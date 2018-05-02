Samsung Galaxy A6 ve A6+ tanıtıldı!

Samsung Galaxy A6 ve A6+ modelleri resmi olarak duyuruldu. Orta segmentte yer alan iki model, ekran kasa oranı ve Plus modelde bulunan çift arka kamera gibi detaylarıyla öne çıkıyor.

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Samsung Galaxy A6 ve A6+ özellikleri

Galaxy A6 modelinde 5.6 inç boyutlu ekranda 720 x 1.480 çözünürlük yer alıyor. Gücünü 1.6 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemcisinden alan modelde 3 veya 4 GB RAM ile birlikte 32 veya 64 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını 256 GB‘a kadar microSD kart desteği sayesinde arttırabilmek mümkün. Android 8.0 Oreo işletim sistemini kullanan cihazda 3,000 mAh pil yer alıyor. Kamera noktasında ise arka bölümde 16 MP‘lik f/1.7 diyafram değerine sahip bir kamera yer alırken, önde f/1.9 diyafram değerine sahip LED flaş destekli 16 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Ailenin büyük üyesi Galaxy A6+ modelinde ise 6 inç boyutlu ekranda 1.080 x 2.220 çözünürlük yer alıyor. Bunun dışında baz modelden farklı olarak telefonun arka tarafında 16 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP f/1.9 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bu modelde 1.8 GHz saat hızında çalışan saat frekansı daha hızlı bir işlemci yer alırken, RAM ve depolama seçenekleri baz model ile aynı. Ayrıca 3,500 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.

Hem Galaxy A6 hem de A6+ modelleri siyah, altın, mavi ve lavanta renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Mayıs ayı itibarıyla Avrupa, Asya ve Latin Amerika pazarında olacak telefon daha sonra Güney Kore, Afrika ve Çin’de de satın alınabilecek. Fiyat konusu ise şu anlık belirsiz.