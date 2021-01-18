Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor

MacBook Pro ve Macbook Air cihazlarda bulunabilen Apple firmasının kendi işlemcisi M1 çipleri çıktığından beri; yazılım geliştiricileri programlarını yeni işlemci için uyumlu hale getirmeye çalışmaya devam ediyorlar.

Yakın zamanda Office 365 programını Apple’ın yeni cihazlarında çalışmaya uygun hale getiren Microsoft da dikkatini amiral gemisi Edge tarayıcısına çevirdi. Geçen ay M1 için çıkartılan bir versiyon erken erişime açılmıştı. Şimdi de tarayıcının stabil sürümünün çıkışı oldukça yakın.

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M1 cihazları için Edge, Microsoft Insider Canary kanalında Aralık 17’de yayınlanmıştı. Sonrasında da Geliştirici ve Beta kanallarına geçiş olmuştu. 16 Ocak’ta paylaşılan bir tweette de Microsoft, artık Microsoft Edge Insider versiyonunun macOS ARM64 desteğiyle birlikte indirilebileceğini paylaştı. Canary, Beta veya Dev (Geliştirici) versiyonlarını indirip denemek için ise Insider internet sitesine gidilmesi gerektiğini hatırlattı. Edge tarayıcısının artık bütün erken erişim kanallarında erişime açık olduğu düşünüldüğünde tam bir genel çıkış yapması yakın gibi.

Apple M1 Mac bilgisayarlarda normalde emülatör ile de bazı programlar kullanılabiliyor

Mac sahipleri normalde Apple Rosetta gibi emülatörler kullanarak M1 çiplere uyumlu olmayan programları kullanabiliyorlar. Ancak tahmin edilebileceği gibi bu, performansta gözle görülebilir bir düşüş oluşturabiliyor. Özellikle de günümüzdeki tarayıcıların kullandıkları kaynakları göz önüne alacak olursak performanstaki bu düşüş önemli bir sorun teşkil edebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da Edge tarayıcısı daha önceden M1 çiplerine uyumlu hale gelen rakipleri Chrome ve Firefox tarayıcılarını da yakalamaya yakın gibi.

Çıkış takvimine göre bakacak olursak bir sonraki Microsoft Edge v88 stabil sürümünün gelecek hafta içerisi civarında çıkması gerekiyor. Ancak bu süreçte M1 için stabil bir sürümün gelip gelmeyeceği meçhul. Her ne kadar Microsoft tarafından konuyla alakalı net bir bilgi gelmemiş olsa da; programın Geliştirici ve Beta kanallarına gelmiş olması tam bir çıkış yapma tarihinin de oldukça yakın olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz.