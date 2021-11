Fortnite Çin’de Erişime Kapatlıyor!

Modern çağın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, 15 Kasım’da Çin’de kapanıyor. Görünüşe göre battle royale oyunu, Çin topraklarında iki yıl süren testlerden sonra nihayet bir sonuca vardı ve oyunun fişini çekiyor. Oyun Çin’de hiçbir zaman resmi olarak piyasaya sürülmedi ve deneme çalışması sırasında uygulama içi satın alma gibi temel özellikler de eksikti.

Kıdemli analist ve oyun uzmanı Daniel Ahmad, Twitter’da Fortnite’ın çekilmesinin açık nedenlerini yayınladı. Yayınladığı tweette Ahmad: ” Son iki yıldır oyun test aşamasından öteye geçemedi ve herhangi bir bilgi erişim paketi de bulunmuyor. Bunun nedeni ise oyunun Çin hükümeti tarafından hiçbir zaman onaylanmaması ve resmi olarak çıkış yapamaması. Ayrıca uygulama içi satın alımlarda bunun ana sebebi.” dedi.

To add clarity, Fortnite never officially launched in China

The game has been undergoing testing for the past 2+ years and does not include IAP

This is because the game was never approved by the govt and therefore could not officially launch + monetise. Hence the shut down now. https://t.co/oj1Wx6JsM3

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 1, 2021