Redmi K20 serisi için gamepad tanıtıldı

Redmi K20 Serisi için ve Mi 9T’de de kullanılabilecek olan gamepad bugün Çinde tanıtıldı. Çinin en büyük oyun ve teknolojik eğlence fuarı China Joy Expo programında tanıtılan gamepad hakkındaki detaylara birlikte bakalım.

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China Joy Expo, Çinin en büyük oyun ve teknolojik eğlence fuarıdır. Bugün başlayan bu fuar hafta sonu boyunca devam edecek. Bu fuar kapsamında Xiaomi tarafından farklı ürünlerin tanıtılması bekleniyor. Bugün tanıtılan ürün ise Redmi K20 / Pro ve Mi 9T için kullanılabilir olan gamepad. Yeni tanıtılacak ürünlerin yalnızca bununla sınırlı olmadığı düşünülüyor. Bununla birlikte şirketin bir dizüstü oyuncu bilgisayarı duyurması bekleniyor.

İlk olarak Blackshark telefonları ile görmeye başladığımız gamepad modülü en güçlü redmi telefonları ile de karşımıza gelmeye devam ediyor. Blackshark’ın ilk modeli ile aynı tasarım ve fonksiyonlara sahip olan model tam ekran deneyimi sunan telefonda daha fazla ekran alanı kazanabilmeyi ve oyunlarda çok daha iyi bir deneyimi sunacağı görülüyor.

Redmi K20 / Pro özellikleri

Xiaomi Redmi K20, ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde Mi 9T adıyla piyasaya sürülen bir akıllı telefondur. Full HD+ çözünürlükte olan 6.39 inç ekrana ve hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh batarya ile birlikte gelmektedir. Bu telefon gücünü orta üst seviye telefonlarda gördüğümüz Snapdragon 730 işlemcisi ile birlikte gelmektedir. Arka tarafta ana kamerası 48 MP çözünürlüğe sahip olan modele 8MP telefoto ve 13MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Redmi K20 Pro, alt modeli ile aynı tasarımı ve büyük oranda aynı donanımı kullanıyor. Farklı olduğu nokta bu modelin Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alıyor olması. Tam ekran deneyimini sunan telefonlar pop-up sistemi ile açılıp kapanabilen ön kameraya da sahip.