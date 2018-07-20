Stardew Valley çok oyunculu mod güncellemesi yakında geliyor

26 Şubat 2016‘daki çıkışından sonra Steam‘de büyük ilgi gören Stardew Valley, yeni güncellemesini alıyor.

Çiftçiler artık beraber çalışabilecek, evlenebilecek ve daha fazlası…

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Çok oyunculu mod güncellemesi yakında Steam’de

Çıkışından bu yana çok ilgi gören bir oyun olan Stardew valley, hikayesiyle öne çıkan, atmosferiyle içine çeken, diyaloglarıyla güldüren ve müzikleriyle muhteşem bir oynanış sunan pixel temalı bir rol yapma oyunu olarak hikaye sever oyuncuların kalbini çalıyor. Oyuncular oyun başında bir karakter yaratıyor ve dedelerinden onlara yadigar kalan bir çiftlik evinde bulundukları can sıkıcı rutin ofis hayatından ayrılarak çiftliğe gidiyorlar. Oyun size çiftliğinizi büyütmenize, ekip biçmenize, balık tutmanıza, madencilik yapmanıza, savaşmanıza, pazarlık yapıp para kazanmanıza , kasabada geçen garip olayları incelemenize ve kararlarınızla bu hikayeye şekil vermenize olanak sağlıyor. Bu kadarı bile oyunu çekici yapmaya yetmiyor mu?

Stardew Valley sonunda çok oyunculu oynanışa kavuşuyor!

Daha önce betasına Steam üzerinden ulaşılabilen Stardew Valley‘in çok oyunculu versiyonunun tam sürümünün çıkış tarihi açıklandı. Oyunun geliştiricisi ConcernedApe güncellemenin ne zaman geleceğini duyurdu. Oyunun Steam, GOG ve Tencent WeGame sürümü için çok oyunculu güncellemesi 1 Ağustos‘ta gelecek. Daha sonra ise bunu Nintendo Switch, Playstation 4 ve Xbox One platformları izleyecek.

Oyuncular çok oyunculu modda evlenebilir, çiftlik kurabilir, madene girebilir, pazarlık yapabilirler. Ayrıca oyun içerisindeki sohbet bölümü sayesinde haberleşmelerini sağlayabilecekler.