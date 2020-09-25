Galaxy A72 beşli kamera dizilimiyle gelebilir!

Samsung, Galaxy A serisi telefonlarında yeni kamera teknolojilerini ve değişiklikleri denemeyi seviyor. SamMobile tarafından yayınlanan rapora göre şirket, beşli kamera dizilimini ilk olarak Galaxy A72 üzerinde deneyecek.

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Bu yenilik, akıllı telefon dünyası için bir ilk olmayacak. Zira o sıfat geçen yıl tanıtılan Nokia 9 Pure View modeline ait. Ancak ilk defa bir Samsung telefonda beşli dizilimi görmüş olacağız.

Galaxy A72 hangi kameraları içerecek?

Galaxy A72 ile gelmesini beklediğimiz bu kameralar aslında artık ‘klasikleşti‘ diyebiliriz. Beşli dizilim, 64 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş açı lensi, 8 MP’lik telefoto lens, 5 MP makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Telefon, telefoto lens sayesinde 3x optik yakınlaştırma yapabilecekken dijital yakınlaştırmayla ilgili henüz bir bilgimiz yok.

Bu telefoto lens, aslında yeni tanıtılan Galaxy S20 FE’nin telefoto lensinin aynısı. Diğer dört kameranın da serinin önceki modeli A71 ile aynı olduğunu hesaba katarsak bu iki cihazın kameralarının bir araya getirildiği söylenebilir. S20 FE’den transfer edilen telefoto lens ile birlikte ilk kez A serisi bir cihazda optik görüntü sabitleyici (OIS) görebiliriz. Ön kamerada ise Samsung’un 32 MP’lik bir sensör kullanılması bekleniyor.

A serisinin yeni jenerasyonunun bir diğer üyesi olması beklenen Galaxy A52’nin ise atası A51 gibi dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Türkiye’de de fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken modeller olan A serisi için Samsung da oldukça umutlu. Galaxy A72 ve A52 için beklenen toplam 30 milyon satış miktarı şirketin toplam hacminin %10’unu oluşturmakta.