Fortnite Çin’de Erişime Kapatlıyor!

Modern çağın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, 15 Kasım’da Çin’de kapanıyor. Görünüşe göre battle royale oyunu, Çin topraklarında iki yıl süren testlerden sonra nihayet bir sonuca vardı ve oyunun fişini çekiyor. Oyun Çin’de hiçbir zaman resmi olarak piyasaya sürülmedi ve deneme çalışması sırasında uygulama içi satın alma gibi temel özellikler de eksikti.

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Kıdemli analist ve oyun uzmanı Daniel Ahmad, Twitter’da Fortnite’ın çekilmesinin açık nedenlerini yayınladı. Yayınladığı tweette Ahmad: ” Son iki yıldır oyun test aşamasından öteye geçemedi ve herhangi bir bilgi erişim paketi de bulunmuyor. Bunun nedeni ise oyunun Çin hükümeti tarafından hiçbir zaman onaylanmaması ve resmi olarak çıkış yapamaması. Ayrıca uygulama içi satın alımlarda bunun ana sebebi.” dedi.

To add clarity, Fortnite never officially launched in China The game has been undergoing testing for the past 2+ years and does not include IAP This is because the game was never approved by the govt and therefore could not officially launch + monetise. Hence the shut down now. https://t.co/oj1Wx6JsM3 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 1, 2021

Çin hükümetinin video oyunları için çok katı kuralları var ve tüm oyun pazarını da bu katı kurallara göre düzenlenmiş durumda. Battle royale oyunları diğer oyunlara göre daha sıkı bir denetimden geçerek yayınlanıyor. Hatta “diğer herkesi öldür” türünden oyunlar olarak değil, “askeri eğitim oyunları” olarak pazarlanmaları gerekiyor.

PUBG’ de bu yönergelere takılan oyunlardan biriydi. Çin hükümeti, esas olarak gerçekçi şiddet, kan ve vahşet tasviri nedeniyle herkesin beğenisini toplayan PUBG’yi geçen Eylül ayında yasaklamıştı. Fortnite ise çok daha evcil ve karikatürize bir tarza sahip ancak görünüşe göre bu da Çin hükümetini ikna etmeye yetmedi.

Çin kendi çocuklarını Fortnite gibi savaş oyunlarından korumak istiyor

Bir de madalyonun diğer tarafı ve başka bir açısı var. Çin, çocukların video oyunların olumsuz etkilerine maruz kalmasını önlemek için çeşitli önlemler ve araçlar uyguluyor. 18 yaşından küçüklerin her Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sadece bir saat oyun oynayabileceğini söyleyen hükümet kuralları var. Ne kadar katı bir kural gibi bir düşünceniz varsa aslında bu yasanın çok daha karanlık bir tarafı var. Çin , “Midnight Patrol” adında özel bir gösterim sistemi geliştirmiş ve distopik bir filmden alınmış gibi duruyor. Eğer saat 22:00’dan sonra oyun başlatılmaya çalışıyorsa, çalışan kişinin yüzünü tarıyor ve sistemin arkasındaki yapay zeka, o kişinin çocuk olduğuna karar verirse telefonu kilitliyor.

Bunun sebebinin de nüfusun fazla olduğu Çin’de özellikle genç nesili bir şekilde korumak(!) olduğu konuşuluyor. Bu nedenle, 1 Kasım’dan itibaren Fortnite’da hesap oluşturma işlemi kilitlendi. Mevcut hesaplar, 15 Kasım’a kadar savaşmaya ve rakiplerini öldürmeye devam edebilecek.