Samsung Galaxy S10 5G, Nisan’da piyasaya sürülecek!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un Şubat ayında tanıttığı Galaxy S10 ailesinin en gelişmiş üyesi Samsung Galaxy S10 5G, 5 Nisan‘da satışa çıkacak.

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Samsung Galaxy S10 5G hangi ülkelerde satılacak?

Galaxy S10 5G, Samsung‘un şimdiye kadar ürettiği en güçlü telefon. Cihaz aynı zamanda piyasaya sürülen ilk 5G destekli akıllı telefon olma unvanını da ele geçirmiş olacak. Samsung‘un telefonu bu ay içinde piyasaya sürmesi bekleniyordu ama çeşitli aksaklıklar yüzünden bu süreç biraz daha uzadı.

Galaxy S10 5G, ilk olarak dünyada 5G altyapısının kullanıldığı tek ülke olan Güney Kore’de ve telefon operatörü Verizon aracılığıyla Amerika’da kullanıcılarla buluşacak. Amerikalılar 11 Nisan itibariyle 5G altyapısını kullanmaya başlayacaklar. Donanım bakımından Galaxy S10 ve S10+ modelleriyle benzeşen telefonun ülkemize ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.