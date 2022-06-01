Geçen yıl Fiat’ın İngiltere’deki otomotiv gamının yaklaşık %60’ı elektrikli otomobiller oluştuyor. Şirketin yeni planlarıa göre şimdi İngiliz tüketicilere sadece elektrikli araçlar sunacak. Üretici, 1 Temmuz 2022’den itibaren ülkedeki müşterilerine yalnızca elektrikli ve hibrit otomobiller sunacağını duyurdu.

İngiltere, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirme anlaşmasının bir parçası, bu nedenle Fiat üretimini hızlandırmaya ve yalnızca tamamen elektrikli, hibrit veya hafif hibrit modeller sunmaya karar verdi. Ayrıca 2021’de İngiltere’de elektrikli araçlara ilgi %88, hibrit modellere olan ilgi ise %43 arttı.

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Şubat ayında Fiat, 500X ve Panda araçlarının yeni hibrit versiyonlarını tanıttı ve kısa bir süre sonra tamamen elektrikli Yeni 500’ü sunmaya başladı. Son zamanlarda şirket, yeni 500X ve Fiat Tipo hibrit modelini de duyurdu.

Fiat İngiltere Genel Müdürü Greg Taylor, “Fiat’ın tarihindeki bu adım, tüm müşterilerimiz için uygun maliyetli ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlama taahhüdümüzde önemli bir noktayı işaret ediyor. Değişim, kentsel alanlara uygun araçlarımıza uygun, Yeni 500’ün popülaritesi tarafından yönetildi” dedi.

Böylece şirket, Birleşik Krallık’taki tüketicilere sunulan her modelin en az bir düşük karbonlu versiyonunu sunuyor. Aslında, Yeni 500, şirketin sıfırdan tamamen elektrikli olacak şekilde tasarlanan ilk arabasıdır aracın menzili 320 kilometreye kadardır. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.