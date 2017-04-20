Facebook VR Deneyimini Paylaşmanın Kolay Bir Yolunu Sunuyor

Facebook bugün bir Oculus Rift oyununun içerisinden ya da 360 derecelik bir videoda kendi bakış açısından görüntüler alabileceğiniz bir araç yayınladı.

Facebook’un geliştiriciler için yayınladığı bu araç sanal gerçeklikten video ya da görsel paylaşmayı daha kolay hale getiriyor. Şimdilik bu paylaşımlarda iki farklı yöntem yer alıyor. Birisinde cihaz her bir kareyi alarak arka karaya yerleştiriyor ve yeni bir video olarak encode ediyor. Diğerinde ise ekranda ne gördüğünüzü Twitch, YouTube gibi platformalara ya da üçüncü parti oyun kaydı programlarına aktarıyorsunuz.

Görüntüleri arka arkaya yerleştirmek tekniği kaynak ive zaman isteyen bir metod. Diğer taraftan yayın yapmak ise düşük kaliteli ve daha sonra sadece iki boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz. Facebook’un mühendisleri ise Cube Mapping adını verdikleri bir yöntem geliştirmiş. Bu işlem oldukça verimli. Mesela görüntü 4K bir yayındaki kadar kaliteli kalıyor. Bu araç bugün F8 geliştirici konferansında duyuruldu ve 360 Capture SDK olarak tanıtıldı.

Bu yöntem özellikle sanal gerçeklik oyunlarını yayınlarken çok işe yaracak gibi gözüküyor. Ayrıca şirket sanal gerçeklik ve 360 derece videoların pazarlama videolarında daha popüler hale gelmesini bekliyor. Geliştiriciler bu SDK’yı kullanarak selfie çekebiliyor ve internette yayınlayabiliyor.