Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı açıklandı

Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı kampanyalı ön satışların başlamasıyla resmi olarak duyuruldu. A serisinin en yeni iki üyesi Mart ayı sonuna kadar 10.000 mAh kapasiteli hızlı şarj destekli powerbank hediyesiyle satılacak.
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Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı
Galaxy A50 fiyatı 2849 TL olarak açıklanırken, Galaxy A30 fiyatı 2299 TL olarak lanse edildi. Yeni Galaxy A50 ve A30’u Mart ayı sonuna kadar ön satış kampanyası ile satın alanlara 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.
Galaxy A50 ve Galaxy A30 özellikleri
|A50
|A30
|Ekran
|Boyut / Çözünürlük
|6.4-inch FHD+ (1080×2340) Super AMOLED
|6.4-inch FHD+ (1080×2340) Super AMOLED
|Infinity Ekran
|Sonsuz-U Tasarım
|Sonsuz-U Tasarım
|Boyutlar
|158.5 x 74.7 x 7.7mm
|158.5 x 74.7 x 7.7mm
|Design
|3D Glasstic
|3D Glasstic
|İşlemci
|Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz
|Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz
|Kamera
|Ön
|25MP FF (F2.0)
|16P FF (F2.0)
|Arka
|25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2)
|16MP (F1.7) + 5MP (F2.2)
|Bellek
|6 GB RAM
64 GB
Maksimum 512 GB Micro SD
|4 GB RAM
64 GB Dahili Bellek
Maksimum 512 GB Micro SD
|Pil
|4,000 mAh
|4,000 mAh
|Diğer Özellikler
|Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu, Hızlı Şarj1, Samsung Pay2, Bixby Vision, Bixby Ses, Bixby Ev, Bixby Hatırlatıcı
|Parmak İzi, Hızlı Şarj1, Samsung Pay2, Bixby Ev, Bixby Hatırlatıcı3
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