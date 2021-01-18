Foxconn, Vietnam’da fabrika kuruyor; iPad’ler burada üretilecek

ABD’li teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden birisi olan Foxconn, 270 milyon dolarlık bir yatırımla Vietnam’da fabrika kuracak. Genel merkezi Tayvan’da bulunan elektronik üreticisi, fabrikayı kurabilmek için Vietnam Hükûmeti’nden resmî onayını aldı. Foxconn’un kuracağı yeni tesiste, yılda 8 milyon dizüstü bilgisayar ve tablet üretimi gerçekleşecek.

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Görünen o ki Apple, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden teknoloji savaşlarından herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmek istemiyor. Zira iPad, iPhone ve MacBook üretiminde büyük rolü bulunan Tayvan merkezli elektronik üreticisi Foxconn, Apple’ın talebi üzerine yakında üretimin önemli bir kısmını Çin’den Vietnam’a taşıyacak.

Reuters tarafından paylaşılan haberlere göre Foxconn, Vietnam’ın Bac Giang bölgesinde 270 milyon dolar değerinde yeni bir fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Gerekli tüm yasal süreçleri tamamlayıp, Vietnam Hükûmeti tarafından da fabrika için lisansını almayı başaran Foxconn’un, yeni üretim tesisini kurmasının ardından Vietnam’daki yatırımlarını 700 milyon dolar daha artıracağı bildiriliyor.

Yeni Foxconn fabrikasında, yılda 8 milyon cihaz üretimi gerçekleşecek

Foxconn’un yeni fabrikası, Fukang Technology şirketinin koordinesinde inşa edilecek ve fabrika tamamlandıktan sonra, Çin’de devam eden üretimin bir kısmı artık burada yapılacak. Foxconn, şu anda günlük hayatta kullandığımız iPhone, iPad ve MacBook’ları Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan fabrikasında üretiyor. Yeni fabrikanın hayata geçmesinin ardından da Apple’ın talebi üzerine iPad ve MacBook’ların artık Vietnam’da üretileceği belirtiliyor.

Doğrusunu isterseniz Apple, üretimi Çin’den başka bir bölgeye taşımak istemekte haksız sayılmaz. Zira hepimizin bildiği üzere, dünyada devam etmekte olan bir Çin-ABD gerilimi var ve bu gerilimin ucunun kime dokunacağı belirsiz. Üstelik işin kötüsü bu gerilim Donald Trump yönetiminin aldığı yeni kararlarla da alevleniyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Trump, Xiaomi’yi ABD’nin kara listesine almıştı.

Xiaomi’nin kara listeye alınması henüz ağır bir yaptırım sayılmıyor; fakat Huawei’ye uygulanan yaptırımların da hafif hafif başladığını ve günün sonundan ne hale geldiğini aklımızın bir köşesine yazmamızda fayda var. Yarın bir gün Çin Hükûmeti tarafından Apple’ın tedarik zincirine yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacağının garantisinin olmaması da, işin cabası. Apple’ın Foxconn ile anlaşıp üretimi Çin’den Vietnam’a taşımak istemesini, bu tehlikenin varlığıyla açıklayabiliriz.