PES 2019 demo için tarih ve detaylar açıklandı!

Konami, PES 2019 demo sürümünün 8 Ağustos’ta Steam, PlayStation 4 ve Xbox One ve PC platformları için geleceğini açıkladı. Duyuruyla birlikte, demoya özel bir tanıtım fragmanı da yayınlandı.

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PES 2019 demo, oyunculara neler sunacak?

PES 2019 demo; 12 takım, 2 stadyum ve çevrimdışı maçların yanı sıra, çevrimiçi Hızlı Maç seçeneği sunacak. Demoda yer alacak takımlar:

Barcelona

Schalke 04

Liverpool

Inter

Milan

Monaco

São Paulo

Flamengo

Palmeiras

Colo-Colo

Arjantin

Fransa

Listede yer alan takımlarla; Barcelona’nın Camp Nou veya Schalke 04‘ün Veltins Arena stadyumlarında maç yapılabilecek.

PES 2019’un bu seneki en büyük vaatleri; geliştirilmiş grafik ve animasyonlar, oyuncu performansını ve davranışlarını etkileyen yorgunluk faktörü ve yayınlanacağı tüm platformlarda sunulacak 4K HDR desteği. Ayrıca Fox Engine’in oyunun uzun süredir eleştirilen fiziklerine olan artı katkısı, yeni yapımı bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Seride her yıl eleştiri odağı olan lisans sorunları bu sene de baş gösterdi ve PES serisi, önce Şampiyonlar Ligi‘ni rakibi FIFA’ya kaptırdı, ardından Borussia Dortmund lisans sözleşmesini 1 yıl öncesinden sona erdirerek takım listesinden çıktı. Konami oyuna Belçika, İskoçya, Danimarka, İsviçre, Rusya, Portekiz ve Arjantin’den 9 yeni lig getirse de, eleştirileri ne kadar susturabilek göreceğiz.

PES 2019, 30 Ağustos’ta standart versiyonun yanı sıra, David Beckham Edition ve Legend Edition sürümleri ile yayınlanacak.