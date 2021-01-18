Donanım
Foxconn, Vietnam’da fabrika kuruyor; iPad’ler burada üretilecek
ABD’li teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden birisi olan Foxconn, 270 milyon dolarlık bir yatırımla Vietnam’da fabrika kuracak. Genel merkezi Tayvan’da bulunan elektronik üreticisi, fabrikayı kurabilmek için Vietnam Hükûmeti’nden resmî onayını aldı. Foxconn’un kuracağı yeni tesiste, yılda 8 milyon dizüstü bilgisayar ve tablet üretimi gerçekleşecek.
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Görünen o ki Apple, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden teknoloji savaşlarından herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmek istemiyor. Zira iPad, iPhone ve MacBook üretiminde büyük rolü bulunan Tayvan merkezli elektronik üreticisi Foxconn, Apple’ın talebi üzerine yakında üretimin önemli bir kısmını Çin’den Vietnam’a taşıyacak.
Reuters tarafından paylaşılan haberlere göre Foxconn, Vietnam’ın Bac Giang bölgesinde 270 milyon dolar değerinde yeni bir fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Gerekli tüm yasal süreçleri tamamlayıp, Vietnam Hükûmeti tarafından da fabrika için lisansını almayı başaran Foxconn’un, yeni üretim tesisini kurmasının ardından Vietnam’daki yatırımlarını 700 milyon dolar daha artıracağı bildiriliyor.
Yeni Foxconn fabrikasında, yılda 8 milyon cihaz üretimi gerçekleşecek
Foxconn’un yeni fabrikası, Fukang Technology şirketinin koordinesinde inşa edilecek ve fabrika tamamlandıktan sonra, Çin’de devam eden üretimin bir kısmı artık burada yapılacak. Foxconn, şu anda günlük hayatta kullandığımız iPhone, iPad ve MacBook’ları Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan fabrikasında üretiyor. Yeni fabrikanın hayata geçmesinin ardından da Apple’ın talebi üzerine iPad ve MacBook’ların artık Vietnam’da üretileceği belirtiliyor.
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Doğrusunu isterseniz Apple, üretimi Çin’den başka bir bölgeye taşımak istemekte haksız sayılmaz. Zira hepimizin bildiği üzere, dünyada devam etmekte olan bir Çin-ABD gerilimi var ve bu gerilimin ucunun kime dokunacağı belirsiz. Üstelik işin kötüsü bu gerilim Donald Trump yönetiminin aldığı yeni kararlarla da alevleniyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Trump, Xiaomi’yi ABD’nin kara listesine almıştı.
Xiaomi’nin kara listeye alınması henüz ağır bir yaptırım sayılmıyor; fakat Huawei’ye uygulanan yaptırımların da hafif hafif başladığını ve günün sonundan ne hale geldiğini aklımızın bir köşesine yazmamızda fayda var. Yarın bir gün Çin Hükûmeti tarafından Apple’ın tedarik zincirine yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacağının garantisinin olmaması da, işin cabası. Apple’ın Foxconn ile anlaşıp üretimi Çin’den Vietnam’a taşımak istemesini, bu tehlikenin varlığıyla açıklayabiliriz.
Donanım
Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
ABD’de Trump yönetimi, aralarında Intel’in de bulunduğu bazı tedarikçilerin Huawei ile anlaşmasını iptal etti. Huawei, artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek.
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Huawei, merkezi Çin’in Shenzen şehrinde bulunan Çin menşeli ve çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Özellikle akıllı telefonları ve telekomünikasyon altyapılarıyla öne çıkan şirket, uzun zamandır ABD ile bazı sorunlar yaşıyor. ABD tarafından, Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçlanan şirket, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalmış ve bunun sonucu olarak bazı ticaret ambargolarına maruz kalmıştı. Google servislerine erişimi yasaklanan Huawei, bir darbe daha alıyor. Başkanlık seçimlerini kaybeden Trump yönetimi, görevi devretmesine günler kala aralarında Intel’in de olduğu bazı şirketlerden ürün tedarik edemeyecek.
Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
ABD ambargosundan etkilenen Çinli şirket, çözümü kendi işletim sistemi ve mağazası yeterli düzeye gelene kadar iç pazara dönmekte bulmuştu. Yine de kar etmek için başka alternatiflere yönelen şirket, ilk olarak elinden alt markası olan Honor’u çıkarmış ve laptop pazarına yönelmişti. Özellikle ultrabook modelleriyle dikkat çeken Çinli üretici, pandemi dönemiyle yükselişe geçen pazarda oldukça başarılı ürünlere sahipti. Şimdi ise Reuters tarafından yapılan habere göre, ABD’de Trump yönetimi aralarında Intel’in de dahil olduğu bir grup şirketin, Huawei ile olan ticaret lisansları iptal edildi. Ortaya çıkan bir e-postada, Ticaret departmanının Intel’in lisans taleplerini reddettiği ve daha önce verilmiş bir lisansı iptal etme niyetinde olduğunu ortaya çıkardı. İsmi belirtilmeyen bazı kaynaklar da yaptığı yorumlarda 4 şirketten, 8 lisans iptal edildiğini belirtti. Bundan sonra Intel, Huawei için işlemci ya da başka bir ürün tedarik edemeyecek. İddialar ile ilgili iki şirket de yorum yapmayı reddetti.
Gözler yeni başkanda
Şirket için oldukça zorlu olan bu karar, belirttiğimiz üzere Trump yönetimi tarafından alındı. Ancak 20 Ocak tarihinde ABD de koltuk değişimi yaşanacak. Mevcut Başkan Trump, görev süresini doldurarak, görevi yeni Başkan Joe Biden’a devredecek. Biden’ın görevi aldıktan sonra Huawei ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Donanım
Noctua, Intel Rocket Lake işlemcileri için hazırlanıyor
Intel 11.nesil Rocket Lake-S işlemcileri yakın zamanda kullanıcıyla buluşacak. Çiplerin tam özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ise Intel tarafından henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte geçen haftanın başlarında CES platformunda i9-11900K amiral gemisi işlemcisi için önemli detaylar paylaşan firma; çiplerin çıkışlarının yakın olduğu ipucunu bizlere veren B560 ve Z590 anakartlarının duyurusunu da yaptı.
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Bunlar dışında ise işlemci soğutucusu ve fan firması olan Noctua, hangi soğutucunun hangi kartta çalıştığıyla alakalı uyumluluk listesini yeniliyor. Şimdilik 30 Z590 ve 11 B560 kartı kapsayan liste ile birlikte önemli bir gelişim kaydedildiği görülebiliyor. Üstelik liste henüz tamamlanmış da değil. Yine de birçok bilindik kart listede yerlerini almış durumda.
Noctua firmasının sahip olduğu geniş soğutucu yelpazesini düşününce bu süreç biraz daha zaman alabilecek gibi duruyor. Üstelik desteği kesilmiş kartlara yönelik toplamda 55 farklı soğutucu için denemeler de sürüyor. Dolayısıyla çıkışından önce bile bu seviyede bilgilerin gelmesi sağlanacak destekler için oldukça önemli diyebiliriz.
Noctua’nın Z590 ve B560 destek listeleri paylaşılmış durumda. Listelerde kartın soğutucu desteği olmaması durumunda kırmızı bir çarpıyla, desteğe sahip olması durumunda ise yeşil bir tik ile belirtiliyor.
Son olarak bazı soğutucuların LGA1200 işlemci soketlerine oturabilmeleri için SecuFirm montaj kitinin gerektiğini hatırlatmamız gerek. Ancak satın alındığının kanıtlanması durumunda firma bu kitleri ücretsiz olarak kullanıcılara temin ediyor.
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Intel H570 ve B560 anakartlarında hafıza overclock işlemi aktifleşti
500 serisi anakartlarıyla beraber Intel alışkanlığını bozdu ve Z anakartları dışında da hafızaya yapılan overclock işlemini aktifleştirdi. Bu jenerasyon içerisinde H570 ve B560 anakartları kullanıcılarının resmi olarak desteklenen hafıza hızının üstüne çıkmaları artık mümkün olabilecek.
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AMD sahipleri açısından ise bu hamle fazla bir anlam ifade etmeyebilir çünkü zaten AMD markası; A veya B serisi gibi bütçe dostu anakartlarının hafıza overclock işlemlerinde bu konuda daha esnek davranıyor. Intel kullanıcıları ise 500 serisi kartlardan önce bu özelliğe sadece Z amiral gemisi kartlarında erişebiliyorlardı. Biraz gecikmiş olsa da Intel firmasının daha düşük bütçeli anakartlar için de bu kapıyı açmış olması iyi bir haber.
Intel firmasının hafıza desteği iki farklı şekilde oluyor
Anakartlar hakkında genel bir bakış sağlayacak olursak Comet Lake-S hafıza desteği için Intel iki seviyeli bir şema kullanıyor. i9 ve i7 işlemcileri varsayılan olarak DDR4-2933 desteğine sahiplerken, i5 ve altı ise DDR4-2666 hafıza desteğine sahip. Bu nedenle de H470 ve B460 anakartları sadece DDR4-2933 desteğine kadar çıkabiliyorlardı.
momomo_US tarafından gelen bilgilere göre ASRock Z590 Taichi ürün sayfasında ise Intel’in Rocket Lake-S ile de aynı yolu izlediğini söylüyor. Hafıza desteği kısmında “11.Intel Core (i5/i7/i9) 3200’e kadar DDR4 bellek desteklerken; Core i3, Pentium ve Celeron 2666’e kadar DDR4 destekler” yazdığı görülebiliyor.
Önceki gelen bilgiler 11.nesilin Rocket Lake-S ve Comet Lake Refresh işlemcilerine sahip olduğunu söylüyordu. ASRock tarafından gelen bu bilgiler de bunu destekler nitelikte. Core i9 ve Core i5 modelleri DDR4-3200 destekleyen Rocket Lake-S işlemcileri olarak karşımıza çıkarken, Comet Lake Refresh çipleri ise mevcut jenerasyon gibi DDR4-2666 desteğine sahip.
Böylelikle yeni gelen düzenlemeyle H570 ve B560 anakartları artık hafıza overclock işlemine olanak sağlıyor. Ancak anakarttaki işlemcinin i5 ve üzeri olması gerekiyor. i3 ve altı işlemciler DDR4-2666 desteğinde kalıyor. Bunun öncesinde ise H ve B serisi anakartlarda i9 işlemci kullanıldığında daha hızlı bir bellek kullanılamıyordu. Dolayısıyla tam bir overclock desteği sayılmasa da yine de hiç yoktan iyidir diyebiliriz.
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