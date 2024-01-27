Fortnite iPad ve Fortnite iPhone uygulamalarının yeniden iPad ve iPhone platformuna geri döneceği haberini geçtiğimiz gün sizlerle paylaşmıştık. Fortnite iOS’a geri dönecek mi diye soranlar bu haberi sevinçle karşılamışken Apple yine yaptı yapacağını. Avrupa Birliği zoruyla dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğini iOS’a geri getiren Apple, iPadOS işletim sistemini bu kapsam dışında bıraktı. Fortnite iPad uygulaması yalan oldu.

iOS 17.4 App Store Yenilikleri iPad’e Gelmiyor: Fortnite iPad Yalan Oldu

Apple, dün App Store ve Avrupa Birliği’ndeki iPhone platformunda bazı önemli değişiklikleri duyurdu. Bu değişiklikler arasında alternatif uygulama mağazaları için destek de bulunuyor. Ancak, Apple’ın açıkladığı bir nüans var. Bu değişikliklerin bir kısmı Apple’ın tüm platformlarına gelirken, diğerleri yalnızca iPhone’a etki ediyor ve iPad’i kapsamıyor.

Apple, bu nüansı açıklarken, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’nın bir parçası olarak iOS’un bir bekçi platformu olduğunu belirtti. Bu, yalnızca iPhone’daki iOS için geçerli olan bir durum. iPad’deki iPadOS ise Apple ve Avrupa Komisyonu’nun gözünde tamamen farklı bir platform olarak kabul ediliyor. Yani iPadOS App Store değişikliklerinden etkilenmeyecek.

Dijital Piyasalar Yasası, App Store’u bir bekçi hizmeti olarak tanımlıyor ve Apple’ın tüm platformlarındaki App Store’u kapsıyor. Bu platformlar, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, bu değişiklikleri DMA’nın gereksinimlerine göre ikiye ayırdı. App Store’a gelen değişiklikler tüm platformlara etki ederken, iPhone’a gelen değişiklikler, iOS ve iPadOS’un aynı kod tabanını paylaşmasına rağmen, yalnızca iPhone’a yönelik.

Pratikte, bu değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

Üçüncü taraf uygulama marketlerini yükleme ve üçüncü taraf uygulama marketlerinden uygulama indirme özelliği sadece iPhone’da bir seçenek olacak. Yani Epic Games Store üzerinden yüklenmesi beklenen Fortnite iPad uygulaması masadan kalktı.

üzerinden yüklenmesi beklenen uygulaması masadan kalktı. Safari’de kullanıcılardan varsayılan bir tarayıcı motoru seçmelerini isteyen yeni istem yalnızca iPhone’a geliyor.

Üçüncü taraf tarayıcı motorları için destek yalnızca iPhone’a geliyor.

Varsayılan NFC ve cüzdan uygulamalarını ayarlama özelliği yalnızca iPhone’da kullanılabilecek.

Alternatif ödemelere ve daha düşük komisyonlara izin vermek için App Store politikasında yapılan değişiklikler tüm Apple platformlarını etkiliyor.

Oyun akışı uygulamalarına izin vermek için App Store yönergelerinde yapılan değişiklikler Apple’ın tüm platformlarını etkiliyor. Yani Nvidia GeForce Now iPad uygulaması gibi oyun akış hizmetleri için planlar devam ediyor.

Tüm bu değişiklikler, şu anda geliştirici beta testinde bulunan iOS 17.4’ün bir parçası olarak sunuluyor. Bu değişikliklerin, Apple ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

Bu haberle beraber merakla beklenen Fortnite iPad uygulaması seçeneğinin masadan kalktığını söylemek mümkün. Epic Games Store iPad üzerinde kullanılamayacak gibi görünüyor. Bu durumda Fortnite iPhone modellerinde oynanabilirken, aynı işletim sisteminin sadece daha büyük ikonlara sahip hali olan iPadOS yüklü iPad modellerinde oynanamayacak.

Fortnite iPad uygulamasının yalan olması birçok Fortnite oyuncusunu üzecek bir gelişme. Bununla beraber, üretkenlik için kullanılan iPad’lerde App Store uygulamalarına bağlı kalmak zorunda olduklarını öğrenen iPad sahipleri ise Apple’ı eleştiri yağmuruna tutmuş durumda.

Apple’ın “biz biliriz” anlayışı, iPad kullanıcılarını biraz kızdırmış gibi görünüyor. Özellikle Fortnite iPad gibi popüler uygulamalarının önünün kapanması biraz sinir bozucu olmuş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPad App Store değişikliklerinden etkilenmeyecek haberini nasıl karşıladınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!