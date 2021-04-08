Facebook, ‘videolu Clubhouse’ benzeri yeni platformunu tanıttı!

Facebook, tıpkı diğer sosyal medya devleri gibi, uzun bir süredir Clubhouse’a rakip olacak bir platformun hazırlığı içinde. İlk aşamada gelen haberler şirketin bu platformu yeni bir uygulama olarak hazırladığı şeklindeydi. Ancak, geçtiğimiz hafta sızan bilgiler ünlü sosyal medya devinin bunu yeni bir uygulama olarak değil, Facebook’a entegre yeni bir özellik şeklinde geliştirdiği yönündeydi. Bugün edindiğimiz bilgilerse bu haberlerin ikisini de yalanlar nitelikte. Zira, Facebook Ar-Ge ekibi bugün yeni bir platformu beta şeklinde sınırlı sayıdaki bir kullanıcı grubuna sundu. Fakat bu uygulama ne tam olarak bir Clubhouse ne de tamamen özgün bir platform. Facebook’un adeta ‘video eklenmiş Clubhouse’ şeklinde tanımlayabileceğimiz yeni platformunun aslında bir soru-cevap (Q&A) uygulaması…

Facebook yeni uygulaması Hotline test aşamasında

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Facebook Ar-Ge ekibi NPE bugün yeni bir uygulama haberiyle karşımıza çıktı. Aslında, bu birçok kişi tarafından beklenmiyordu çünkü bu aşamaya bu platformun geliştirildiğine dair herhangi bir işaret yoktu. Kısacası, bugünkü haberler teknoloji dünyası için tam bir sürpriz niteliğindeydi. Facebook’u yeni uygulamasının adı Hotline. Yukardaki görselde de gördüğünüz üzere, uygulama henüz dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunulmadı. Bunun nedeni ise platformun bugün aslında tam anlamıyla tanıtılmamış olup, sadece az sayıda kullanıcıya beta versiyonuyla sunulması. Özetle, uygulamamız henüz test aşamasında. Fakat, uygulamanın resmi sitesinden bekleme listesine kaydolmanız mümkün olduğunu da ekleyelim.

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Peki Facebook’un yeni platformu Hotline ne işe yarıyor? Aslında, Hotline’ı “videolu bir soru cevap platformu” şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Uygulamanın çalışma prensibi ise çok basit. Öncelikle, tıpkı Clubhouse veya Twitter Spaces’ten alışık olduğumuz gibi bir konuşmacımız var. Bu konuşmacımız, yine Clubhouse’tan alıştığımız üzere, bir oda açıyor. Tabi, buradaki fark Clubhouse’un aksine Hotline’ın bir adet ana konuşmacıya izin vermesi. Uygulamanın amacı ise bu konuşmacının odasına katılan kullanıcıların konuşmacıya çeşitli sorular yöneltmesi. Ayrıca, dinleyiciler sorularını yazarak veya sesli olarak olmak üzere iki şekilde iletebileceğini de ekleyelim. Platformun Clubhouse’tan farkı ise videolu konuşma özelliğini barındırması. Ancak, şu an bu özellik sadece konuşmacılar için mevcut. Arayüz tarafında ise, uygulamanın Clubhouse’a bir hayli benzediğini söyleyebiliriz. Facebook’un Clubhouse’tan aldığı “ilhamı” gizlemek için pek de çaba sarf etmediğini söyleyebiliriz…

Platformun ilk denemesini bir emlak yatırımcısı yaptı

Platform henüz çok yeni olmasına rağmen, ilk denemesi bugün ABD’de yapıldı. Nick huber isimli emlak yatırımcısı düzenlediği soru cevap toplantısında (AMA/Ask Me Anything) dinleyicilerin emlak yatırımıyla nasıl ikincil bir gelir elde edebileceğini anlattı ve akabinde ilgili dinleyici sorularını cevapladı. Facebook, bu ilk yayının tam da platform hakkındaki vizyonlarını yansıtan bir içerik olduğunu söyledi. Şirket, Nick Huber gibi alanında bilgili ve uzman kişilerin ise Hotline’ın ideal diye tanımlayabileceği fenomenler (influencer) olduğunu ekledi. Facebook’un bu sözlerinden platform hakkındaki hedeflerini anlamak çok da zor değil. Firma, uzman kişilerin alanlarında tavsiyeler verip insanları bilgilendirdiği ve akabinde de dinleyicilerin sorularını cevapladığı bir platform istiyor.

Uygulamanın arkasında soru-cevap alanında deneyimli isim

Facebook, platformu sağlam ellere teslim etmiş durumda. Öyle ki, platformun başına koyulan Erik Hazzard soru-cevap alanında bir hayli deneyimli biri. Hazzard, “tbh” adlı soru-cevap platfromunun kurucusu. Tbh sadece 9 hafta 2.5 milyon kullanıcı sayısı ve 1 milyar soru sayısı görerek çok başarı olmuş bir platform. Tabi, adını biz niye duymadık diye düşünüyorsanız, Facebook’un uygulamayı satın aldığını ve faaliyetine son verdiğini belirtelim. Görüşüne göre, Facebook bu satın almayı yaparkenki amacına ulaştı…

Bakalım Hazzard kendi platformuyla ulaştığı inanılmaz rakamlara Facebook’un Hotline ile de ulaşabilecek mi? Her ne kadar Hazzard’ın alandaki tecrübesini göz önüne alınca bu soruyu olumlu şekilde cevaplamak kolay olsa da, başka bir şirketin çatısı altında ürün geliştirmenin zorluklarını yaşayacağını da göz önüne almak lazım. Son olarak yazımız noktalamadan, uygulamanın tam sürüm olarak geniş kitlelere ne zaman sunulacağının belli olmadığını da ekleyelim. Ayrıca, gelen haberlere göre, Hotline, Facebook’un Clubhouse’a rakip olarak geliştirdiği uygulamalardan sadece bir tanesi. Şirkete yakın kişiler, ABD’li sosyal medya devinin Clubhouse’a birden fazla uygulamayla rakip olmak istediğini belirtiyor…

Kaynak: TechCrunch, AndroidCentral