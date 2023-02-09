Samsung, A serisi ile ülkemizde birçok insan tarafından tercih edilen bir marka haline geldi. S serisinin çok pahalı olması Çin markalarına veya Apple’a yönelmek istemeyen kullanıcıları A serisine yöneltti. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, A serisinin yeni üyesi olacak olan Galaxy A34 üzerinde çalışıyor. Serinin yeni üyesinin hemen hemen tüm özellikleri sızdırıldı.

SnoopyTech kaynaklı bilgiye göre Galaxy A34 dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek:

Beyaz

Grafit Gri

Misket Limonu

Mor

Sızıntılara göre Galaxy A34, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç büyüklükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızını da destekleyecek. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel tercih edilmiş.

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Kamera tarafında akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 48 MP çözünürlükte bir ana kamera bizlere göz kırpıyor. Bu ana kameraya henüz özellikleri bilinmeyen iki yardımcı kamera eşlik ediyor. Galaxy A34 ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar içi 13 MP çözünürlükte ön kameraya da sahip.

Donanım tarafında akıllı telefonun hangi yonga seti ile geleceği henüz bilinmiyor. Ancak Galaxy A34, 5000 mAh büyüklükte bir pile sahip olacak. Bu pil 25W kablolu şarjı da destekleyecek. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek bulunacak:

6 GB RAM + 128 GB Dahili Depolama

6 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama

Söylentilere göre Samsung Mart ayında Galaxy A34 ve Galaxy A54’ü yapacağı bir etkinlikte tanıtacak. Şimdilik Galaxy A34 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.