Fallout Shelter’ın Yönetmeninden Bir Mobil Oyun Daha Geliyor!

Skyrim’in yönetmeninden, Fallout Shelter’a bir kardeş gelecek!

Skyrim, Fallout 4 gibi yapımlardan tanıdığımız Todd Howard‘dan mobil platformlara yönelik bir oyun daha geliyor. Geçen sene çıkan ve bir hayli sevilen Fallout Shelter‘dan sonra gelecek bu yeni oyun, yönetmenin ikinci oyunu olacak.

Daha resmi kaynaklardan duymadığımız bu haber; GameSpot adlı sitenin Howard ile yaptıkları röportaj sonrası söylediklerinden gelmekte. Geçtiğimiz günlerde Todd Howard ile uzun bir röportaj gerçekleştiren GameSpot; Fallout Shelter‘ın başarılarını ve firmanın gelecekteki planlarını sormuştu. Buna göre Howard, Fallout Shelter’dan gelen başarıdan bir hayli memnun. Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan oyun, 50 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmış. Bu sayı, firmanın istediği ya da tahmin ettiği sayıdan çok fazlası. Bununla birlikte, Bethesda ser verip sır vermediği mali raporlarında bu durumu açıklamasa da, dış kaynaklardan elde edilen bilgilere göre oyun, içerisinde barındırdığı “mikro ödeme sistemi”nden milyon dolarlar kazanmış durumda. Howard, bu durumu şöyle açıklıyor: “Bu başarı sonrasında resmen havalara uçtuk!” (kazandıkları rakama bakarsak, uçmamaları anormal olurdu sanki.)

Bunlara ek olarak, Howard, oyun sektöründeki mobil kısımlardaki uzun vadeli başarıların tamamen oyunu güncel tutmaktan kaynaklandığını düşünmekte. Üst üste gelen güncellemeler, kota dolduran patch’ler derken; tüm bu etmenlerin, oyuncuyu, oyunda tutan ana etmenlerden biri olduğunu savunmakta. Fallout Shelter’a hali hazırda gelen onlarca güncellemeyi ve sezonluk eklentileri düşünürsek, oyunun başarısı altında bu etmenlerin gerçekten de bir payı olduğunu düşünebiliriz.

Bitmedi! Son olarak, Howard, uzun zamandır üzerinde kafa yordukları ve çalıştıkları, yepyeni bir mobil oyunu ile geleceklerinin müjdesini de verdi bu röportajda. “Fallout Shelter’dan edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, sizlere yepyeni bir oyun ile geleceğiz.” Aralık 2015’te mobil oyunlar üzerine kurdukları bir ofis olan Montreal ofisi; firmanın bu planlarını doğrular nitelikte. Ne diyelim, kendilerine gönülden başarılar diliyoruz ve inanıyoruz. “In Bethesda We Trust!”