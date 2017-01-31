Final Fantasy XV’nin DLC Çıkış Tarihi Açıklandı

Sevilen serinin en son üyesi olan Final Fantasy XV’nin ek paketi çok yakında bizlerle!

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve bir hayli sevilen Final Fantasy XV‘den güzel haberler sonunda geldi! “Final Fantasy” markasının 30. yıl dönümünü kutlayan oyunun yapımcı şirketi Square Enix; çıkardığı son oyun olan Final Fantasy XV hakkında gelecek ek paketleri detaylandırdı. Buna göre oyunun ilk ek paketi 28 Mart tarihinde bizlerle olacak.

28 Mart tarihinde çıkacak olan ilk ek paket, takımın içerisindeki “Gladiolus” karakterini konu alacak. Gladio’nun kendisini oynayabileceğimiz bu ek paketi, haziran ayında çıkacak olan “Prompto” DLC’si takip edecek. Oyunda baş karakter olan Noctis’in takım arkadaşları olan bu karakter; oynanılabilir karakterler halinde olacaklar. Ek paketlerin fiyatları ve ne kadar uzunlukta oldukları hakkında bir bilgi sahibi olamazsak da, uzun olacaklarını şimdiden tahmin edebiliriz.

Gelecek DLC’ler bunlarla da sınırlı değil. Comrades ismindeki DLC; oyuna dört kişilik co-op modu ekleyecek. Square Enix’in hakkında hiçbir bilgi vermediği bu mod, tahminlerimizce sonbahar döneminde satışa sunulacak. Oyunu severek oynayıp, bitirmiş ve tadı damaklarında kalmış kitle, ne yazık ki biraz daha beklemek durumundalar. Evet, co-op modu söz verildiği gibi gelecek ama gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Son olarak, “Booster Pack” isminde bir paket duyuran Square Enix, oyunu güncel tutmaya bir hayli kararlı. 21 Şubat’ta çıkacak bu paket, oyunculara “Magitek Exosuit” isminde giyilebilir set getiriyor. Ücretli mi ücretsiz mi olacak bilmiyoruz ama yukarıda bahsettiğimiz DLC’ler ve bunun gibi giyilebilir set paketleri için season pass’i satın almak gayet yerinde bir karar olarak gözüküyor ne dersiniz?