20 Plus 5G
|Galaxy S20 Ultra 5G
|Ekran
|6,2 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
563 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|6,7 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
525 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|6,9 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
511 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|İşletim Sistemi
|Android 10.0; One UI 2
|Android 10.0; One UI 2
|Android 10.0; One UI 2
|İşlemci
|Exynos 990 (7nm)
|Exynos 990 (7nm)
|Exynos 990 (7nm)
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|8
|Hafıza
|128GB
|128GB
|128GB ve 512GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var 1TB kadar
|Var 1TB kadar
|Var 1TB kadar
|RAM
|12GB RAM
|12GB RAM
|12GB RAM
|Arka Kamera
|12 MP ana, 64MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı
3X Optik Zoom ve 30X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|12 MP ana, 64MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı
3X Optik Zoom ve 30X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|108 MP ana, 48MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı, ToF
10X Optik Zoom ve 100X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|Ön Kamera
|10 megapiksel 4K 60fps kayıt
|10 megapiksel 4K 60fps kayıt
|40 megapiksel 4K 60fps kayıt
|Pil
|4.000 mAh
|4.500 mAh
|5.000 mAh
|Ekran Altı Parmak İzi
|Var
|Var
|Var
|IP68
|Var
|Var
|Var
|Boyutlar
|152 x 68 x 7,9 mm
|162 x 74,7 x 8 mm
|167 x 76 x 8,8 mm
|Ağırlık
|164 gram
|188 gram
|221 gram
Akıllı Telefonlar
Geekbench sonuçlarına göre Mi 10 Pro modeli, Galaxy S20’den daha iyi
Xiaomi, 13 Şubat tarihinde öncelikle Çin pazarı için, Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda her iki telefonu da küresel anlamda pazara getireceğinin sözünü veren firma, bunun için 23 Şubat’ta yapılacak olan küresel duyuru etkinliği MWC’yi bekliyor. Piyasaya sürülmeden önce Mi 10 Pro modeli Geekbench sonuçlarında gözükerek bize sahip olduğu gücü gösterdi.
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Model sonuçlarda oldukça etkileyici bir performans göstererek, tek çekirdek alanında 904 puan, çok çekirdek alanında ise 3290 puan aldı. Karşılaştırma amacıyla, Samsung Galaxy S20 5G modelinin, tek çekirdek performansında 561 puan, çok çekirdek performansında ise 2358 puan aldığını hatırlatalım.
Her şeye rağmen, daha yüksek Geekbench puanlarının bir akıllı telefon hakkında tüm detayları vermediğini belirtmek gerek. Bazen yüksek Geekbench skoruna sahip telefonlar, düşük olanlara göre daha yüksek performans göstermeyebilir ve bu durum Mi 10 Pro modeli içinde geçerli.
Test sonuçlarında, 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülen model için, bazı kaynaklar 16 GB RAM kapasitesine sahip bir modelin daha olacağını söylemekte. Ek olarak cihazın 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6.4 inç Full HD+ bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Son detaylar ise cihazın önünde iki adet delikli kamera bulunacağı yönünde.
Model arka kısmında, 108MP + 48MP + 12MP + 8MP çözünürlüklerine sahip dörtlü kamera kurulumuyla gelecek ve henüz selfie kamerasının çözünürlüğüyle ilgili gerçek bir bilgi bulunmamakta. Güç kısmında ise akıllı telefona, 65W hızlı şarj destekli 5250mAh gücünde devasa bir batarya güç verecek.
Yazılım
Microsoft, iOS cihazlarda Office uygulamalarını yeniledi!
Microsoft, iOS cihazlar için Office uygulamasının dizaynını tamamen değiştirdi. Yayınladığı, büyük güncelleme ile Word, Excel ve PowerPoint’in görsel tasarımı tamamen yenilenmiş oldu.
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Uygulamalar, bu büyük yükseltmeyle birlikte, çok daha basit, daha hızlı ve kullanım kolaylığı sunan bir yapıya geçiş yaptılar. Bunlarla birlikte, Microsoft’un önemli bir gelişme yaratarak iyi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz.
Ancak firma, uygulamanın içerisine dahil edilen değişikliklerle ilgili detaylı bilgi vermedi. Fakat, uygulamalarda gezindiğimiz zaman, farklılıklar yansımaya başlıyor. Sunumlar için yeni üst panel sayesinde yapılan içeriklere daha kolay erişebiliyorsunuz.
Firmanın, sunum uygulamalarına eklediği en çarpıcı değişiklikler ise şu şekilde:
- Read and Reply on the Fly: Workbook açmadan, yorumları ve konuları cevaplayabiliyorsunuz.
- Sola ve sağa bakın: XLOOKUP özelliği burada. Satır, satır cümle cümle aradığınızı detaylı şekilde bulun.
XLOOKUP, yeni bir Excel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Önceden birkaç sınırlamayla sunulan bu özellik, artık çok daha detaylı ve hızlı aradağınız kelimeleri bulmanızı sağlıyor.
Tasarım tarafında ise, uygulamaların yuvarlatılmış hatlara kavuştuğunu, panel arayüzlerinin değiştiği ve mobil tarafa daha elverişli özellikler sunduğunu görebiliyoruz.
Android tarafına da yakın zamanda, Microsoft bu kullanım kolaylığı sunan yeni Office uygulamalarını görmemiz mümkün hale gelecektir. Kullanıcılar, biraz sabır edip bu süreci takip etmeye devam etmeleri gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, yeni Google Asistan özelliklerini cihazlarına dahil ediyor!
OnePlus, yeni Google Asistan özelliklerini akıllı telefonlarına dahil etti. Yeni özellik ile telefonunuzu şarja taktığınız an,akıllı telefonunuz adeta akıllı bir ekran gibi çalışmaya başlıyor.
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Google, ambiyans modunu ilk olarak sırasıyla “Lenovo Smart Tab M8 HD, Lenovo Yoga Smart Tab, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2″ modellerine dahil etmişti. Bizim de Lenovo Smart Tab M8 modelinde deneyimlediğimiz bu mod sayesinde, günlük planlarınızı kontrol edebilir. Hatırlatıcılarınıza bakabilir, hava durumu bilgilerini görüntüleyebilir ve “OK Google” komutuyla cihazınızı dokunmadan erişebilirsiniz.
Şimdi ise Google Asistan Ortam Modu’nun OnePlus cihazlara dağıtımının başladığını görüyoruz. Özellikle birlikte, görünen o ki akıllı ev elektroniğine dair ürünler kullanıyorsanız, onları da bu fonksiyonla pratik şekilde görüntülemeniz mümkün.
OnePlus 3’te aktive edilen bu fonksiyonu kullanmak için, Google Uygulama Ayarları > Asistan > Cihazlar kısmına gidip Ortam modunu açmanız gerekiyor.
OnePlus, aynı zamanda kullanıcılara, bu özelliğin kademeli olarak açıldığını, birkaç hafta içinde tüm cihazlara ulaşacağını belirtti. Eğer, bulamıyorsanız sabırlı olun, yakın zamanda bu özelliği kullanmaya başlayacaksınız.