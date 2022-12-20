Final Fantasy Pixel Remaster oyunları 2023 baharında Nintendo Switch ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Final Fantasy I’den VI’ya kadar olan oyunların yeniden yapımları olan oyunlar, 2021’de PC, Android ve iOS için zaten piyasaya sürülmüştü.

Geliştirici Square Enix pazartesi günü konsollar için Final Fantasy Pixel Remaster serisini duyurdu. Şirket henüz belirli bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak oyunların 2023 baharında satışa sunulacağını söylüyor. Yeniden yapımlar daha sonra Nintendo eShop ve PlayStation Store üzerinden tek tek veya bir paket halinde satın alınabilecek.

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Aynı dönemde özel bir fiziksel sürüm de piyasaya sürülecek. ‘FF35th Anniversary Edition’, altı yeniden yapımın fiziksel paketini, Final Fantasy karakterlerinin piksel sanatını içeren bir kitabı ve oyunlardan müzik düzenlemeleri içeren iki LP’yi içeriyor.

Final Fantasy Pixel Remaster oyunları için grafikler ve ses güncellendi. 2 boyutlu karakterler ve arka planlar, orijinal yaratıcının tasarımlarına saygı gösterilerek yeniden çizilmiştir. Buna ek olarak, film müzikleri orijinal besteciyle birlikte düzenlendi ve şimdi üçten fazla ton kullanılıyor.