DeLorean Motor Company ilk elektrikli otomobili DeLorean Alpha5‘i resmi olarak tanıttı. Şık tasarıma uygun etkileyici özelliklere sahip heyecan verici yeni bir lüks spor otomobil coupe.

Orijinal DMC DeLorean 1981‘de çıktı ve 1985‘te Geleceğe Dönüş filmindeki zaman makinesi sayesinde ün kazandı. 10.000’in altında yapılmış olsa da, bu güne kadar hala popüler bir araç oldu. Teksas şirketi DeLorean Motor Company adının haklarını aldı ve ünlü araç için parçalar sunuyor.

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Yeni DeLorean Alpha5 elektrikli araç, orijinalin ikonik görünümüne sadık kalarak martı kanadı kapılar ve şık bir tasarımla geliyor. 0-88mph’den 4.3 saniyede çıkabiliyor. Daha geleneksel bir taban çizgisi arayanlar için, DMC’ye göre 0-60mph’den 2,99 saniyede hızlanıyor.Ek olarak yeni DeLorean Alpha5 diğer teknik özellikleri hakkından çok ayrıntı verilmedi.

Yeni Alpha5 birçok araçtan daha büyük olan büyük bir 100kWh pil içerecek. Bir spor otomobil olmasına rağmen yine de 4 kişilik bir coupe olduğunu unutulmamalı. DeLorean, tek bir şarjla 300 mil yukarı, üç saniyenin altında 0-60, 150mph‘nin üzerinde hızlara ulaşıyor.

DeLorean ayrıca, daha da hızlı veya daha uzun menzilli bir modele işaret ederek, yukarıda belirtilen özelliklerin “temel” model için olduğunu, bir lansman sürümü GT veya bir “performans” modelinin daha iyi donatılabileceğini öne sürdü. DMC’nin birçok özelliği için bir referans noktası olarak popüler Porsche Taycan‘ı kullandığını belirtmekte fayda var, bu da Alpha5’in kesinlikle çok hızlı olacağını ve sunacak çok şeyi olduğunu gösteriyor.

DeLorean Alpha5’i bu yaz Pebble Beach’te tamamen tanıtacak ve 21 Ağustos’tan itibaren Concours d’Elegance etkinliğinde şahsen görülebilecek. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.