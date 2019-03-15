Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı açıklandı

Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı açıklandı

15 Mart, 2019 Akıllı Telefonlar, Genel 0 yorum

Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı kampanyalı ön satışların başlamasıyla resmi olarak duyuruldu. A serisinin en yeni iki üyesi Mart ayı sonuna kadar 10.000 mAh kapasiteli hızlı şarj destekli powerbank hediyesiyle satılacak.

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Galaxy A50 ve Galaxy A30 fiyatı

Galaxy A50 fiyatı 2849 TL olarak açıklanırken, Galaxy A30 fiyatı 2299 TL olarak lanse edildi. Yeni Galaxy A50 ve A30’u Mart ayı sonuna kadar ön satış kampanyası ile satın alanlara 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.

Galaxy A50 ve Galaxy A30 özellikleri

A50 A30
Ekran Boyut / Çözünürlük 6.4-inch FHD+ (1080×2340) Super AMOLED 6.4-inch FHD+ (1080×2340) Super AMOLED
Infinity Ekran Sonsuz-U Tasarım Sonsuz-U Tasarım
Boyutlar 158.5 x 74.7 x 7.7mm 158.5 x 74.7 x 7.7mm
Design 3D Glasstic 3D Glasstic
İşlemci Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz
Kamera Ön 25MP FF (F2.0) 16P FF (F2.0)
Arka 25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2) 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2)
Bellek 6 GB RAM

64 GB

Maksimum 512 GB Micro SD

 4 GB RAM

64 GB Dahili Bellek

Maksimum 512 GB Micro SD
Pil 4,000 mAh 4,000 mAh
Diğer Özellikler Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu, Hızlı Şarj1, Samsung Pay2, Bixby Vision, Bixby Ses, Bixby Ev, Bixby Hatırlatıcı Parmak İzi, Hızlı Şarj1, Samsung Pay2, Bixby Ev, Bixby Hatırlatıcı3

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