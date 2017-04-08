Ford Araba Sürüş Hissini Taklit Eden Bebek Beşiği Tanıttı

Uzun araba yolcuklukları genelde insanların uyku dalmasını daha kolay hale getiriyor ve otomotiv devi Ford bunu değişik bir ürünle birleştiriyor.

Ford’un Max Motor Dreams ile beraber bunu bebeklerin hayatına uygulayacak. Sürüş esnasında birbirini takip eden ağaçlar ya da sokak lambaları gibi süreklilik oluşturan görüntüler, sürüşün titreşimleri ve motorun sesi ilginç bir şekilde insanları sakinleştiriyor.

Max Motor Dreams isimli beşiğin kenarında yol lambalarına benzeyen LED ışıklar yer alıyor. Alt kısmında yer alan hoparlörlerden ise motor sesi taklit ediliyor. Beşik ayrıca küçük titreşimlere sahip. Bu titreşim yoldaki küçük taşların hissini yaratıyor. Beşiğin bir de uygulaması mevcut. Bu uygulamadan beşiğin titreşimlerini ayarlayabiliyorsunuz.

Max Motor Dreams şimdilik konsept ve sadece bir adet üretildi. Ürün ile ilgili herhangi bir fiyat bilgisi de açıklanmadı. Ford’un İspanya merkezi bu beşiği Ford Max test sürüşüne gelenlerden birisine hediye edecek.For