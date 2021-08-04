Oyun
Far Cry 5 Haftasonu Ücretsiz Olarak Oynanabilecek!
Ubisoft, yıllardır popülerliğini kaybetmeyen oyunu Far Cry 5‘i ücretsiz sunacak. Far Cry 5 bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz oynanabilecek.
Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi yıllardır poplülerliğini kaybetmedi. İlk günden bu yana oyuncuların ilgisini kazanan Far Cry serisi, beş numaralı versiyonunu 2018 yılında karşımıza çıkardı. Dört yıllık bekleyişin ardından 2018 yılında Far Cry 5‘i piyasaya süren Ubisoft beğenileri de toplamıştı. Şimdi ise oyuna herkesin erişebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı.
Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Far Cry 5‘in bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz hale geleceğini açıkladı. Oyunu kısa bir süre ücretsiz hale getiren Ubisoft, oyuncuların tamamının oyunu deneyimlemesine olanak sağlayacak. Ancak daha sonra oyun tekrardan kütüphanenizden silinecek ve satın alınabilir hale gelecek. Tabi oyunu beğenenler için sadece bu haftasonuna özel indirimler de olacak. Gelin haberin detaylarına bakalım.
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İçindekiler
Far Cry 5 Tüm Platformlarda Ücretsiz!
Ubisoft başlattığı kampanya ile 5 Ağustos 2021 (17:00 UTC) ve 9 Ağustos 2021 (20:00 UTC) tarihleri arasında Far Cry 5‘i ücretsiz olarak oynanabilir hale getirecek. Bu süre zarfında Far Cry 5 PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X|S platformlarında ücretsiz olarak sunulacak. Konsol platformlarında oyunu oynamak isteyen kullanıcılar gerekli mağazalardan oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler. PC platformundan oyuna erişmek isteyenler ise ya Epic Games‘i ya da Ubisoft Store‘u kullanacak. Tabi oyunu indirmeden sisteminizin oyuna yeterli olup olmadığını da kontrol etmeniz gerek. Biz sizler için aşağıya oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini bıraktık.
Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
İşletim Sistemi : Windows 7
İşlemci : Intel Core i5 2400, AMD FX6300 ya da daha üstü
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX670, AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM) ya da daha üstü
RAM : 8GB
Depolama : 30GB
Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
İşletim Sistemi : Windows 10
İşlemci : Intel Core i7 3770, AMD FX-8350 ya da daha üstü
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX970, AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM) ya da daha üstü
RAM : 8GB
Depolama : 30GB
Ubisoft’tan haftasonuna özel Far Cry 5 indirimi!
Başta da söylediğimiz gibi Ubisoft bu deneme ile oyunu beğenenlere özel bir indirim de yapacak. Far Cry 5‘i ücretsiz deneyimleyip beğenenler için gerçekten ciddi indirimler mevcut. Ubisoft PlayStation Store‘da Far Cry 5‘in standart sürümünü 19 Ağustos 2021 tarihine kadar %82 indirim ile 102TL‘ye satacak. Oyunun Gold Edition sürümünü ise %75 indirim ile 240TL‘ye satacak. Ubisoft‘un kendi mağazasında ise oyunun standart sürümü %80 indirim ile 53.80TL‘ye satılacak. Gold Edition ise 81TL fiyat etiketine sahip olacak.
Ubisoft tarafından gerçekleştirilen bu kampanya birçok oyuncuyu Far Cry 5 oynatacak gibi duruyor. Haftasonuna özel yaklaşık dört gün sürecek olan bu kampanya Far Cry 5’i ücretsiz deneyimlemeniz için gerçekten yeterli bir fırsat. Özellikle oyunu satın almayı düşünenler hem deneyimleyip hem de çok özel fiyatlara oyunu edinebilecekler. Eğer oyunu almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın deriz.
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Oyun
Blizzard İnsan Kaynakları Müdürü de görevinden ayrıldı!
Blizzard içerisinde yaşanan yangın tüm hızıyla devam ediyor. Şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü gelişmesi üzerine geçtiğimiz haftalarda açılan davadan sonra şirket içerisinde ayrılıklar yaşanıyor. Dava dosyasında ismi geçen şirket başkanı J. Allen Brack’in istifasının ardından Global İnsan Kaynakları Müdürü Jesse Meschuk da görevinden ayrıldı. Activision Blizzard sözcüsü de yaptığı açıklama ile bu haberi doğruladı.
“Jesse Meschuk artık şirkette yer almıyor.”
Yazarak duyuran Activision Blizzard sözcüsü ve firmadan bunun ötesinde bilgi verilmedi. Olayın akabinde Meschuk’un da Twitter hesabını kapattığı fark edildi. J. Allen Brack’in istifası ve dava sürecinden itibaren yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Jesse Meschuk’un şirket başkanı Allen Brack gibi dava dosyasında ismi geçmese de İnsan Kaynakları birimine genel olarak yöneltilen suçlamalar mevcuttu. Tacizcilere yakınlığı ile bilinen bazı insan kaynakları çalışanları tarafından yaşanan cinsel taciz vakalarının şikayet edilmemesi üzerine mağdurlara baskı yapıldığı dava dosyasında yer alıyordu ve ardından ortaya çıkan bir fotoğraf ile bir İK çalışanının dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” şeklinde isimlendirdiği doğrulanmıştı. Bunun gibi davada yer alan tüm iddialarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Birden fazla eski ve aktif Blizzard çalışanına göre İnsan Kaynakları birimi de sorunun bir parçasıydı. Kendilerine bildirilen sorunları görmezden geldikleri, küçümsedikleri ve karşı misilleme verdikleri de aynı şekilde söylendi. Bildirilene göre bir İK temsilcisi kendisine yaşadığı problemi paylaşan bir çalışana “şımarıkça” davrandığı gerekçesiyle kabaca “sızlanmayı bırak!” şeklinde yanıtlamış. Bir kadın çalışanın erkek iş arkadaşı tarafından saldırıya maruz kalmasının ardından başka bir İK temsilcisinin de saldırganın tarafını tuttuğu ve kadın çalışana evden çalışmasını veya departman değiştirmesini tavsiye ettiği bildirildi. Bildirilene göre kadın çalışana oldukça suçlayıcı yaklaşan İK temsilcisi şu cümleleri kurmuş:
“Saldırıyı gerçekleştiren kişi gerçekten çok üzgün ve Blizzard’da çalışmayı çok istiyor. Ayrıca senin ona oldukça arkadaşça davrandığını da söyledi.”
Geçen hafta şirket CEO’su Bobby Kotick de şu cümleleri kurarak evlerini temizleyeceğine söz vermişti:
“İddiaların değerlendirilmesi ve uygun cezaların belirlenmesi için gerçekleştirdiğimiz süreçlerin bütünlüğüne engel olduğu belirlenen kişilerin çalışmaları sonlandırılacaktır.”
Activision Blizzard’ın geçen hafta gerçekleşen finansal gelir toplantısında şirketin gereken değişiklikleri yapacağını savunan Kotick, şirket içerisinde ayrımcılık, taciz, eşitsiz davranma gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine göz yumulmayacağını şiddetle belirtmişti. Ve sözlerine sektörde örnek oluşturacak bir firma olacaklarını ekleyerek devam etmişti. Ayrıca kendisi iddiaların eski olduğunu söyleyerek bu süreçte şirket kültürünü hedef alan iddialara karşı önemli değişikliklerin yapıldığını da söylemişti.
J. Allen Brack’in yerini alan iki kişiden biri olan Jen Oneal yine aynı toplantıda konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bir araya geldiğimizde, sektördeki en iyi oyunları yapıyoruz ve şimdi görüyoruz ki şirket kültürümüze uygulanan enerji de aynı miktarda önem taşıyor.”
“Önümüzde yapılacak bir sürü iş var. Ama tutku ve üretkenliğimiz hala burada. İnsanlarımız kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettikleri zaman geri kalan her şey kendi kendisini çözecektir.”
Davanın üzerine yaşanan olaylar, Blizzard’ı şirket içerisinde bir temizliğe gitmesine yol açmış görünüyor. Olay ile adı anılan ve bağlantısı bulunan kişilerin şirket içerisinde soruşturulduğu ve şirketten uzaklaştırmak için gereken çalışmaların yapıldığı gözlemleniyor. Sürecin yönetilmesinde önemli ve aktif adımlar atan Blizzard için bu olay burada kapanacak gibi gözükmüyor. İlerleyen günler ve hatta saatlerde yaşanacak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
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Oyun
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Oyun devi Activision Blizzard şirketinin başı açılan davalar ve çalışanlarının yaptıkları grevler ile belada. Geçen hafta ortaya çıkan habere göre Kaliforniya Eyaleti tarafından Blizzard’a kadın çalışanlarının uğradığı “son bulmayan cinsel tacizler” ve cinsiyet ayrımcılıkları sebebiyle dava açılmıştı. Şirketin üst yöneticilerinin hedef alındığı davada oldukça çirkin ifadeler yer alıyor.
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Neler yaşanmıştı?
İlk olarak 22 Temmuz tarihinde ortaya çıkan habere göre Activision Blizzard firmasına Kaliforniya Eyaleti Adil Çalışma ve İmar İskan Müdürlüğü (DFEH) tarafından şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı bir cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü geliştiği için dava açılmıştı. Davada yer alan iddialara göre şirketin bir çok üst yöneticisi hakkında çirkin iddialar yer alıyordu ve diğer yöneticilerin de durumdan haberdar oldukları söyleniyordu. Davanın açılmasının ardından ise bir çok kadın ileri atılarak bu iddiaları destekleyecek suçlamalarda bulunmuştu. Ortaya atılan ve bazıları dava dosyasında da yer alan iddiaların tamamını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Ancak uyarmalıyız ki anlatılan hikayeler oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Açılan davanın medyada oldukça büyük yankı bulmasının ardından Blizzard’dan çok hızlı bir şekilde resmi bir cevap yayımlanmış ve iddialar reddedilmişti. Davayı açan kurumun şu anki Blizzard’ı yansıtmadığı ve bahsedilen olayların da yanlış olduğu da bu bildiride belirtilmişti.
Dava dosyasında da ismi geçen J. Allen Brack de kişisel olarak medya mensuplarına gönderdiği e-posta ile bazı açıklamalarda bulunmuş ve olayları “aşırı derecede tedirgin edici” şeklinde yorumlamıştı.
Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE
— Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021
Şirketten gelen açıklamanın Blizzard çalışanlarını kızdırmasıyla ilk aşamada 800’den fazla Blizzard çalışanı açık mektup imzalayarak şirketin açıklamasına sitem etmişti. Ardından şirket CEO’su Bobby Kotick de çalışanlara, yatırımcılara ve halka yönelik bir mektup yayınlayarak yaptıkları ilk açıklamayı “duyarsız” olarak niteliyerek herkesten özür dilemişti.
Bobby Kotick’in açıklamasını sorunların adres gösterilmesinde yetersiz bulan çalışanlar bir araya gelerek protesto eylemlerine ve grevlere başlamış ve açık mektubu imzalayan kişi sayısı 2600’e ulaşmıştı. Protesto eylemlerinde ise şirketten şu taleplerde bulunuldu:
- Çalışanların iş kontratlarında yer alan mahkemeye gidememe maddesinin kaldırılması,
- Yeni işe alma ve terfi verme prosedürlerinin tüm şirket kapsamında tanıtımlarının arttırılması,
- Maaş ve promosyon bilgilerinin yayımlanması,
- Bir çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme ekibi kurarak yönetici ekibin denetilmesi için üçüncü parti bir kuruluş ile anlaşma yapılması.
Yapılan eylemlerden sonra Blizzard’dan çalışanlarına destek gelmiş ve tüm çalışanların yapılan eylemlere katılması teşvik edilerek bu süreçlerde çalışanlar ücretli izinde sayılmıştı.
Bir fotoğraf medyada yer almış ve bu fotoğraf ile önceki haberimizde de bahsettiğimiz bir çalışanın kendi dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” olarak isimlendirmesi doğrulanmış oldu.
Geçen günler boyunca çalışanlar taleplerinin karşılanmasını isteyerek eylemlerine devam etmiş ve gün gün daha fazla çalışan ortaya çıkarak kendi hikayelerini paylaştı.
Alınan son haber ile de J. Allen Brack görevinden ayrıldığını duyurdu.
Blizzard’dan resmi açıklama geldi!
J. Allen Brack’in ayrılığıyla ilgili çalışanlar bilgilendirildi ve Activision Blizzard’dan bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre de J. Allen Brack’in görevini oyun geliştirme şirketi Vicarious Visions eski lideri Jen Oneal ve eski Xbox yöneticisi Mike Ybarra ortak liderlik ile üstlendi. Yapılan açıklamada dikkat çeken bir kısım da şu şekildeydi:
“Bu iki kişi, güveninizi tekrar yapılandırmak, değerlerimizi güçlendirmek ve yüceltmek için Blizzard’ın kadınlar ile her cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya geçmiş için en güvenilir ve samimi ortamı sağlamak adına tüm çalışanlarımıza derinden adanmış şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir.”
Brack, 2018 yılında Mike Morhaime’in yerine gelerek Blizzard’ın sorumluluğunu üstlenmişti ve hemen bunun akabinde World of Warcraft’ın geliştirme ekibinin yöneticiliğine başladı. Aynı zamanda Brack, Alex Afrasiabi’nin ardından dava dosyasında adı geçen tek isim. Her ne kadar kendisi basına gönderdiği e-postada Blizzard’daki kariyeri boyunca şirket içerisindeki bu erkek egemen kültür ile savaştığını belirtse de açıklamaları çalışanlar tarafından sempati toplayamamıştı.
Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick’ten ise geçen haftadan beri bir açıklama gelmedi. Brack’in ayrılış duyurusunu ise şirket COO’su Daniel Alegre paylaştı. Aynı zamanda Alegre, Oneal ve Ybarra’nın Blizzard’da ortak sorumluluğa sahip olacağını belirtti.
It was great attending the #ActiBlizzWalkout this morning – happy to see so many familiar faces. Together let's build a safe, brighter and fair future for everyone. 💙
— Mike Ybarra (@Qwik) July 28, 2021
Brack’in tepkisi
Brack’in de ayrılığıyla ilgili ilk açıklamasında yerine gelen kişilerden beklentilerini belirterek onlara başarılarını iletti. Yaptığı açıklama ise şu şekildedir:
“Jen Oneal ve Mike Ybarra’nın Blizzard’ın tüm potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayabileceğine ve uygulanacak değişikliklerin hızını arttıracaklarına inancım tam ve umuyorum ki Blizzard’ı özel kılan kültürümüzün her bir parçasına adanmışlıkları ve yüksek seviyede doğrulukları ile yönetmek için güven verebilmek adına görevlerini tutku ve heves ile yerine getireceklerdir.”
Blizzard’da atılan adımlar ile olaylar biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de çalışanların talepleri hala karşılanmış değil. Çalışanlar ise bu taleplerinden geri adım atacak gibi gözükmüyor. Yatırımcıların da Blizzard oyunlarına olan sponsorluklarını gözden geçirdiği biliniyor. Alınan çok yeni habere göre de T-Mobile‘in Overwatch ve Call of Duty sponsorluklarını çektiği bildirildi. Diğer sponsorların da buna benzer kararlar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ile bu olayın da ne yöne doğru gideceğini takip edeceğiz.
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