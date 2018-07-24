Fortnite Oyun Alanı modu v5.10 yamasıyla geri dönüyor

Fortnite’ın en popüler modlarından biri geri dönüyor! Geliştirici Epic Games, Oyun Alanı (Playground) modunun bugün yayınlanacak v5.10 yamasının parçası olarak yarın oyuna geri döneceğini duyurdu. Yapılan duyuruda, takım seçme ayarları, Arazi Golf Arabaları ve daha fazla ganimet gibi yeniliklerin geleceği belirtildi.

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Fortnite Oyun Alanı modu yeniliklerle dönüyor!

Oyun Alanı modu, oyuncuların silahları test etmeleri, yapı becerilerini geliştirmeleri ve eğlenmeleri üzerine tasarlandı. Hayal gücünüzü geniş tutabilirsiniz, zira kendilerine kale inşa edenleri, gökyüzünde yaşayanları ve takımıyla kafa kafaya verip Kart pisti yapanları dahi gördük. Kısaca Fortnite‘ı öğrenmenin eğlenceli yanı diyebiliriz.

Fortnite’da ilk olarak 27 Haziran’da yayınlanan bu sınırlı süreli mod, hatalar ve gecikme sorunları nedeniyle birkaç saat sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından bu ayın başlarında geri dönüş yaptı, ancak 12 Temmuz’da yeniden kaldırıldı. Artık beklenen gün geldi ve Epic, Oyun Alanı modunun yeniliklerle döneceğini açıkladı.

Öncelikle Oyun Alanı moduna takım değiştirebilme seçeneği geldi ve oyuncular, savaşmak ve pratik yapabilmek için farklı takımlara geçiş yapabilecekler. Haritaya eğlenceli anlara sahne olacak Golf Arabaları da eklendi. Ayrıca oyuncuların aksiyona hızlıca dönebilmeleri için planörün zorunlu olarak açıldığı yükseklik düşürüldü ve yeniden doğma süresi 10 saniyeden 3 saniyeye indirildi. Son olarak ve en önemlisi, kesintisiz eğlence için ganimetlerin çıkış ihtimalleri ve miktarları artırıldı.

Daha fazlası için; Fortnite’ın doğum gününü kutlayacağı v5.10 güncellemesinin yama notlarına buradan erişebilirsiniz.