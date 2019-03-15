Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı açıklandı

Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı kampanyalı ön satışların başlamasıyla resmi olarak duyuruldu. A serisinin en yeni iki üyesi Mart ayı sonuna kadar 10.000 mAh kapasiteli hızlı şarj destekli powerbank hediyesiyle satılacak.

İlgili içerik: Galaxy A50 ön inceleme

İlgili içerik: Galaxy A30 ön inceleme

Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı

Galaxy A50 fiyatı 2849 TL olarak açıklanırken, Galaxy A30 fiyatı 2299 TL olarak lanse edildi. Yeni Galaxy A50 ve A30’u Mart ayı sonuna kadar ön satış kampanyası ile satın alanlara 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.

Galaxy A50 ve Galaxy A30 özellikleri