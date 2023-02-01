Pandemi sonrası gelişmeler, finansmana erişiminin önemini arttırırken, kullanımının doğru ve etkin olabilmesi için teknolojinin kullanımını ön plana çıkardı. Bu dönemde alacak tahsili ve fatura takibi daha da önem kazandı. Tüm işlemlerin online olarak yapıldığı, yoğun telefon görüşmeleri ve e-posta trafiğinin ortadan kaldıran FaturaLab’ın sunduğu “Tedarik Zinciri Finansmanı” ve “Onaylı Fatura Finansmanı” çözümleri iş dünyasının gözdesi oldu. Böylece FaturaLab, 2022 yılını başarılarla kapatarak, 2023’e de hem işlem hacmi, hem de çalıştığı şirket sayısıyla hızlı bir giriş yaptı.

Geçen Yıl 20 Milyar TL’lik İşlem Hacmini Aştı

Alacak ve fatura tahsili işlemlerinin en yoğun olduğu sektörlerden perakende, elektronik, gıda, e-ticaret ve lojistik alanında faaliyette bulanan markalarla yoğun bir çalışma mesaisi yürüttüklerini belirten FaturaLab CEO’su Emre Aydın, 20 milyar TL’lik işlem hacmini geride bıraktıklarını söyledi. Elde ettikleri başarılarla birlikte 2023’e güçlü şekilde başladıklarını anlatan Aydın, “Finansman model ihtiyaçlarının efatura ve benzeri belgeler ile yapılması tercihinin zirve yaptığı 2022 yılında, alıcı-satıcı ve finansal kuruluş arasında devreye aldığımız çözümlerimiz sayesinde FaturaLab’ın sahadaki başarısının bilançosuna yansımasının mutluluğunu hep birlikte yaşadık” dedi.

Toplu Üye Alımı için ortam uygun

FaturaLab’ın yeni yıla ilişkin finansal hedeflerinden söz eden Emre Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Yeni yılı her geçen gün artan yeni üye ve işlem hacmi ile karşıladık. 2023 yılına ilişkin işlem hacmimizi 50 milyar TL’ye, yıllık veri hacmimizi ise 75 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Finansmana erişim konusunda gelişmeleri takip ediyoruz, toplu üye alımı için altyapımızı geliştirerek ticaretin üç tarafına da odaklanarak büyümemizi sürdürüyoruz.

2023 Penetrasyon ve Çeşitlenme Yılımız Olacak

FaturaLab’ın birlikte çalıştığı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmalarını 2023’te artıracağını aktaran Emre Aydın, şöyle konuştu: “Fonlama ve varlık çeşitliliği gibi iki alanda ticaretin finansmanına teknolojiyi bugüne kadar kullanılmamış biçimde dahil ederek, farklı ekosistemlerde bizimle çalışan üyelerimizin daha farklı ihtiyaçları için yeni ürünleri devreye alacağız. 2023 yılında yeni ürünlerimizle finansal işlemlerin daha rahat yürütülmesi için iş dünyasının yanında olmayı sürdüreceğiz. FaturaLab, bir ticari işlemde, işletme sermayesinin verimliliğini arttırmanın sadece alıcı veya satıcıya odaklanması ile değil, ticaretin her iki tarafına da fayda sağlayarak dengeli biçimde kullanılmasının sağlanmasını hedefliyor. Bu sayede tedarik zinciri finansmanının kapsamı geniş, etkisi yüksek ve faydasının ölçülebilir olmasını sağlıyor. Her projemizde fayda-etki analizi yaparak, sorunun sadece bir tarafın sorununun çözülmesi ile sürdürülebilir olmayacağını gözlemliyoruz.”

20 Finansal Kurum İş Ortağı Bulunuyor

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için finansal kurumlarla iş birliklerine gittiklerini anlatan FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “Grup firmaları, tek platform ile tüm tedarikçilerine, FaturaLab’in finansal kurum iş ortağı vasıtasıyla erken ödeme sağlayabilecek, gerçek zamanlı mutabakat ile masrafsız, hızlı, şeffaf ve ölçülebilir olarak işletme sermayelerini yönetebilecekler” dedi.