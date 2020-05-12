Galaxy M51 ve M31S modelleri geliştirme aşamasında

Samsung’un Galaxy M51 ve Galaxy M31S olarak adlandıracağı 2 model için geliştirme çalışmaları başladı. Bu 2 model ile beraber Samsung, orta sınıftaki bütçe dostu model gamını genişletmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu modellerin ilk olarak Hindistan’da satışa sunulması bekleniyor.

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Galaxy M51 ve Galaxy M31S modelleri ile ilgili neler biliyoruz

Samsung’un uygun fiyatlı ve 128 GB boyuta sahip bir dahili depolama sürücüsü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu bilgiye dayanarak da Galaxy M51 ve M31S modelleri muhtemelen 128 GB dahili depolamaya sahip olacak diyebiliriz. Fakat Samsung, fiyatı biraz daha aşağı çekebilmek adına bunu bir opsiyon olarak da sunabilir, çünkü M31S modeli için fiyatlandırmanın çok önemli bir kriter olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy M51 modeline gelince ise, bize kalırsa değişen harfe rağmen M51 modeli Galaxy A51 modeli ile donanımsal anlamda büyük oranda aynı olacaktır; fakat tasarımda ve batarya ömründe elbette farklar olacaktır. Önceki sızıntılara bakar isek; ön tarafta 6.5 inç ve delikli kamera tasarımına sahip bir ekran bizi karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera modülü ve LED flaş bulunacak. Ayrıca arka tarafta bir de fiziksel parmak izi okuyucu olması bekleniyor.

Beklenen teknik özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

6.5 inç AMOLED ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük, 405 PPI piksel yoğunluğu

Exynos 9611 işlemci (10 nm süreçli) ve Mali-G72 MP3 GPU

Android 10 ve One UI 2.1

48 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera

32 MP ön kamera, f/2.2 diyagram açıklığı

8GB RAM (opsiyonel), 128GB dahili depolama (opsiyonel)

4,000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj desteği

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!