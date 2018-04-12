Galaxy A6 Plus (2018) modeliyle ilgili yeni sızıntılar var. Ortaya çıkan test sonuçarına göre Android 8.0 kullanan telefon, birçok üst düzey Samsung cihazında olduğu gibi “sonsuz ekran”la gelecek.

Galaxy A6 Plus (2018) sonsuz ekranla geliyor

Galaxy S8 modelleriyle birlikte tanıtılan “sonsuz ekran” özelliği, daha sonra Galaxy Note 8‘de karşımıza çıkmış ve ardından Galaxy A8 modelleriyle orta segmente de taşınmıştı.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy A6 Plus (2018) modelinin ortaya çıkan benchmark sonuçlarında ekran çözünürlüğü 412 x 846 piksel olarak görünüyor. Bu değer, sonsuz ekran kullanan Galaxy telefonlarının testinde bu şekilde çıkıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler telefonun Snapdragon 625 işlemci ve 4 GB RAM ile geleceğini gösteriyordu.

Cihazla ilgili diğer detayları ise resmi duyuru olduğunda öğrenebileceğiz.