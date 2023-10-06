Samsung bir süredir giriş segmentte aktif rol alıyor. Geçtiğimiz ay Galaxy A15’in görselleri sızdırılmıştı. Bu bağlamda Samsung artık Galaxy A15 4G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A15 4G, Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

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Geekbench testine göre Galaxy A15 4G, 4 GB RAM’e sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 14 ile birlikte gelecek. Akıllı telefon Geekbench’in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 743 ve 2.005 puan aldı.

Bir Önceki Nesil: Galaxy A14 4G

Bir önceki nesil olan Galaxy A14 4G, ekran tarafında 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekliyor. 60 hz ekran yenileme hızı sunan bu ekran 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran paneli tarafında ise PLS bir ekran paneli bulunuyor.

Galaxy A14 4G kaputun altında Exynos 850 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB/ 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Exynos 850 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir kamera dizilimine sahip. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera, 5 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte bir makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.