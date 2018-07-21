Fortnite birinci yılını Doğum Günü etkinliğiyle kutluyor

Fortnite hayatımıza gireli 1 yıl oldu ve Epic Games özellikle Battle Royale moduyla kısa sürede zirveyi yakalayan oyunu için Doğum Günü partisi vermeyi planlıyor.

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Fortnite Doğum Günü özel serisi ve kozmetik ödülleri

Oyuncular 24 Temmuz’dan itibaren Fortnite’ın ilk doğum gününü sınırlı süreli oyun içi etkinlikle kutlayacaklar. Doğum Günü serisi ve oyun içi görevleri tamamlayarak özel kozmetikler kazanma olanağına sahip olacaklar. Savaş Otobüsü’ne atlayarak aşağıdaki görevleri tamamlayanlar ödüllerin sahibi olacak:

Rakiplerinize 1.000 hasar vererek Fortnite’ın Doğum Günü! emojisini açın

Farklı doğum günü pastalarının önünde dans ederek Nice Senelere! spreyini açın

5.000 TP kazanmak için 14 maç oynayın.

Doğum Günü Pastası sırt süsünü kapmak için 3 görevin tümünü tamamlayın

Dünyayı Kurtar modunda Doğum Günü görev serisini tamamlayan oyuncular, Doğum Günü Pastası Ramirez kahramanına sahip olacaklar. Ayrıca bu yıl düzenlenmiş olan etkinliklerden kahramanlar ve silahlar (amaç ödülleri hariç) içerebilen Doğum Günü Lamalarını almak için kullanabilecekleri biletler kazanacaklar.

Son olarak Epic Games duyurusunda, oyuncuların ekipleriyle en iyi doğum günü pastası dans partisini #Fortnite1st etiketiyle Twitter, Instagram ve Facebook’ta paylaşmalarını istiyor.