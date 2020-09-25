Akıllı Telefonlar
Galaxy A72 beşli kamera dizilimiyle gelebilir!
Samsung, Galaxy A serisi telefonlarında yeni kamera teknolojilerini ve değişiklikleri denemeyi seviyor. SamMobile tarafından yayınlanan rapora göre şirket, beşli kamera dizilimini ilk olarak Galaxy A72 üzerinde deneyecek.
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Bu yenilik, akıllı telefon dünyası için bir ilk olmayacak. Zira o sıfat geçen yıl tanıtılan Nokia 9 Pure View modeline ait. Ancak ilk defa bir Samsung telefonda beşli dizilimi görmüş olacağız.
Galaxy A72 hangi kameraları içerecek?
Galaxy A72 ile gelmesini beklediğimiz bu kameralar aslında artık ‘klasikleşti‘ diyebiliriz. Beşli dizilim, 64 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş açı lensi, 8 MP’lik telefoto lens, 5 MP makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Telefon, telefoto lens sayesinde 3x optik yakınlaştırma yapabilecekken dijital yakınlaştırmayla ilgili henüz bir bilgimiz yok.
Bu telefoto lens, aslında yeni tanıtılan Galaxy S20 FE’nin telefoto lensinin aynısı. Diğer dört kameranın da serinin önceki modeli A71 ile aynı olduğunu hesaba katarsak bu iki cihazın kameralarının bir araya getirildiği söylenebilir. S20 FE’den transfer edilen telefoto lens ile birlikte ilk kez A serisi bir cihazda optik görüntü sabitleyici (OIS) görebiliriz. Ön kamerada ise Samsung’un 32 MP’lik bir sensör kullanılması bekleniyor.
A serisinin yeni jenerasyonunun bir diğer üyesi olması beklenen Galaxy A52’nin ise atası A51 gibi dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Türkiye’de de fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken modeller olan A serisi için Samsung da oldukça umutlu. Galaxy A72 ve A52 için beklenen toplam 30 milyon satış miktarı şirketin toplam hacminin %10’unu oluşturmakta.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno4 Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!
Oppo, Reno ailesini genişletmeye devam ederken şirketin seriye ekleyeceği Reno4 Lite isimli modeli, FCC sertifikasyon programında detaylarıyla ortaya çıktı.
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Reno ailesini genişliyor
Oppo, Reno ailesinin yeni üyelerini tanıtmaya Çin’de 5G bağlantı teknolojilerini destekleyen Reno4 ve Reno4 Pro ile başlamıştı. Ardından tanıtılan modellerin 4G versiyonları global pazara açılmış ve son olarak da SE‘yi tanıtarak aileyi uygun fiyatlı bir modelle genişletmişti. FCC’de ortaya çıkan bir Oppo modeli, Reno ailesinin son üyesi olabilir.
Oppo Reno4 Lite ismiyle karşımıza çıkacağı düşünülen cihaz, Android 10 üzerinde çalışan ColorOS 7.2 ile gelecek. Sertifikasyonla beraber ortaya çıkan tasarım detaylarına göre güç tuşu cihazın sol yanında yer alırken ses tuşları ise sağ yana konumlandırılmış.
Reno4 Lite, Helio P95 ile geliyor
Daha önceki GeekBench verilerine göre sekiz çekirdekli MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM seçeneğine de sahip olacak. 6,43” büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğündeki ekranla gelecek cihaz için arka tasarımla alakalı bir detay paylaşılmamış. Cihazın 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve 4000 mAh kapasiteli bataryayle gelecek cihaz daha önce Bluetooth SIG ve GCF sertifikasyonlarında da görüntülenmiş ve detayları internete sızmıştı. Oppo’nun ürün gamına resmi olarak cihazı eklemesiyle beraber detayları daha fazla görmüş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung, ‘Fan Edition’ serisini devam ettirmekte kararlı
Samsung ilk ‘Fan Edition’ model telefonunu, pil sorunları sebebiyle kullanıma sunulamayan Galaxy Note 7 modeli için üretmişti. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7 FE modelinden sonra, herhangi bir ‘Fan Edition’ model cihaz görememiştik.
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Samsung birinci ağızdan açıkladı
Galaxy S20 FE ile birlikte, ‘Fan Edition’ model cihazlar tekrar hayatımıza girmiş oldu. Şirket, daha önce uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ‘Lite’ takısını kullanıyordu. Samsung’un yeni planı, ‘Lite’ takısı yerine ‘FE’ takısını kullanmak. Şirket bu iddiayı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S20 FE modelini tanıttığı sırada doğruladı.
Samsung Electronics yöneticilerinden Clare Hunter, “Galaxy tutkunları için amiral gemisi modellerimizin sahip olduğu özelliklerden ödün vermeden, ‘Fan Edition’ modeller tasarlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da amiral gemisi cihazlarımızın ‘Fan Edition’ versiyonlarını göreceksiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya dayanarak, Samsung’un ‘S’ ve ‘Note’ serisi modellerinin her zaman bir ‘FE’ versiyonunun da olacağını söyleyebiliriz.
Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli gelebilir
Önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 FE modelini görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Note 10 Lite modelinin, teknik özellikler bakımından Galaxy Note 10 ile paralellik gösterdiğine şahit olmuştuk. Muhtemel bir Galaxy Note 20 FE modelinin teknik özellik bakımından; Snapdragon 865+/Exynos 990 işlemci, Adreno 650/Mali-G77 MP11 grafik işlemci, 120Hz tazeleme oranına sahip düz bir ekran, üçlü kamera kurulumu ve geliştirilmiş bir ‘S Pen’ ile gelmesi tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Dönebilen ekranlı LG Wing parçalarına ayrıldı!
Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan LG Wing, dönebilen yapıdaki T ekran konseptiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Ekranı döndüren mekanizmanın dayanıklılığı ile ilgili çeşitli soru işaretleri bulunurken, yayınlanan söküm videosu mekanizmayı ortaya çıkardı!
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LG Wing, “dahice tasarlanan” menteşe mekanizması ile şaşırtıyor!
Telefon dayanıklılık videolarıyla dikkat çeken JerryRigEverything YouTube kanalı, LG Wing’in satışa sunulmadan önceki bir test sürümünü temin etti. Cihazın tamir edilebilirliğini ölçmek adına söküm işlemi gerçekleştirilirken, merak edilen ekran mekanizmasına önemli bir yer ayrıldı. Anakartın üzerinde pop-up kamera için mini amortisör bulunurken, ikinci mekanizma ise ekranın döndürülebilmesine olanak sağlıyor. Bu mekanizmaya ulaşmak için de anakart ve bataryanın sökülmesi gerekiyor.
Görünüşe göre LG Wing, 90 derecelik dönme hareketini sağlayabilmek için kompakt bir düzeneğe yer veriyor. Düzeneğin içerisinde ise 90 derecelik dönüş açısı sağlayan bir yay ve mini amortisör bulunuyor. Tamir edilebilirliği oldukça basit olan bu sistem kolayca sökülüp takılabiliyor. Dolayısıyla olumsuz bir durum karşısında mekanizmanın ekrandan bağımsız şekilde değişimi mümkün oluyor.
LG Wing, 6.8 inçlik Full HD+ OLED ana ekran taşıyor. Bu ekranın döndürülmesiyle birlikte 3.9 inçlik ikinci OLED ekran da açığa çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G’den alan telefonun 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 64+13+12 megapiksellik üçlü arka kameraya 32 megapiksel çözünürlüğünde pop-up kamera eşlik ediyor. 4.000 mAh batarya, NFC, ekran altı optik parmak izi okuyucu ve Android 10 işletim sistemi ise cihazın diğer özelliklerini oluşturuyor. Son olarak LG Wing’in yurtdışı satış fiyatının 1.09 milyon won (930 dolar) olduğunu belirtelim.