Redmi 7 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin yeni modeli Redmi 7 Pekin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

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Redmi 7 özellikleri

Xiaomi‘nin daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar üreten alt markası Redmi‘nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi 7‘nin özellikleri ve fiyatı Pekin’de düzenlenen etkinlikte duyuruldu.

Redmi 7, 6.26 inçlik HD+ çözünürlüğündeki büyük bir ekrana sahip. Telefon gücünü ise 8 çekirdekli Snapdragon 632 işlemcisinden alıyor. 12 ve 2 MP olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip olan cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğe sahip. 2 GB/16 GB, 3 GB/32 GB ve 4 GB/64 GB gibi RAM ve depolama seçeneklerine sahip olan Redmi 7′nin fiyat etiketi donanımına göre $105-$150 arasında değişecek. Orta segmentteki telefonların fiyatlarının $200 civarından başladığını düşününce açıklanan bu fiyatların agresifliği daha çok ortaya çıkıyor.

4000 mAh‘lık oldukça büyük bir bataryaya sahip olan telefon, kutusundan MIUI 10 arayüzü ve Android Pie işletim sistemiyle çıkacak. Telefonun globalde 26 Mart’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ülkemizdeki kullanıcıların telefona ne zaman ulaşabileceği ise henüz belli değil.