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realme’nin de artık ekosistemi var: realme Watch ve Buds Air Neo elimizde!
Realme Watch ve Realme Buds Air Neo modelleri ofisimize ulaştı. Bu ürünlerle birlikte şirket, birçok teknoloji firması gibi kendi ekosistemini oluşturmuş oldu. Bu videoda, ürünlere bir ilk bakış atıyoruz.
realme Watch neler sunuyor?
Birçok rakibine göre 599 TL’lik fiyatıyla daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak realme Watch, 12 dahili saat yüzü bulunduruyor ve OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.
realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcıyı yaşamını iyileştirmeye teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.
realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklık özellikleri ve fiyatı
realme Buds Air Neo, R1 bağlantı ve güç yongası ile verimlilik sağlıyor. Telefon ile kulaklık arasında hızlı ve istikrarlı bir bağlantı oluşturan yeni nesil çift kanallı iletim teknolojisini kullanan R1 Gerçek Kablosuz Çip, kullanıcılara olağanüstü bir gerçek kablosuz deneyim sunuyor. Kulak içi uyumu optimize etmek ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için yeniden tasarlanan Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram yani sadece tek bir kağıt sayfası ağırlığında.
13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Kullanıcı, kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, realme Link uygulaması sayesinde de kulaklığını telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Düşük gecikme sunması Buds Air Neo’yu oyuncular için ilgi çekici bir kulaklık haline getiriyor. Gecikmeleri yüzde 51 oranında azaltan 119.2 ms süper düşük gecikme modu da dokunmatik alan üzerinden açılıp kapatılabiliyor.
Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlı kalabilen kulaklık, Google Fast Pair Service ile akıcı bir şekilde eşleşebiliyor. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.
Fiyatı 399 TL olarak belirlenen realme Buds Air Neo Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında kullanıcıları ile buluşacak.
İnceleme
EBA için ideal tablet! Huawei MatePad T10s ilk bakış
Huawei MatePad T10s ofisimize ulaştı. Özellikle EBA sistemi için ideal yapıda olan Matepad T10s, geniş ekranında genel bir kullanım deneyimi vadediyor.
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EBA için ideal tablet! MatePad T10s ilk bakış
Huawei MatePad T10s özellikleri
Ekran: 10,1 inç 1920 x 1200 IPS
İşlemci: Huawei Kirin 710A
Grafik: Mali G51
Bellek: 2 GB / 3 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB (+MicroSD kart desteği)
Arka Kamera: 5 MP
Ön Kamera: 2 MP
İşletim Sistemi: EMUI 10.1 (Android 10)
Boyut: 159 x 240,2 x 7,85 mm
Ağırlık: 450 gram
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 6V/2A = 12 Watt
Fiyat: 1.449,00 TL (2 GB + 32 GB) 1.599,00 TL (3 GB + 64 GB)
Akıllı Telefon
LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa sunulacak modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Üst segment ile geri dönen LG, bakalım bu telefonuyla bizlere neler sunuyor?
Not: Videoyu hazırladıktan sonra cihaz Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.
LG Velvet aldığınızda verilecek LG PL2 bluetooth hoparlör hediye kampanyasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.lgkampanya.com/lg-velvet-pl2-kampanyasi
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LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet ve hediyeleri
Ürünün fiyatı incelemeyi çektiğimiz an itibarıyla belli değildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada 7499 TL’lik bir fiyat duyuruldu. Kısa bir süreliğine LG Velvet alan kullanıcılara, LG PL2 model Bluetooth hoparlör ile birlikte kırılmaz cam ve kılıf hediye edilecek.
LG Velvet inceleme – Tasarım
Cihazın güçlü bir tasarımı var. Zira önü ve arkası cam, yan çerçeveleri de alüminyum malzeme kullanan modelde bununla birlikte kavisli ekran kullanılması oldukça premium bir his uyandırmayı başarmış. Telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü, kullandığımız süre boyunca oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştı. Telefonun tasarımında en çok beğendiğimi nokta ise stereo hoparlör oldu. Çünkü hem stereo olması, hem de ses çıkış gücü ve kalitesi anlamında oldukça başarılı. Ses konusunda telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olduğunu belirtelim.
6.8 inç ekran boyutuyla gelen telefon Full HD+ çözünürlük ve P-OLED panel kullanıyor. OLED tabanlı bu panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran parlaklığı da güneş ışığının altında dahi oldukça yeterli oluyor.
Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin üzerine bildiğiniz gibi 855 ve 865 modelleri gelmişti. Her ne kadar çok güncel olmasa da, bir amiral gemisi işlemcisi olduğu için performans anlamında hem genel kullanım hem de oyun noktasında iyi sonuçlar veriyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu da belirtelim.
Cihazda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki yapay zeka ve gece modu gibi günümüzün ihtiyaç duyulan ek özellikleri de cihazda yer alıyor. Yaptığımız çekim örneklerini videomuzdan görüntüleyebilirsiniz. Video tarafında ise 1080p Full HD’de 60 FPS, 4K’da ise 30 FPS ile sınırlıyız.
Son olarak 4300 mAh batarya ile gelen LG Velvet modelinde, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yaptığımız PCMark Battery testinde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç alan cihaz, 12 saatlik test sonucu ile oldukça güzel bir değer verdi.
İnceleme
Huawei MatePad 10.4 incelemesi | 2.400 TL’ye “Pro” deneyimi?
Huawei MatePad 10.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.400 TL fiyatıyla Pro modelinden neredeyse 2.000 TL fark olan bu tablet, dilediğiniz her şeyi yapabilme kabiliyetine sahip. Biz de bu videomuzda Huawei MatePad modelinin detaylarına bakıyoruz.
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Huawei MatePad 10.4 incelemesi | 2.400 TL’ye “Pro” deneyimi?
MatePad 10.4 detaylarına bakıldığında oldukça güçlü ve donanımlı bir model olarak geliyor. 10,4 inç 2000 x 1200 piksel IPS ekran deneyiminde oldukça iddialı olan modelde işlemci olarak P40 Lite modelinde gördüğümüz oldukça başarılı olan Kirin 810 yer alıyor.
4 GB bellek ve 64 GB depolama yanı sıra Micro SD kart desteği de olan tablette indirdiğiniz kaliteli içerikleri izlemek oldukça keyifli. 4 hoparlör konumu ile stereo deneyimini doyasıya yaşatan MatePad 10.4 tam bir medya cihazı olmuş. Ayrıca dilerseniz Huawei kalemini bu cihazda da kullanabilirsiniz.
7250 mAh bataryası günlerce gitse de hızlı şarj desteği olmaması ciddi bir eksisi olmuş. Fakat genel deneyimde uygulama desteğinin az olmasının yanı sıra oldukça eğlenceli bir ürün ortaya koyulmuş.