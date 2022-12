Temmuz ayında Android 12 ile duyurulan Samsung Galaxy M13 5G, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini alıyor. Güncelleme, “M136BXXU2BVK3” ürün yazılım sürümüne sahip ve her zamanki One UI 5 özelliklerine ek olarak Kasım 2022 Android güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

Samsung, şu anda Hindistan’da Samsung Galaxy M13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini başlatıyor, ancak güncelleme yakında diğer bölgeler için de yayınlanacak. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M13’ün 4G varyantının da bir veya iki hafta içinde One UI 5 almasını bekliyoruz.

Hindistan sürümü bir Samsung Galaxy M13 5G cihazınız varsa ve Samsung Galaxy M13 5G cihazınıza One UI 5 almadıysanız, akıllı telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek bunu manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Güncelleme henüz Türkiye için yayınlanmadı ancak ülkemize gelmesi çok uzun sürmeyecektir.