Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri ile ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Buds 2‘nin tüm özellikleri lansman tarihine birkaç gün kala ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri.

Samsung‘un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte kullanıcılar ile buluşmaya hazırlanıyor. Ağustos ayı içerisinde bir lansman gerçekleştirmeyi planlayan Samsung, bu etkinlikte yeni kulaklık modeli olan Galaxy Buds 2‘yi ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Tabi bu etkinlik ile birlikte cihazların özellikleri de ortaya çıkacak. Ancak Galaxy Buds 2 özelliklerini gizli tutamadı. Tanıtıma sayılı günler kala Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri sızdırıldı. Gelin Samsung Galaxy Buds 2‘ye yakından bakalım.

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Samsung Galaxy Buds 2’nin Tüm Özellikleri!

Samsung tarafından geliştirlen yeni Bluetooth kulaklık Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak bugün gelen sızıntılar cihazın özelliklerini ortaya döktü. Galaxy Buds 2 hakkında gelen sızıntılara baktığımızda cihazın görsellerini görüyoruz. Parlak ve sade bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 2, beyaz, yeşil, siyah, mor ve sarı olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunuyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 ile birlikte gelen Galaxy Buds 2 bu sayede daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunuyor.

Ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği ile birlikte gelen Samsung Galaxy Buds 2, her bir kulaklıkta 3 adet mikrofon barındırıyor. Yine bu kulaklıklarda 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Buds 2, son derece tatmin edici bir deneyim sunuyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık sunan Buds 2’nin kutusu Qi kablosuz şarj ile de uyumlu.

Öte yandan her kulaklıkta 61mAh‘lik pil taşıyan cihaz, şarj kutusunda 472mAh‘lik bir batarya taşıyor. ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ayrıca kulaklıkları şarj kutusunda 5 dakika şarj etmeniz 55 dakika kullanım sağlayacak.

Samsung Galaxy Buds 2’nin Tanıtım Tarihi!

Başta da söylediğimiz gibi Galaxy Buds 2 modelinin özellikleri lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. Samsung 11 Ağustos‘ta Galaxy Buds 2 ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Ancak gördüğünüz gibi Galaxy Buds 2‘nin özellikleri tam bir hafta önceden sızdırıldı. Bakalım Galaxy Buds 2 ile ilgili gelen bilgiler doğru mu. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.