Galaxy M20 ve M10 için Android Pie güncellemesi yayımlandı

Samsung, Android Pie güncellemesini Galaxy M20 ve Galaxy M10 cihazları için yayımlamaya başladı.

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1.8 GB boyutunda yeni güncelleme

Samsung, Galaxy M30 için paylaştığı Android Pie güncellemesinden bir gün sonra M20 ve M30 için de Android Pie yayımlandı. İlk olarak Hindistan’daki Galaxy kullanıcılarının erişebileceği güncellemenin boyutu M10 için 1 GB boyutunda iken M20 için 1.8 GB.

Güncelleme içeriğinde ise Samsung’un yeni arayüzü OneUI, Samsung uygulama güncellemeleri, gece modu, bildirim üzerinden cevap verme özellikleri bulunuyor. Ayrıca Samsung, kamera tarafında iyileştirmelere önem verirken, fotoğraflarda yüksek çözünürlüğe daha az veri boyutu ile sağlayan HEIF dosya sistemini bu güncelleme ile kullanıcılara sunacak. Galaxy M30 ve M20’de Android Pie güncellemesi ile gelecek sahne iyileştirme özelliği M10 için sunulmayacak. İlk olarak Hindistan’daki kullanıcılar için paylaşılan güncelleme yakın zamanda Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülke için yayımlanması bekleniyor.