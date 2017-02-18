Tesla’nın en büyük rakibi olarak görülen ve iki senedir Consumer Electronics Show’da arabalarını tanıtan Faraday Future’ın devasa fabrikası küçülüyor.

Kuzey Las Vegas’a fabrikasını kuran Faraday Future bu fabrikanın 1 milyar dolar maliyet getireceğnii açıklamıştı. İnşaatın başlamasından 6 ay sonra şirket ödemelerini yapmakta zorlandığı için inşaat durmuştu. Fabrikanın inşaatından sorumlu olan AECOM’a ödenmesi gereken 21 milyon dolar var.

İnşaata bir süre sonra tekrar başlandı. Ancak 280.000 metre kare olarak planlanan fabrika 61.000 metre kareye düşürüldü. Bu bölüm ilk kısım olacak ve şirketin bu yıl duyurduğu FF91 araçları burada üretilecek. Araçlar üretime geçtikten sonra en kısa sürede fabrikanın kalan tarafınında inşaatı başlayacak. Ancak bunun için herhangi bir tarih mevcut değil.

Sektörün bir çok önde gelen ismi firma ile çalışılmasının tehlikeli olabileceğini çünkü firmanın ödemeleri sürekli olarak geciktirdiğini söylüyor. Bu daha ilk arabasını bile çıkarmamış bir marka için oldukça kötü bir durum. Özellikle bu kadar kendinden emin görünen ve iddialı konuşan bir firma için.