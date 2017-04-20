Facebook, Yapay Zeka ile Düşünerek Yazmanızı Sağlayacak

Facebook bugün gizli araştırmalar yapan ekibi ile Building 8’in düşüncelerinizi yazacak bir beyin bilgisayarı geliştirdiklerini açıkladı.

Bu haberi Facebook’un düzenlediği F8 geliştirici konferansında Darpa’nın ve Google’ın deneysel ATAP araştırma grubu yöneticisi Regina Dugan sahnede verdi. Dugan şu anda Building 8’in başında bulunuyor.

Dugan geliştirdikleri teknolojiyi artırılmış gerçeklik için beyinden yönetilen bir mouse olarak tanımladı. Nöral aktivite ile bilgisayara giriş yapabilmek demek artırılmış gerçeklik cihazlarından hareket yakalama cihazlarını çıkarmak anlamına geliyor. Microsoft HoloLens el takip ederek çalışıyor tıklamak için elini önünüze getirip parmağınız ile tıklama hareketi yapmanız lazım. Bu durum ortadan kalkabilir.

Facebook ve Stanford araştırmacıları felç olmuş bir hastanın düşünceleri ile dakikada 8 kelime yazabildiği bir sistem geliştirdi. Ancak bunun için hastanın beynine elektrot bağlamak gerekiyor. Projenin hedefi ise vücudun içerisine herhangi bir şey yerleştirmeden dakikada 100 kelime gibi fiziksel ellerinizden daha hızlı bir şekilde yazı yazabilmek.