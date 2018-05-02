Yeni tanıtılan 2018 model Samsung telefonları Galaxy A6 ve A6+ için fiyat etiketleri belli oldu. Orta segment için hazırlanan iki cihazın duyurudan kısa bir süre sonra Avrupa fiyatları da açıklandı. Buna göre Galaxy A6 (2018) 309€ olacakken Galaxy A6+ (2018) 369€ olacak. Her iki modelin de mor, altın, mavi ve siyah renk seçenekleri olacak. Galaxy A6 (2018)’in stoğu Avrupa’ya 3 hafta içinde ulaşacak. Plus modeli ise bir hafta sonra varacak.

Galaxy A6 ve A6+ için fiyat seviyesi Çin ile rekabete yetecek mi?

Son dönemde Çinli üreticilerin uygun fiyata üst donanım cihazlar sunması ile orta segmentin bir anda karıştığı alanda kendisine adam akıllı yer edinmeye çalışan Samsung’un bu hamlesi bakalım rakipleri Huawei, Xiaomi gibi markalar üzerinde nasıl etki bırakacak. Galaxy A6 (2018)’de 5.6 inç 18.5:9 Super AMOLED ekran, 16MP f/1.7 arka kamera ve 3.000 mAh batarya bulunuyor. Galaxy A6+ (2018) ise 6.0 inç Super AMOLED ekrana, 16MP f/1.7 + 5MP f/1.9 çift kameraya ve 3.500 mAh pile sahip.