Galaxy M51 ve M31S modelleri geliştirme aşamasında

Display Supply Chain Consultants2ın Kurucu ve CEO’su Ross Young, Samsung Galaxy Note 20 serisi modellerinin 120 Hz ekranlara sahip olacağı bilgisini sızdırdı. Young, seride Note 20 Ultra’nın olmayacağınıda bildirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen Note 20 serisine ait sızıntılar gelmeye devam ediyor. Display Supply Chain Consultants’ın Kurucu ve CEO’su Ross Young, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seri ile ilgili bilgiler sızdırdı. Young, serinin en üst seviye modelinin Note 20+ olacağını bildiriyor. Söz konusu model 6,87 inç boyutunda QHD+ (1440 p) çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Bu ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme hızı sunacak. Değişken yenileme hızlarında çalışacak olan ekran 120 Hz’e ihtiyaç olmayan durağan sahnelerde 60 Hz hızında çalışarak güç tasarrufu da sağlayabilecek.

Note 20+ Display Leak Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20 +

Serinin küçük modeli olan Note 20 ise 6,42 inç boyutunda, FHD+ (1080 p) ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu ekran da 120 Hz yenileme hızıyla gelecek. Galaxy Note 20 serisinde kullanılacak olan OLED panellerin, LTPS teknolojisine göre %5-15 oranında güç tasarrufu sağlayabilen LTPO teknolojisi ile üretileceği de iddia ediliyor. Söz konusu teknoloji ile üretilen ilk ekran, Apple Watch 4 modelinde karşımıza çıkmıştı. Sonrasında Samsung kendi LTPO teknolojisini kullanan ilk ekranını Galaxy Watch Active 2 ile piyasaya sürmüştü.

Note 20 Display Leak:

Note 20 will grow from 6.3" on the 10 to 6.42" on the Note 20. Resolution will increase slightly to 2345 x 1084, 404 PPI, 19.5:9 aspect ratio. 120Hz with LTPO, variable refresh, so lower power with 120Hz, great for always on mode. #GalaxyNote20

— Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020