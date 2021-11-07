FC Barcelona, NFT Oluşturmak İçin Ownix İle Ortaklık Kurdu!

FC Barcelona, ​​kulüp tarihinin ikonik anlarını içeren fotoğraf videolarına dayanan Fungible Tokens (NFT’ler) müzayedesine başlayacak. Kulüp bu doğrultuda NFT pazar yeri Ownix ile ortaklık kurdu.

Forbes’a göre dünyanın en değerli futbol kulübü olan Barcelona, yeni oluşturulan bu tür dijital varlıklarda bir “kıyas noktası” olmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda kulüp Ownix ​​ile ortaklık anlaşması imzaladı. Ownix ​​web sitesindeki geri sayım sayacı, 24 Kasım’da yapılacak resmi lansmanı gösteriyor.

Ownix, manipüle edilemeyen veya değiştirilemeyen verileri paylaşmak için bir platform olan Ethereum blok zincirinin standartlarına dayanan NFT’ler için birinci sınıf bir pazar yeridir. FC Barcelona’nın Ownix ile imzaladığı ortaklıktan anlaşılabileceği üzere kulüp, NBA Top Shot’a benzer bir tarzda öne çıkan klipler için teklif vermesine izin verecek gibi görünüyor.

İspanyol kulübünün NFT’leriyle ilgili ayrıntılar şu anda az olsa da, taraftarlar açık artırmaların ne kadar getireceğini merakla bekliyor. NBA’in Top Shot satışında, bir LeBron James yıldızı 200.000 dolara satıldı.

Kulüp, resmi açıklamasında ortaklık ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“FC Barcelona ve Ownix ​​arasındaki anlaşma, kulübün küresel genişleme stratejisinin bir parçası ve yeni nesillerle bağlantı kurmak için yeni kanallar ve formatlar aramaya ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla farklı bir etkileşim biçimi sağlamaya yönelik bir taahhüttür.”

FC Barcelona Başkanı Joan Laporta da konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Barça dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip ve sosyal ağlarda 400 milyonu aşkın takipçisi ile dijital alanda liderliğini sürdürüyor. Bu senaryo göz önüne alındığında, kulüp sürekli olarak taraftarlarıyla bağlantı kurmak için yeni yollar arıyor ve bu NFT’leri yaratmanın Barça markasını büyütmeye ve sağlamlaştırmaya devam etmek için eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyoruz.”

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Barcelona, blockchain destekli bir hayran etkileşim platformu sağlamak için bir fintech firması olan Chiliz ile ortaklık kurdu. Geçtiğimiz haziran ayında kulüp, 600.000 ilk Barca Fan Token (BAR) sattı ve 2 dakikadan daha kısa bir sürede 777 dolarlık bir satış kaydetti.

Fransa merkezli Paris Saint Germain (PSG) ve İtalya’dan Juventus gibi futbol kulüpleri de blockchain tabanlı taraftar tokenlarını başlattı. Taraftar tokenları, satın alma, satış ve diğer finansal işlemleri etkinleştirmek için tasarlanmış önceden tanımlanmış bir değere sahip sanal varlıklardır. Geleneksel itibari para birimlerine kıyasla karşılık gelen değerleri sağlarlar.