Dacia, otomobil tutkunlarının merakla beklediği makyajlı hatchback modelini nihayet ülkemiz pazarına resmi olarak sundu. Özellikle ekonomik yapısı ve pratik kullanımıyla geniş bir kitleye hitap eden araç, yenilenen tasarım detaylarıyla rekabetteki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Yeni Dacia Sandero kullanıcılarına ne gibi yenilikler ve fiyat avantajları sunuyor?

Yeni Dacia Sandero Türkiye fiyatı ve versiyonları

Türkiye’de otomobil piyasasının en çok tercih edilen modellerinden biri olan bu araç, Ocak 2026 itibarıyla güncel fiyat listesiyle vitrinlerdeki yerini aldı. Yeni Dacia Sandero modelinin başlangıç fiyatı, hatchback gövde tipi ve Essential donanım seviyesiyle birlikte kullanıcılarla buluşuyor. İlerleyen aylarda ailenin diğer üyelerinin de bu listeye eklenmesi planlanıyor.

İşte Ocak 2026 itibarıyla açıklanan Dacia Sandero Türkiye fiyatı listesi:

Sandero Essential TCe 100: 1.240.000 TL

Sandero Expression TCe 100: 1.340.000 TL

Açıklanan bu rakamlar, aracın donanım seviyesine göre değişkenlik gösterirken, Dacia markasının mart ayında Sandero Stepway ve Jogger modellerini de aileye dahil ederek ürün gamını genişletmesi bekleniyor. Özellikle Yeni Dacia Sandero sunduğu bu fiyat skalasıyla pazarın iddialı oyuncularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Yeni Dacia Sandero tasarımı ve dikkat çeken donanımları

Makyaj operasyonuyla birlikte aracın dış görünüşünde modern dokunuşlar göze çarpıyor. Önceki modellerde görmeye alıştığımız Y formundaki ışık imzası, yerini çok daha modern duran ters T imzalı far tasarımına bırakmış durumda. Ayrıca Dacia Sandero ön panjurunda yer alan yatay çizgiler, farlardaki piksel efektini destekleyecek şekilde yeniden dizayn edilmiş.

Arka tarafta ise ön gündüz farlarıyla uyumlu yeni stop lambaları dikkat çekiyor. Yeni Dacia Sandero modelinin iç mekanında da benzer bir tasarım dili hakim. Havalandırma menfezlerinde, dış tasarımdaki T motiflerinin aynısını görmek mümkün. Bu küçük ama etkili detaylar, aracın iç ambiyansına daha bütünsel ve kaliteli bir hava katıyor.

Donanım tarafında ise Essential paketine özel sunulan Konfor Paketi dikkat çekiyor. Yaklaşık 55 bin liralık bir opsiyonla sunulan bu paket; 10 inç boyutunda multimedya ekranı, suni deri direksiyon, kol dayamalı yüksek orta konsol ve şık bir köpekbalığı anten gibi özellikler içeriyor. Yeni Dacia Sandero böylece teknoloji ve konforu bir arada arayan kullanıcılar için opsiyon listesini zengin tutuyor.

Motor seçenekleri ve teknik detaylar

Kaputun altına baktığımızda bizi verimliliğiyle ön plana çıkan TCe 100 motoru karşılıyor. Üç silindirli ve turbo beslemeli olan bu ünite, 100 beygir güç üreterek günlük sürüş ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor. Yeni Dacia Sandero gücünü 6 ileri manuel şanzımanla yola aktararak hem yakıt ekonomisi hem de yeterli performansı bir arada sunuyor.

Bu motor seçeneği, düşük hacmin getirdiği vergi avantajıyla da birleşince Dacia kullanıcıları için cazip bir seçenek haline geliyor. Yeni Dacia Sandero şehir içi trafiğinde sunduğu kıvraklık ve kompakt boyutlarıyla modern hatchback segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Markanın bu stratejisi, özellikle Egea gibi popüler modellerin oluşturduğu boşluğu doldurma potansiyeli taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyatlar ve makyajlı tasarım sizce piyasadaki talebi nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!