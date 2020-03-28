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Fiyat aynı, PEKİ YA PERFORMANS? (2 laptop hediye ediyoruz)
Bu videomuzda, şu anda aynı fiyata satılan ve işlemci hariç neredeyse tüm özellikleri aynı olan iki dizüstü bilgisayarını kıyaslıyoruz. Bir modelde Intel i3-5005U işlemci, diğerinde ise AMD Athlon 300U yer alıyor. Bakalım hem işlemci, hem GPU hem de oyun testlerinde farklar nasıl?
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Testimizdeki bilgisayar modelleri ne?
2300 TL fiyatla listelenen iki modelde de benzer tasarım, 4 GB RAM ve 256 GB SSD gibi özellikler mevcut. Ancak bir modelde Intel i3-5005U işlemci, diğerinde ise AMD Athlon 300U yer alıyor. Ayrıca AMD’li olan modelde Full HD çözünürlük kullanılırken, Intel’li modelde 1366 x 768 çözünürlüğe yer verilmiş.
Hangi testleri yaptık, sonuçlar nasıl?
Modellerden biri HP 15-DB1082NT, diğeri ise HP 15-BS120NT.
ilk olarak dizüstü bilgisayarımızın işlemci performansını anlayabilmek için Cinebench R15 testini gerçekleştirdik. AMD’nin Athlon işlemcili dizüstü bilgisayarı 265 puan, Intel i3 işlemcisine sahip dizüstü bilgisayar ise 192 puan aldı. Yani aradaki yüzdesel fark baktığımızda %38’lik bir farklı AMD’li dizüstü bilgisayarın daha yüksek bir işlem performansı gösterdiğini görüyoruz.
Benzer bir durum Cinebench R20 testinde görülüyor.
Diğer testlerin sonuçları ise şöyle:
GPU performansını ölçen Timespy testinde
AMD Athlon: 312
Intel: 229
%36 Genel
PC performansını ölçen PCMark 10 testinde
AMD Athlon 2764
Intel 2008
%37
3DMark’ın farklı iki testinde de bu sonuçlara benzer sonuçlar aldık. Oyun testlerinde ise her ne kadar çözünürlük avantajı olmasına rağmen, Intel’li dizüstü bilgisayarı hemen hemen her oyunda önemli derecede daha düşük performans gösterdi.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #94: Huawei P40 Pro serisi, virüs gündemi ve dahası
Cuma Raporu #94 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #94 haberleri
02:17 Huawei P40 Pro serisi tanıtıldı
18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı
25:58 Gökçeada Belediyesi’nden Netflix hediyesi
28:06 Epic Games’ten 3 bedava oyun
29:19 Instagram “birlikte izle” özelliğini tanıttı
30:47 K30 Pro Zoom – K30 Pro tanıtıldı
Akıllı Telefonlar
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- Good Lock 2020 uygulamaları indir; https://hwp.to/GL2020
- Nice Lock İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
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Video
Nasıl Bitcoin alınır? (2 haftada %20 kâr ettik!)
Nasıl Bitcoin alınır? sorusunun cevabını bu videoda veriyoruz. Kripto paraların atası olan Bitcoin’e yatırım yapmak isteyenler için adım adım Bitcoin nasıl alınır rehberi bu videoda.
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Kripto para yatırımı yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Bu video, sadece Bitcoin almak isteyenler için bir rehber. Bir yatırım tavsiyesi değil. Ayrıca kripto paralara yatırım yapmadan önce bu piyasanın fazlasıyla volatil olduğunu unutmamak ve zarar edebileceğinizi de göz önüne almanızda fayda var.
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