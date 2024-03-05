FaturaLab, 2023 yılında 20 milyar TL tutarında işlem gerçekleştirerek, tedarik zinciri finansmanında büyük bir başarıya imza attı. Aktif alıcı sayısını üç katından fazla arttıran, 1.600’den fazla aktif tedarikçinin 235 bin fatura için erken ödeme almasını sağlayan FaturaLab; kredi piyasalarının daraldığı bir dönemde hızlı adaptasyon ve yenilikçi çözümlerle büyümesini sürdürdü.

FaturaLab, 2023 yılı boyunca tedarik zinciri finansmanı, dinamik iskonto ve dikey ticaret finansmanı gibi çeşitli finansal ürünlerle, alıcı firmalar, tedarikçiler ve finansal kuruluşlar arasında güçlü bir köprü kurdu. Alıcı firmaların ekstra nakitleri varsa kendi iskonto işlemlerini yapabildiği dinamik iskonto yöntemi ve bir tedarikçinin alıcısından erken tahsil ettiği nakdi, kendi tedarikçilerine dinamik iskonto yöntemi ile dağıtabilmesini sağlayan dikey ticaret finansmanı gibi yenilikçi çözümlerle sektörde fark yarattı.

Üç yeni coğrafya ve yeni ürünler

FaturaLab, 2024 yılında Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve tedarikçilerini ekosistemine dahil ederek lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Gıda ve tekstil sektörlerinde sürdürülebilirlik temelli finansman çözümleri sunarak sektörde öncü olmayı amaçlayarak, yurtdışı genişleme planlarına da hız veriyor. 2024 yılında 3 hedef coğrafyada lokal iş ortaklarıyla işlem yapmaya başlayacak olan FaturaLab, alıcıların garantör olarak yer almadığı açık pazar sayesinde tedarikçilerin ek finansman ihtiyaçlarını da karşılamayı planlıyor. FaturaLab 4 kat büyümeyi hedeflerken, bu büyüme hedefini desteklemek için yılın ilk çeyreğinde yeni bir yatırım turunu başlatacak.

Daha fazla sektör ve coğrafyaya yayılacağız

FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “2023 yılında elde ettiğimiz başarılar ve rekor kırarak gerçekleştirdiğimiz işlem hacmi, ekibimizin sıkı çalışmasının ve yenilikçi çözümlerimizin bir sonucudur. 2024 yılında daha fazla sektöre ve coğrafyaya yayılarak, finansal çözümlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz. FaturaLab olarak, tedarik zinciri finansmanında liderliğimizi pekiştirecek ve finansal erişimi kolaylaştırmak adına yenilikçi ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz “dedi.