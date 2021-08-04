Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri ile ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Buds 2‘nin tüm özellikleri lansman tarihine birkaç gün kala ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri.
Samsung‘un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte kullanıcılar ile buluşmaya hazırlanıyor. Ağustos ayı içerisinde bir lansman gerçekleştirmeyi planlayan Samsung, bu etkinlikte yeni kulaklık modeli olan Galaxy Buds 2‘yi ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Tabi bu etkinlik ile birlikte cihazların özellikleri de ortaya çıkacak. Ancak Galaxy Buds 2 özelliklerini gizli tutamadı. Tanıtıma sayılı günler kala Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri sızdırıldı. Gelin Samsung Galaxy Buds 2‘ye yakından bakalım.
İlginizi Çekebilir: OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Samsung Galaxy Buds 2’nin Tüm Özellikleri!
Samsung tarafından geliştirlen yeni Bluetooth kulaklık Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak bugün gelen sızıntılar cihazın özelliklerini ortaya döktü. Galaxy Buds 2 hakkında gelen sızıntılara baktığımızda cihazın görsellerini görüyoruz. Parlak ve sade bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 2, beyaz, yeşil, siyah, mor ve sarı olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunuyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 ile birlikte gelen Galaxy Buds 2 bu sayede daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunuyor.
Ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği ile birlikte gelen Samsung Galaxy Buds 2, her bir kulaklıkta 3 adet mikrofon barındırıyor. Yine bu kulaklıklarda 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Buds 2, son derece tatmin edici bir deneyim sunuyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık sunan Buds 2’nin kutusu Qi kablosuz şarj ile de uyumlu.
Öte yandan her kulaklıkta 61mAh‘lik pil taşıyan cihaz, şarj kutusunda 472mAh‘lik bir batarya taşıyor. ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ayrıca kulaklıkları şarj kutusunda 5 dakika şarj etmeniz 55 dakika kullanım sağlayacak.
Samsung Galaxy Buds 2’nin Tanıtım Tarihi!
Başta da söylediğimiz gibi Galaxy Buds 2 modelinin özellikleri lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. Samsung 11 Ağustos‘ta Galaxy Buds 2 ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Ancak gördüğünüz gibi Galaxy Buds 2‘nin özellikleri tam bir hafta önceden sızdırıldı. Bakalım Galaxy Buds 2 ile ilgili gelen bilgiler doğru mu. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!
OPPO, giyilebilir teknolojiler konusunda kendisini gün geçtikçe geliştiren markalardan bir tanesi. Şimdi ise marka, akıllı bileklik pazarına bende OPPO Band Sport ile katılıyorum diyor.
Bakmakta fayda var: Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!
Kulaklıklar ile başlayan giyilebilir teknolojiler furyasına OPPO Watch ile devam ettirdi. Sonrasında da ilk akıllı bileklik modeli olan Band Sport’u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım kısmında diğer akıllı bileklikler fazlasıyla benzer olan OPPO Band Sport 40.4mm X 17.6mm X 11.45mm ölçülerine sahip. Kayış kısmının plastik olması sayesinde kolunuzda esneklik sağlayabiliyor. Ayrıca birçok deliği olması sayesinde bileğinizin kalınlığına göre ayarlamasını da çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Ek olarak bilekliğin kolayca yerinden çıkarılabilmesi de dikkat çekici detaylardan birisi. Genelde akıllı saat kullananların şikayetlerinden birisi de saatin ağır olması sebebiyle bilekte oluşturduğu ağrıyı OPPO Band Sport 10.3 gram ağırlığında olması sayesinde yapmıyor.
Ekran tarafında ise akıllı bileklik 1.1 inç büyüklüğünde ve AMOLED teknolojisini kullanıyor. AMOLED olması sayesinde bileklikteki renkler çok canlı ve keskin. Parlaklık seviyesini de belirli yüzdeler (%10- %100 arası) arasında değiştirebilmekte mümkün. En parlak haline getirildikten sonra güneş altında bile çok rahatlıkla ekran görülebiliyor. Ekranın eleştirilebilecek tek noktasının boyut kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle alt taraftaki OPPO logosu yerine ekranı biraz daha büyük şekilde tasarlanmış olması hem daha şık bir görüntü hem de daha iyi bir görüş sağlamış olabilirdi.
OPPO Band Sport içerisinde daha önce duymadığımız bir işlemci olan Apollo3 işlemci ile geliyor. İşlemciye ek olarak da 512KB bellek, 16MB depolama eşlik ediyor. Bilekliğin OPPO telefonlarda veya OPPO Watch gibi çok kararlı bir şekilde çalışması memnun edici. Herhangi bir takılma veya donma işlevi göstermiyor. Bununla birlikte akıllı bilekliğin birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ana ekranda en fazla 5 adet arayüzü tutabilse de HeyTap Health uygulaması üzerinden 50 tane birbirinden farklı arayüzü saate entegre edebiliyorsunuz. Bir akıllı bileklikte olması gereken tüm işlevleri yerine rahatlıkla yerine getiren OPPO Band Sport’ta 12 farklı egzersiz modeli (Kalori takibi, spO2, uyku takibi, çoklu spor modu, aktivite takibi, kalp atış hızı ölçme, kalkma hatırlatıcısı, nefes egzersizi, telefonumu bul özelliği) bulunuyor. Bu sayede günlük kullanımınızda size bir eksiklik yaşatmıyor.
Bu kadar özelliği içerisinde barındıran bir akıllı bilekliğin bataryasının da uzun gitmesini herkes ister. OPPO Band Sport’ta 100 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. OPPO’nun vaat ettiği süre 12 güne kadar pil ömrü sağladığı yönünde. Ancak bu sürenin kullanımlara göre (yüksek titreşim gücü, yüksek parlaklık, bildirim gösterme aralığı vs) değişkenlik gösterdiğini de unutmamak lazım.
Ek olarak 5ATM’ye (50 metre derinlik) suya dayanıklılık gösterdiğini de belirtelim. Ancak OPPO, akıllı bilekliğin tuzlu suda kullanımı ve sauna gibi yüksek sıcaklık ve nem oranına sahip ortamlarda kullanılmasını önermiyor.
Şuanda da 350TL fiyat etiketiyle satışta olan OPPO Band Sport’u siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
Redmi Airdots serisi kulaklık ülkemize en çok sevilen ve en çok satılan kulaklık modellerinin başında geliyor destek yanlış olmaz. Uzun süredir Airdots serisinin yeni modelinin çıkması beklenirken sonunda Çin’de çıktı ve biz de siparişini verdik.
Bakmakta fayda var: Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi
Tasarım kısmında eski modelleri ile (Airdots 1,2 2s) büyük oranda benzerlik gösterse de malzeme kalitesi olarak iyileştirilmiş. Kutu yapısı daha soft bir dokuyla kaplanıp daha sağlam hale getirilmiş. Kulaklıklar da önceki nesillere göre biraz daha kalınlaşsa da herhangi bir rahatsızlık sunmuyor. Önceki modellerde basmatik bir yüzey bulunurken Airdots 3 modelinde dokunmatik yüzeylere geçiş yapılmış. Sol tarafa 2 kere dokunulduğunda akıllı asistan ve arama cevaplama, sağ tarafa 2 kere dokunulduğunda müzik/video durdur-başlat ve arama cevaplama özelliği bulunuyor. Ek olarak da mavi, beyaz ve pembe renkleri bulunuyor.
İçerisinde Bluetooth 5.2 teknolojisiyle beraber geliyor ve bu sayede bağlantı kısmında da bir sorun yaşatmıyor. Gecikme konusunda da başarılı olan model Qualcomm 3040 çipi kullanıyor. Giriş segmenti kulaklıklarda kullanılan bu çip işini iyi yapıyor. Ek olarakta Qualcomm aptX Adaptive özelliği sayesinde siz hangi işi yapıyorsanız ona göre ses gecikmesini ayarlayabiliyor. Örneğin bir savaş oyununda silah sesleri ve patlamaları olabildiğince gecikmeyi azaltarak size daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor, eğer sadece müzik dinliyorsanız gecikmeyi olabildiğince uzatarak pil ömrünü uzatıp daha iyi bir deneyim sunuyor.
Pil tarafında da cömert davranan Redmi Airdots 3 kutu içerisinde 500 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca her bir kulaklıkta da 43 mAh batarya mevcut. Sadece kulaklıklar 7 saat tek kullanımlık bir çalma ömrü sunarken kutuyla beraber bu süre 30 saate çıkıyor. Eski modellerinde mikrofonlar kulağa yakın konumda iken bu modelde üst tarafa yerleştirişmiş. Mikrofon kalitesi artsa da yine de iyi bir kalitesi olduğunu söylemek doğru olmaz.
IPX4 sertifikası sayesinde de belirli bir seviyeye kadar sıvı direnci bulunuyor. En azında spor yaparken terlediğinizde kulaklık içerisine herhangi bir sıvı kaçma durumu olmuyor.
Ayrıca bu kulaklığı siz takipçilerimizden birinize hediye ediyoruz! İleriki günlerde Instagram hesabımız @hwptr üzerinden bir gönderi ile çekiliş şartlarını açıklayacağız. Eğer siz de bu kulaklığı kazanamayanlardansanız üzülmeyin! Bangood üzerinden satın almak için bir indirim kodu aldık. Bu sayede kulaklığı %40 daha ucuza satın alabilirsiniz !
Bu ürün #Banggood tarafından tedarik edilmiştir.
Xiaomi Redmi Airdots 3 TWS bluetooth 5.2 Earphone
Ürün Linki: https://ban.ggood.vip/Zajt
İndirim Kodu: BGD29450
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Apple yeni iPhone’lar için daha fazla Çinli tedarikçiyle çalışıyor
Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri ile ortaya çıktı!
OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Microsoft, ABD ofislerine girecek kişilerden COVİD-19 aşı belgesi talep edecek!
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.