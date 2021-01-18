Güncelleme
Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
MacBook Pro ve Macbook Air cihazlarda bulunabilen Apple firmasının kendi işlemcisi M1 çipleri çıktığından beri; yazılım geliştiricileri programlarını yeni işlemci için uyumlu hale getirmeye çalışmaya devam ediyorlar.
Yakın zamanda Office 365 programını Apple’ın yeni cihazlarında çalışmaya uygun hale getiren Microsoft da dikkatini amiral gemisi Edge tarayıcısına çevirdi. Geçen ay M1 için çıkartılan bir versiyon erken erişime açılmıştı. Şimdi de tarayıcının stabil sürümünün çıkışı oldukça yakın.
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M1 cihazları için Edge, Microsoft Insider Canary kanalında Aralık 17’de yayınlanmıştı. Sonrasında da Geliştirici ve Beta kanallarına geçiş olmuştu. 16 Ocak’ta paylaşılan bir tweette de Microsoft, artık Microsoft Edge Insider versiyonunun macOS ARM64 desteğiyle birlikte indirilebileceğini paylaştı. Canary, Beta veya Dev (Geliştirici) versiyonlarını indirip denemek için ise Insider internet sitesine gidilmesi gerektiğini hatırlattı. Edge tarayıcısının artık bütün erken erişim kanallarında erişime açık olduğu düşünüldüğünde tam bir genel çıkış yapması yakın gibi.
Apple M1 Mac bilgisayarlarda normalde emülatör ile de bazı programlar kullanılabiliyor
Mac sahipleri normalde Apple Rosetta gibi emülatörler kullanarak M1 çiplere uyumlu olmayan programları kullanabiliyorlar. Ancak tahmin edilebileceği gibi bu, performansta gözle görülebilir bir düşüş oluşturabiliyor. Özellikle de günümüzdeki tarayıcıların kullandıkları kaynakları göz önüne alacak olursak performanstaki bu düşüş önemli bir sorun teşkil edebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da Edge tarayıcısı daha önceden M1 çiplerine uyumlu hale gelen rakipleri Chrome ve Firefox tarayıcılarını da yakalamaya yakın gibi.
Çıkış takvimine göre bakacak olursak bir sonraki Microsoft Edge v88 stabil sürümünün gelecek hafta içerisi civarında çıkması gerekiyor. Ancak bu süreçte M1 için stabil bir sürümün gelip gelmeyeceği meçhul. Her ne kadar Microsoft tarafından konuyla alakalı net bir bilgi gelmemiş olsa da; programın Geliştirici ve Beta kanallarına gelmiş olması tam bir çıkış yapma tarihinin de oldukça yakın olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesini almaya başladı
Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bugün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Telefonun hem LTE hem de 5G’li versiyonu için aynı anda yayınlanan güncelleme, iki farklı ürün yazılımı sürümüne sahip. Android 11’in Ocak 2021’de çıkan güvenlik yamalarını da telefona nakşettiren güncelleme, One UI 3.0’daki arayüz değişikliklerini de içeriyor.
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Hepimizin malumu olduğu üzere Samsung’un, akıllı telefonlarına yönelik uyguladığı güncelleme çalışmalarındaki geçmişi pek parlak değil. Ancak 2020’den beri şirket bu kara geçmişinin izlerini silmek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Galaxy S10 Lite gibi giriş seviyesi akıllı telefonlarına bile Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzünü OTA yoluyla veren Samsung, katlanabilir telefonlarını da Android 11’den mahrum bırakmıyor.
Bugün itibarıyla Samsung, Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonu için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınladı. Galaxy Fold’un LTE ve 5G’li varyantlarının ikisine birden dağıtılan güncelleme evvela Fransa, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Sonrasında dünya çapındaki diğer Samsung Galaxy Fold kullanıcılarına da erişime açılacak olan Android 11 güncellemesi, One UI 3.0 arayüzüyle beraber telefona bambaşka bir hava katacak.
Bu arada güncelleme iki farklı ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Eğer 4G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız F900FXXU4DUA1; 5G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız da F907BXXU4DUA1 ürün yazılımı sürümüyle beraber Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi telefonunuza OTA yoluyla geliyor. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek yükleyebilirsiniz.
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Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesiyle ne gibi özelliklere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy Fold kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Galaxy Fold erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Galaxy Fold İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Galaxy Fold – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
Akıllı Telefonlar
MIUI 13 çok yakında bu Xiaomi cihazlarla geliyor!
Xiaomi, Mi 11 serisi ile birlikte MIUI 12.5’i yeni duyurdu. Güncelleme, Çin’deki bazı cihazlar için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve yeni özellikler de kademeli olarak getiriliyor. 12.5 güncellemesi, 2021’in ikinci çeyreğinde duyurulabilecek MIUI 13 sürümünden önceki aşamalı bir adım olarak hizmet ediyor. Şimdi ise bir XDA Forum Üyesi, Xiaomi’nin yazılım dış görünümünün bir sonraki sürümü hakkında miui.com kaynak kodunun derinliklerine gömülü ilginç ayrıntıları keşfetti.
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MIUI 13 stabil güncellemesi Mi Mix 4 ve Mi Note 11 ile başlayabilir
Rapora göre MIUI 13 yakında gelecek ve onu destekleyecek ilk cihazlardan bazıları Mi Mix 4 ve Mi Note 11 olacak. Mi Mix 4, seride verilen kısa bir aradan sonra şirket tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak Mi Note 11 hala sırrını koruyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note 10 Lite’ı saymazsak, 2019’da piyasaya sürülen Mi Note 10’dan bu yana şirket henüz yeni bir akıllı telefon çıkarmadı ve Mi Note 11 hakkında bilinenler de oldukça az.
Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q
Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021
Mi Mix 4 hangi yeni özellikler ile gelecek?
Muadili Mi Mix 4 zaten söylenti değirmeninde dolaşıyor. Birçok rapor, bu cihazın Xiaomi’nin ekran altı selfie kamerasına sahip ilk telefonu olacağını iddia ediyor. Bu tür bir seçimin Mi Mix cihazına kesinlikle uyacağı oldukça aşikar. Sonuçta, çerçevesiz ekran trendini başlatan Mi Mix’in ta kendisiydi. Mi Mix 3S, oldukça yenilikçi kızaklı kameraya sahip bir ekranla piyasaya sürülmüştü. Gerçek bir cihazdan çok bir konsept olan Mi Alpha’dan bu yana Xiaomi, bu akıllı telefon serisini gizli tutmayı tercih etti.
Çin kaynaklı habere göre, BOE ve Huaxing, ekran altı kameralarla OLED panellerin seri üretimini çoktan başlattı. Bu paneller, bu yılın ikinci yarısında son tüketiciye ulaşacak. Bu da muhtemelen Mi Mix 4’ün olası çıkış tarihi ile aynı zamana denk geliyor. Ayrıca Mi Note 11’in yılın 3. ve 4. çeyreğindeki bir lansmanı hedefleyeceği tahmin ediliyor.
MIUI 13, Nisan ayında duyurulabilir ancak güncellemenin kararlı bir duruma gelmesi birkaç ay daha sürecektir. Mi Mix 4, kutusundan kararlı bir sürümle çıkan ilk cihaz olabilir. Ne yazık ki, bu yeni cihazlar hakkında elimizde kesin bilgiler olmadığı için şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz. Elbette önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır çünkü siz okuyucularımızın da bildiği gibi bu sektörde hiçbir şey uzun süre sır olarak kalamıyor.
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Güncelleme
Facebook, kişisel veri yönetimi için bir güncelleme yaptı
Facebook bugün, kullanımını kolaylaştırmak ve kişisel verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi açıklamak için “Bilgilerine Eriş” sekmesinde bir güncelleme yaptı.
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Kişisel veri yönetimi artık daha kolay
Bilgilerine Eriş, Facebook’ta sizinle ilgili paylaşılan bilgilere ayrıntılı bir görünüm sağlıyor. Güncellenen sürüm sekiz kategori halinde düzenlenmiş: Facebook’taki Hareketleriniz, Kişisel Bilgiler, Arkadaşlar ve Takipçiler, Kayıtlı Bilgiler, Güvenlik ve Giriş Bilgileri, Facebook Dışındaki Uygulamalar ve İnternet Siteleri, Reklam Bilgileri ve Tercihler.
Her kategorinin içindeki bilgiler, aradığınız verileri bulmanızı kolaylaştırmak adına alt kategoriler halinde de düzenlenmiş bulunuyor. Yeniden düzenlenen bu araç, aynı zamanda verilerinizi kaldırmak için de kullanılabiliyor.
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“Konum” gibi belirli bir şeyi bulabilmeniz için arama işlevi dahil edilmiş durumda ve Facebook’un Facebook deneyimini kişiselleştirmek için verileri nasıl kullandığı hakkında artık daha fazla bilgi edinmek mümkün.
Aslında güncellemenin piyasaya sürülmesi, Apple’ın Facebook gibi uygulamaların topladığı kişisel verilerin, ayrıntılı bir listesini vermesini istemesinden doğuyor. Bilindiği üzere Apple, kısa bir süre önce uygulama geliştiricilerini sözde “beslenme etiketleri” için belirli gizlilik ayrıntılarını göstermeye teşvik etmeye başlamıştı, böylece kullanıcılar artık belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmama konusunda bilinçli seçimler yapabilmişti.
“Bilgilerine Eriş” alanına ulaşmak için, Facebook iOS uygulamasını açın Ayarlar ve Gizlilik bölümüne gidin, Ayarlar’ı seçin ve “Bilgilerine Eriş”e dokunun. Bu özellik şimdilik uygulamada sınırlı kalsa da önümüzdeki günlerde masaüstü versiyonlara da getirileceği tahmin ediliyor.
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 15 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 16 saat önce
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Yazan: market2020, 17 saat önce
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