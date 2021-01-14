Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!

Reuters’in haberine göre Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, aralarında Xiaomi markasının da bulunduğu dokuz tane Çinli şirketi kara listeye aldı. Eğer Reuters’in haberleri doğruysa, teknoloji dünyası “ikinci Huawei vakası”na gebe olabilir.

İlginizi çekebilir: ABD hükümetinin yeni hedefi TCL olabilir!

reklam

Donald Trump başkanlığındaki ABD Hükümeti, çok yakındaki el değiştirecek ve yeni başkan Joe Biden görevine başlayacak. Şunun şurasında gitmesine birkaç gün kala, Donald Trump Çinli şirketlere yönelik ambargolarını sıklaştırmaya başladı. DJI, SMIC gibi çeşitli Çin menşeili şirketlerin ABD tarafından kara listeye alındığını sizlere haberlerimizde aktarmıştık. Fakat bugün ortaya çıkan haberler teknoloji endüstrisinde hiç olmadığı kadar infial yaratacak gibi görünüyor.

Trump giderayak tüm tuşlara basıyor: Xiaomi, ABD’nin kara listesine eklendi!

Reuters tarafından ortaya atılan bilgilere göre ABD Hükümeti, aralarında hepimizin yakından tanıdığı Xiaomi firmasının da bulunduğu dokuz adet Çinli şirketi kara listesine aldı. Çin’in devlete ait hava araçları üreticisi olan Comac firmasını da kapsayan yeni listedeki şirketler, ABD’li yatırımcılar tarafından hiçbir yatırım alamayacaklar.

Xiaomi’nin kara listeye alınması ne anlama geliyor?

Haberi ilk yaptığımız an henüz hiçbir şey net olmadığı için, Xiaomi’nin tıpkı Huawei gibi sıkı yaptırımlara tabi olacağını düşünmüştük. Muhtemelen sizler de böyle düşünmüşsünüzdür. Fakat sonradan anlaşıldı ki, durum böyle değilmiş. ABD Hükümeti, Xiaomi’yi en sert yaptırım uyguladığı şirketlerin bulunduğu “Varlık Listesi”ne henüz almadı. Dolayısıyla bu durum Xiaomi’nin Google yasağı gibi ağır yaptırımlara tabi olmayacağı anlamına geliyor.

ABD Hükümeti’nin bugün aralarında Xiaomi markasının da bulunduğu 9 şirketi kara listeye alması, Amerikan yatırımcıların söz konusu şirketlere yatırım yapmasını engelleyecek. Onun dışında Xiaomi, en azından şimdilik tedarik zinciri noktasında hiçbir sekteye uğramayacak ve Amerikan menşeili firmalarla işbirliği yapmasında herhangi bir engel çıkmayacak.

Elbette ki bu haberler şimdilik kesinlik kazanmış değil. Gelişmeleri takip etmeye ve yeni haberler geldikçe de paylaşmaya devam edeceğiz. Detaylar için takipte kalın.