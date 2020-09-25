realme’nin de artık ekosistemi var: realme Watch ve Buds Air Neo elimizde!

Realme Watch ve Realme Buds Air Neo modelleri ofisimize ulaştı. Bu ürünlerle birlikte şirket, birçok teknoloji firması gibi kendi ekosistemini oluşturmuş oldu. Bu videoda, ürünlere bir ilk bakış atıyoruz.

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realme Watch neler sunuyor?

Birçok rakibine göre 599 TL’lik fiyatıyla daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak realme Watch, 12 dahili saat yüzü bulunduruyor ve OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.

realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcıyı yaşamını iyileştirmeye teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.

realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklık özellikleri ve fiyatı

realme Buds Air Neo, R1 bağlantı ve güç yongası ile verimlilik sağlıyor. Telefon ile kulaklık arasında hızlı ve istikrarlı bir bağlantı oluşturan yeni nesil çift kanallı iletim teknolojisini kullanan R1 Gerçek Kablosuz Çip, kullanıcılara olağanüstü bir gerçek kablosuz deneyim sunuyor. Kulak içi uyumu optimize etmek ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için yeniden tasarlanan Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram yani sadece tek bir kağıt sayfası ağırlığında.

13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Kullanıcı, kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, realme Link uygulaması sayesinde de kulaklığını telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Düşük gecikme sunması Buds Air Neo’yu oyuncular için ilgi çekici bir kulaklık haline getiriyor. Gecikmeleri yüzde 51 oranında azaltan 119.2 ms süper düşük gecikme modu da dokunmatik alan üzerinden açılıp kapatılabiliyor.

Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlı kalabilen kulaklık, Google Fast Pair Service ile akıcı bir şekilde eşleşebiliyor. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Fiyatı 399 TL olarak belirlenen realme Buds Air Neo Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında kullanıcıları ile buluşacak.