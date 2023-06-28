Türkiye’nin en popüler otomotiv markalarından biri olan Fiat, büyük bir değişime imza atıyor. Şirketin CEO’su Olivier Francois dikkat çeken bir açıklama yaparak Fiat’ın artık gri renkli otomobiller üretmeyeceği duyuruldu. Bu radikal kararın en nihayetinde Türkiye’de üretilen Egea modelini de etkilemesi muhtemel. Fiat giderek grileşen dünyaya dur demek istiyor!

Fiat Artık Doğadan İlham Alan Renkli Arabalar Üretecek!

Fiat, İtalya’nın köklü otomobil markalarından biri olarak bilinir. İtalya, renkli sokakları, güneşi ve deniziyle ünlü bir ülke. Fiat da bu doğal güzelliklerden ilham alarak, renklendirilmiş otomobiller üretme kararı aldı. Yetkililer, Fiat otomobillerin İtalya’da çok sayıda renge sahip olduğunu ve bu renklerin markaya büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurguluyor.

Fiat CEO’su Olivier Francois, yaptığı açıklamada, “Fiat olarak, gri otomobillerin üretimini durdurma kararı aldık. Bu zorlu bir karar oldu. Ancak bu kararımız neşe, renkler ve iyimserlik markası olarak Fiat’ın liderliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Fiat, değişiminin ilk adımını 4 Temmuz’da gerçekleştireceği bir etkinlikle atacak. Uzun süredir beklenen 600 serisini tanıtacak olan şirket, Fiat 600’ün bu yeni kararda büyük bir rol oynadığını belirtiyor. Gri renk seçeneğinin kaldırıldığı Fiat 600 modelinin ardından, 500, Panda ve Egea gibi diğer modellerde de aynı değişikliğin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Fiat’ın bu radikal kararıyla birlikte marka için yeni bir dönem başlıyor. Gri renkten vazgeçerek, renkli ve enerjik imajını daha da güçlendirmeyi amaçlayan Fiat, otomobil severlere farklı seçenekler sunmaya devam edecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Fiat’ın gri renkten vazgeçme kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!