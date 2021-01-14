Haber
Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!
Reuters’in haberine göre Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, aralarında Xiaomi markasının da bulunduğu dokuz tane Çinli şirketi kara listeye aldı. Eğer Reuters’in haberleri doğruysa, teknoloji dünyası “ikinci Huawei vakası”na gebe olabilir.
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Donald Trump başkanlığındaki ABD Hükümeti, çok yakındaki el değiştirecek ve yeni başkan Joe Biden görevine başlayacak. Şunun şurasında gitmesine birkaç gün kala, Donald Trump Çinli şirketlere yönelik ambargolarını sıklaştırmaya başladı. DJI, SMIC gibi çeşitli Çin menşeili şirketlerin ABD tarafından kara listeye alındığını sizlere haberlerimizde aktarmıştık. Fakat bugün ortaya çıkan haberler teknoloji endüstrisinde hiç olmadığı kadar infial yaratacak gibi görünüyor.
Trump giderayak tüm tuşlara basıyor: Xiaomi, ABD’nin kara listesine eklendi!
Reuters tarafından ortaya atılan bilgilere göre ABD Hükümeti, aralarında hepimizin yakından tanıdığı Xiaomi firmasının da bulunduğu dokuz adet Çinli şirketi kara listesine aldı. Çin’in devlete ait hava araçları üreticisi olan Comac firmasını da kapsayan yeni listedeki şirketler, ABD’li yatırımcılar tarafından hiçbir yatırım alamayacaklar.
Xiaomi’nin kara listeye alınması ne anlama geliyor?
Haberi ilk yaptığımız an henüz hiçbir şey net olmadığı için, Xiaomi’nin tıpkı Huawei gibi sıkı yaptırımlara tabi olacağını düşünmüştük. Muhtemelen sizler de böyle düşünmüşsünüzdür. Fakat sonradan anlaşıldı ki, durum böyle değilmiş. ABD Hükümeti, Xiaomi’yi en sert yaptırım uyguladığı şirketlerin bulunduğu “Varlık Listesi”ne henüz almadı. Dolayısıyla bu durum Xiaomi’nin Google yasağı gibi ağır yaptırımlara tabi olmayacağı anlamına geliyor.
ABD Hükümeti’nin bugün aralarında Xiaomi markasının da bulunduğu 9 şirketi kara listeye alması, Amerikan yatırımcıların söz konusu şirketlere yatırım yapmasını engelleyecek. Onun dışında Xiaomi, en azından şimdilik tedarik zinciri noktasında hiçbir sekteye uğramayacak ve Amerikan menşeili firmalarla işbirliği yapmasında herhangi bir engel çıkmayacak.
Elbette ki bu haberler şimdilik kesinlik kazanmış değil. Gelişmeleri takip etmeye ve yeni haberler geldikçe de paylaşmaya devam edeceğiz. Detaylar için takipte kalın.
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Sağlık/Tıp
Aşı, olası virüs mutasyonlarına karşı kolayca güncellenebilecek!
Aşı, hız kesmeden devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle şu günlerde birçoğumuzun en büyük gündem maddesi. Çalışmaları soluksuz takip ettiğimiz şu günlerde aşı firmalarından neyse ki güzel haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere ve Güney Afrika’da çıkan virüs mutasyonları her ne kadar bizi korkutsa da, görünen o ki, bu ve olası mutasyonlar sorun olmayacak.
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Moderna, iyi haberi veren ilk üreticilerden biri
Bu sıralar en korktuğumuz şeylerden biri bilim araştırmacılarının keşfettiği yeni koronavirüs mutasyonları. Herkes şu an piyasada olan aşıların yeni mutasyonlara karşı etkili olup olmayacağını merak ediyor. Neyse ki, yeni duyurular bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde, mutasyonlarla ilgili iyi haberlerden bir tanesi Moderna’dan geldi. Moderna ve Amerika’nın yaptığı açıklamaya göre, Moderna aşısı, ortaya çıkabilecek olası mutasyonlara karşı yeniden programlanabilir ve büyük klinik deneylere tabi tutulmadan piyasaya sürülebilir.
Moderna’nın CMO’su (Chief Medical Officer), Tal Zaks’in açıklamasına göre, tekrar 10 binlerce kişi üzerinden test etmeden de bir aşı formülü ortaya çıkarılabilir. Ancak, tabi ki bu aşının çabucak piyasaya sürülmesinin kanun düzenleyecilere de bağlı olduğunu ekledi.
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Pfizer – BioNTech aşısı, var olan yeni mutasyon üzerinde de etkili
İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonların bulaşıcılığı korkutucu rakamlarla açıklanmıştı. Tam da aşıların birer birer onaylandığı dönemde gelen bu korkutucu haber, artık o kadar da korkutucu değil. 8 Ocak günü, kısıtlı verilerle de olsa açıklama yapan Pfizer ve BioNTech, kendi aşılarının mutasyonlu virüse karşı da bağışıklık geliştirdiğini ve patojenleri nötrlediğini duyurmuştu.
Moderna aşısını yakından tanıyalım
Amerika’da National Institutes of Health’te (NIH) çalışan, Kizzmekia Corbett tarafından geliştirilen, Geçtiğimiz bahar aylarında, Moderna’nın Kovid-19 aşısını geliştirmesi ve ilk partisini üretmesi yalnızca 6 hafta sürmüştü. Daha sonra bu ilk üretimi hayvanlar üzerinde denenmesi için Amerikan Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göndermişti. İnsan deneyleri aşamasında ise, aşı, 30.000’den fazla kişinin üzerinde test edilmişti.
Aşının mutasyonlara göre hemen değiştirilebilmesinin sebebi ise arkasındaki teknoloji. Mesajcı RNA (mRNA) aşıları kolayca yeniden programlanabilen aşılar. Dolayısıyla yeni mutasyonlar hemen hedef alınabiliyor. Bunun dışında ise, aşının içeriğini oluşturan diğer tuz, şeker ve lipit (yağ) parçacıklarının mutasyonlara göre değiştirilmesine gerek yok. Hatta, aynı teknolojiye sahip olan Pfizer – BioNTech aşısı için de Uğur Şahin geçtiğimiz Aralık ayında benzer bir açıklama yapmış ve birkaç hafta içinde aşının yeni mutasyona göre değiştirilebileceğini söylemişti.
Genel
Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi
Quantum Operation, cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini CES 2021 etkinliğinde gösterdi. Bu akıllı saat sayesinde artık kan şekeri ölçtürmek için derimizi deldirmek zorunda kalmayacağız.
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Şeker hastalığı milyonlarca insanın hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bazı diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek zorunda kalıyor. Bunun için de halen hastalardan kan örneği alınması gerekiyor. CES 2021 online etkinliğinde sergilenen yeni bir ürün diyabet hastalarını sevindirdi.
Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket, tarafından geliştirilen akıllı saat sayesinde cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini gösterdi.
Parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor. Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor. Işığın kanda bulunan maddelerle etkileşiminin analizine dayanıyor. Bu durumda kansız şeker ölçümünü mümkün hale geliyor.
Quantum Operation markasının akıllı saati, sıradan bir akıllı saate çok benziyor. Cihazın, kan şekeri seviyelerini izlemeye ek olarak, EKG kaydedebildiği ve kullanıcının kalp atış hızını izleyebildiği ifade edildi.
Prototip aşamasında olan bu ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Bu tarz bir sağlık cihazının mutlaka ama mutlaka yüzde 100’e yakın doğru veriler vermesi gerekiyor. Çünkü kan şekeri değerlerine göre insülin yapanlar bulunuyor ve burada bir hayati durum oluşabiliyor.
Son olarak kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation şirketinin aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple‘ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.
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Aksesuar
Samsung, S21 Ultra için S Pen Pro’yu duyurdu. S Pen’den farkı ne?
S Pen, piyasaya çıkışının ardından Galaxy Note serisinin belirleyici bir özelliği olmuştu. Ancak şimdi Samsung, kullanılabilirliğini büyük ölçüde genişletmek için yeni planlarını duyurdu.
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S Pen ve S Pen Pro farklılıkları
Önceki Galaxy S modellerinden farklı olarak Galaxy S21 Ultra, artık standart S Pen için destek sunacak. Bununla birlikte telefon üzerinde, popüler dijital kalem için yerleşik bir yuva bulunmadığından, müşterilerin bunu ayrıca satın alması gerekeceğini de belirtelim.
Lansman sırasında tanıtılan ürün, Amerika Birleşik Devletleri’nde 39,99 $ fiyatla satılışa sunuldu. Bu fiyat çok yüksek değil, ancak bunun tabii ki bir nedeni var. Bu özel kalem bazı önemli özelliklerden yoksun bırakılmış ve bu da bize Galaxy Note serisine aşina olmayan müşterileri hedef aldığını gösteriyor.
Standart S Pen, yazma ve çizim için tasarlanmış. Bu nedenle eğer özellik açısından ek işlevler arıyorsanız, S Pen Pro seçeneğini tercih etmeniz gerekecek.
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Samsung S Pen Pro, fiziksel olarak standart Galaxy S21 Ultra S Pen’den daha büyük ve “Bluetooth Low Energy” desteğinine sahip. Aynı zamanda, hareketle gezinmeyi ve telefonunuzu odanın her yerinden kontrol etmenizi sağlayabiliyor.
S Pen Pro, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek ancak fiyatı henüz belli değil. Ayrıca, kullanıcıların bunu nasıl şarj edeceği de belirsizliğini koruyan konulardan bir tanesi. Sonuçta, telefonda özel bir S Pen yuvası veya kalemi sabitleyebilecekleri manyetik pimler bulunmuyor.
Samsung, S Pen ekosistemini diğer şirketlere de açıyor
İlgili haberde Samsung, kendi ürünlerine S Pen yetenekleri için uyumluluk eklemek adına bir dizi donanım şirketi ile ortaklık kurduğunu duyurdu ve bunun daha sonra S21 Ultra ile de uyumlu olacağını belirtti.
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Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi
Samsung, S21 Ultra için S Pen Pro’yu duyurdu. S Pen’den farkı ne?
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