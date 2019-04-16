Forza Street Android ve iOS’a geliyor!

Araba yarışı oynamayı sevenler için Forza Street, Windows 10’dan sonra mobil cihazlara da geliyor!

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Forza için yeni mobil deneyimi

Xbox kullanıcılarının yakından tanıdığı Forza için bir süre önce PC versiyonu duyurusu yapılmıştı. Yapılan açıklamalardan sonra, oyunun önümüzdeki aylarda hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz olarak kullanıcı deneyimine sunulması bekleniyor.

Bu yeni Forza Street deneyimi sayesinde oyuncular, ayarları senkronize ederek hem PC’de hem de mobil cihazlarında istedikleri zaman oyunu oynayabilecekler. Oyun, hareket halindeyken veya farklı ortamlarda da yarışın devam edebilmesi için kontrolleri oldukça kolaylaştırılması ve bünyesinde birçok efsanevi otomobil bulundurmasıyla da önümüzdeki günlerde dikkatleri üzerine çekecek.