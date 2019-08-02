Galaxy J3 2017 Android Pie güncellemesi aldı

Samsung, Galaxy J3 2017 için Android Pie güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme haziran 2019 güvenlik yaması ile beraber geliyor.

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Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay giriş segmentinde bulunan üç cihaza Pie güncellemesini dağıttığını açıklamıştı. 2017 yılında piyasaya giriş yapan Galaxy Xcover 4, Galaxy Wide 2 ve 2018’de satışa sunulan Galaxy J7 Duo Android Pie güncellemesini alan telefonlardı. Ağustos ayı itibari ile Galaxy J3 2017 modeli de Android Pie güncellemesini aldı. İlk olarak Rusya ve Vietnam’daki kullanıcılara sunulan güncelleme J330FXXU3CSG6 ve J330GDXU3CSG7 kod numaraları ile dağıtıldı. 2019 Haziran ayı güvenlik yamasını içeren yeni yazılımın birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması bekleniliyor. Sistem güncellemesini almak isteyen kullanıcılar, internet erişimine sahip iken Ayarlar-Yazılım Güncellemesi sekmesine gelmesi gerekiyor.

Galaxy J3 2017 özellikleri

Ekran: 5.0 inç HD 720 x 1280 PLS

Boyutlar : 143.2 x 70.3 x 8.2 mm

Bağlantılar: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 FM radio

Giriş çıkışlar: microUSB 2.0 / 3.5 mm jack

İşlemci: Exynos 7570 Quad (14 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 /GPU Mali-T720 MP2

RAM ve Depolama: 2 GB RAM ,16 GB

Kamera: 13 MP, f/1.9 FHD 30 kare / 5 MP, f/2.2 selfie kamerası

Batarya:2400 mAh

Yazılım : Android 9.0 Pie – Android 7.0 Nougat