Uygulama
Facebook, ‘videolu Clubhouse’ benzeri yeni platformunu tanıttı!
Facebook, tıpkı diğer sosyal medya devleri gibi, uzun bir süredir Clubhouse’a rakip olacak bir platformun hazırlığı içinde. İlk aşamada gelen haberler şirketin bu platformu yeni bir uygulama olarak hazırladığı şeklindeydi. Ancak, geçtiğimiz hafta sızan bilgiler ünlü sosyal medya devinin bunu yeni bir uygulama olarak değil, Facebook’a entegre yeni bir özellik şeklinde geliştirdiği yönündeydi. Bugün edindiğimiz bilgilerse bu haberlerin ikisini de yalanlar nitelikte. Zira, Facebook Ar-Ge ekibi bugün yeni bir platformu beta şeklinde sınırlı sayıdaki bir kullanıcı grubuna sundu. Fakat bu uygulama ne tam olarak bir Clubhouse ne de tamamen özgün bir platform. Facebook’un adeta ‘video eklenmiş Clubhouse’ şeklinde tanımlayabileceğimiz yeni platformunun aslında bir soru-cevap (Q&A) uygulaması…
Facebook yeni uygulaması Hotline test aşamasında
Facebook Ar-Ge ekibi NPE bugün yeni bir uygulama haberiyle karşımıza çıktı. Aslında, bu birçok kişi tarafından beklenmiyordu çünkü bu aşamaya bu platformun geliştirildiğine dair herhangi bir işaret yoktu. Kısacası, bugünkü haberler teknoloji dünyası için tam bir sürpriz niteliğindeydi. Facebook’u yeni uygulamasının adı Hotline. Yukardaki görselde de gördüğünüz üzere, uygulama henüz dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunulmadı. Bunun nedeni ise platformun bugün aslında tam anlamıyla tanıtılmamış olup, sadece az sayıda kullanıcıya beta versiyonuyla sunulması. Özetle, uygulamamız henüz test aşamasında. Fakat, uygulamanın resmi sitesinden bekleme listesine kaydolmanız mümkün olduğunu da ekleyelim.
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Peki Facebook’un yeni platformu Hotline ne işe yarıyor? Aslında, Hotline’ı “videolu bir soru cevap platformu” şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Uygulamanın çalışma prensibi ise çok basit. Öncelikle, tıpkı Clubhouse veya Twitter Spaces’ten alışık olduğumuz gibi bir konuşmacımız var. Bu konuşmacımız, yine Clubhouse’tan alıştığımız üzere, bir oda açıyor. Tabi, buradaki fark Clubhouse’un aksine Hotline’ın bir adet ana konuşmacıya izin vermesi. Uygulamanın amacı ise bu konuşmacının odasına katılan kullanıcıların konuşmacıya çeşitli sorular yöneltmesi. Ayrıca, dinleyiciler sorularını yazarak veya sesli olarak olmak üzere iki şekilde iletebileceğini de ekleyelim. Platformun Clubhouse’tan farkı ise videolu konuşma özelliğini barındırması. Ancak, şu an bu özellik sadece konuşmacılar için mevcut. Arayüz tarafında ise, uygulamanın Clubhouse’a bir hayli benzediğini söyleyebiliriz. Facebook’un Clubhouse’tan aldığı “ilhamı” gizlemek için pek de çaba sarf etmediğini söyleyebiliriz…
Platformun ilk denemesini bir emlak yatırımcısı yaptı
Platform henüz çok yeni olmasına rağmen, ilk denemesi bugün ABD’de yapıldı. Nick huber isimli emlak yatırımcısı düzenlediği soru cevap toplantısında (AMA/Ask Me Anything) dinleyicilerin emlak yatırımıyla nasıl ikincil bir gelir elde edebileceğini anlattı ve akabinde ilgili dinleyici sorularını cevapladı. Facebook, bu ilk yayının tam da platform hakkındaki vizyonlarını yansıtan bir içerik olduğunu söyledi. Şirket, Nick Huber gibi alanında bilgili ve uzman kişilerin ise Hotline’ın ideal diye tanımlayabileceği fenomenler (influencer) olduğunu ekledi. Facebook’un bu sözlerinden platform hakkındaki hedeflerini anlamak çok da zor değil. Firma, uzman kişilerin alanlarında tavsiyeler verip insanları bilgilendirdiği ve akabinde de dinleyicilerin sorularını cevapladığı bir platform istiyor.
Uygulamanın arkasında soru-cevap alanında deneyimli isim
Facebook, platformu sağlam ellere teslim etmiş durumda. Öyle ki, platformun başına koyulan Erik Hazzard soru-cevap alanında bir hayli deneyimli biri. Hazzard, “tbh” adlı soru-cevap platfromunun kurucusu. Tbh sadece 9 hafta 2.5 milyon kullanıcı sayısı ve 1 milyar soru sayısı görerek çok başarı olmuş bir platform. Tabi, adını biz niye duymadık diye düşünüyorsanız, Facebook’un uygulamayı satın aldığını ve faaliyetine son verdiğini belirtelim. Görüşüne göre, Facebook bu satın almayı yaparkenki amacına ulaştı…
Bakalım Hazzard kendi platformuyla ulaştığı inanılmaz rakamlara Facebook’un Hotline ile de ulaşabilecek mi? Her ne kadar Hazzard’ın alandaki tecrübesini göz önüne alınca bu soruyu olumlu şekilde cevaplamak kolay olsa da, başka bir şirketin çatısı altında ürün geliştirmenin zorluklarını yaşayacağını da göz önüne almak lazım. Son olarak yazımız noktalamadan, uygulamanın tam sürüm olarak geniş kitlelere ne zaman sunulacağının belli olmadığını da ekleyelim. Ayrıca, gelen haberlere göre, Hotline, Facebook’un Clubhouse’a rakip olarak geliştirdiği uygulamalardan sadece bir tanesi. Şirkete yakın kişiler, ABD’li sosyal medya devinin Clubhouse’a birden fazla uygulamayla rakip olmak istediğini belirtiyor…
Kaynak: TechCrunch, AndroidCentral
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Uygulama
Clubhouse içerik üreticilerine iyi haber: Bağış sistemi geliyor!
Clubhouse için ‘sosyal medyanın altın çocuğu’ ifadesini kullansak abartmış olmayız herhalde. Geçtiğimiz senenin sonlarında piyasaya bomba gibi düşen uygulama, rüzgarını tüm hızıyla estirmeye devam ediyor. Hatta, Clubhouse sosyal medya pazarını öyle bir salladı ki, Linkedin’den Facebook’a; Twitter’dan Spotify’a birçok sosyal ağ devi uygulamanın kopyalamanın yarışı içinde. Yani, Clubhouse artık ilk zamanlarındaki gibi rakipsiz değil ve rekabet diğer markaların da benzer uygulamalar çıkarmasıyla önümüzdeki zamanlarda daha da artacağa benziyor. Neyse ki, Clubhouse da olduğu yerde saymıyor. Platformu Android ekosistemine bir an önce getirme gibi çabaları olan Clubhouse, yenilikler konusunda da oldukça hızlı. Bu haftaki yenilik ise uygulamaya içerik üretenleri çok sevindirecek cinsten. Zira, Clubhouse konuşmacıları artık bağış alabilecek…
Clubhouse içerik üreticilerine bağış müjdesi
Aslında, Clubhouse’un içerik üreticilerine para kazandırma çabası yeni değil. Öyle ki, şirket geçtiğimiz ay kendi fenomenlerini yaratmak istediğini söylemişti. Hatta şirket bu konuda o kadar ciddi ki, bu fenomenler için özel bir eğitim hazırlamış ve bu eğitime katılan kişilerin ekipman masraflarını karşılayacağını söylemişti. Uzun lafın kısası, Clubhouse içerik üreticilerini mutlu tutmanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Bundan dolayı, platform, tıpkı Youtube; Twitch; Instagram vb. platform gibi üreticilerini bir gelir kapısı olmak istiyor.
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Clubhouse’un bugün resmi blogunda paylaştığı gönderiye göre, platform, içerik üreticilerine bağış atmaya yarayan sistemi bugün itibariyle uygulamaya ekliyor. Bu yeni sistemin adı ise “Clubhouse Payments”. Ancak, bu sistemin henüz tüm içerik üreticilerine sunulmadığını da belirtelim. Yeni sistem şu an küçük bir grup üzerinde test edilmekte. Firma, sistemin bu test aşaması biter bitmez, kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara yayılacağını söylüyor. Görünüşe göre bu yeni bağış sistemi bu konuda gelecek yeniliklerin ilki. Öyle ki, şirket bu yeni sistemi “içerik üreticilerimizin para kazanmasını sağlayacak yöntemlerden” sadece ilki şeklinde tanımlamakta.
Bağışlardan komisyon kesilmeyecek, tamamı içerik üreticilerine gidecek
İçerik üreticileri için günün tek güzel haberi yeni bağış sistemi değil. Clubhouse bugünkü gönderisinde, birçok rakibinin aksine, içerik üreticilerine yapılan bağışlardan komisyon kesmeyeceğini de söyledi. Başka bir deyişle, eğer platformda içerik üretiyorsanız ve ekranınızda bir bağış miktarı gördüğünüzde bu miktarı direkt olarak kazançlarınıza yazabilirsiniz. Eğer bağışa ulaşan değil de bağış yapan kişiyseniz, bu bağışı yaptığınızda kartınızdan ufak bir miktar işlem ücreti alınacağını da ekleyelim. Clubhouse bu ücreti kendilerinin değil bu yeni bağış sistemlerindeki ödeme partnerleri olan Stripe firmasını aldığını ve bundan dolayı da bu konuda bir söz hakkına sahip olmadıklarını belirtiyor. Bu ücretin ne olduğu konusunda ise henüz bir açıklama yok. Açıkcası, Clubhouse’un reklamlardan önce ilk olarak içerik üreticilerine para kazandırmaya çalışması bizleri etkiledi. Bunun üstüne bir de komisyon kesmemesi cidden takdire şayan. Umarız, Clubhouse’un bu tutumu diğer sosyal medya devlerine de örnek olur…
Clubhouse’ta nasıl bağış yapılır? İşte adımlar
Clubhouse’ta bağış yapmak gerçekten de kolay. Öncelikle, uygulamaya kredi veya nakit kardı bilgilerinizi yüklemeniz gerekiyor. Tabi, tahmin edebileceğiniz üzere, bu sadece bir seferlik bir işlem. Clubhouse, kartınız gelecek bağışlarınızın için sistemlerinde güvenli bir şekilde tutulacağının altını çiziyor. Açıkcası, ödeme ekstra bir seçenek daha iyi olabilirdi. Örneğin, bildiğiniz üzere bazı uygulamalarda AppleID veya Google hesaplarımız için telefonumuzda zaten kayıtlı olan kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyoruz. Malumunuz, birçok insanın uygulamaya kredi kartını vermek istememesi ihtimal dahilinde ve bundan dolayı Clubhouse’un da bu bağış sistemini “In-App Purchase” stilinde ödeme gibi sunması uygulamanın avantajına olacaktır. Bakalım bu veya benzeri bir ödeme seçeneği ilerde eklenecek mi…Neyse, lafı daha fazla uzatmadan gelelim bağış yapma işleminin kendisine:
#1- Bağış yapmak istediğiniz konuşmacının profil fotoğrafına tıklayın. Bundan sonra ise tek yapmanız gereken gelen ekrandaki “Send Money (Para Gönder)” seçeneğine tıklamak.
#2- Para Gönder’e tıkladıktan sonra karşınızda yeni bir ekran belirecek. Burada yapmanız gereken ise yollamak istediğiniz miktarı girmek. Bu miktarı da onayladıktan sonra işlemimiz tamam!
Bu yeni sistem hakkında siz ne düşüyorsunuz? Sizce Clubhouse iyi adımlar mı atıyor yoksa yakında düşüşe geçmeye başlar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
Kaynak: 9to5Mac, ScreenRant, TechCrunch
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Haber
Signal, dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu!
WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılar, bu uygulamaya alternatif yeni bir uygulama arayışına girdiler. Bu arayış içinde, WhatsApp’a en iyi alternatif uygulamalardan biri de Signal’dir. Bu uygulama, WhatsApp krizinin ardından Elon Musk tarafından da beğeni almıştı. Yoğun tartışmaların ardından WhatsApp, yeni gizlilik politikasının uygulanmasını 15 Mayıs tarihine erteledi. Ancak yakın tarihe geldiğimizde kullanıcılar, artık Signal’i her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. GulfNews’e göre Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu.
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Signal haricinde WhatsApp’a alternatif olan başka hangi uygulamalar var?
WhatsApp’a alternatif olarak kullanılan bir başka uygulama ise Telegram‘dır. Telegram, WhatsApp’tan daha zengin içeriğe sahip ancak WhatsApp kadar basit bir kullanıma sahip değil. Fakat Telegram’ın özelliklerine aşina olan kullanıcılar, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorlar. Telegram, yayınlanan rapora göre indirme sıralamasında üçüncü sırada. Bununla birlikte aktif kullanıcılar, Telegram platformu üzerinde çok daha fazladır. Paylaşılan analitiğe göre Telegram, aylık aktif kullanıcı sayısı sıralamasında dünya çapında ikinci sırada.
İndirmelerdeki ve aylık aktif kullanıcı sayısındaki artışın sebebi, WhatsApp’ın gizlilik politikasındaki değişikliktir. Bu olay, tüm kullanıcıların dikkatini çekti ve mahremiyetine önem veren herkes piyasadaki diğer uygulamaları araştırmaya başladı. WhatsApp, günümüzde en popüler mesajlaşma uygulaması olsa da en iyisi değil. Signal ve Telegram’ın indirme sayısı ise her geçen gün artıyor. Signal, basitliği tercih eden kullanıcılar için oldukça iyi bir tercih. Telegram ise zengin içeriklere sahip ve yeni deneyimler yaşamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Yine de Signal’ın bu özelliklerden yoksun olduğunu söyleyemeyiz. Genel olarak benzer özelliklere sahip olsalar da aralarında birkaç ufak farklılık bulunmakta.
WhatsApp’ın düşüşe geçmesi halinde yeni lider hangi uygulama olacak?
Signal, fotoğraflarınızı kırpmanıza ve çevirmenize olanak sağlayan yerleşik bir görüntü düzenleme aracına sahiptir. Uygulamanın modern görünmesini sağlayan ve kullanıcı deneyimine olumlu etki eden karanlık modun bulunması da oldukça önemli. Ayrıca uygulamanın genel hızına bakıldığında rakiplerine göre oldukça hızlı olduğu da söylenebilir. Uygulama, şu anda Google Play Store’da 4,5 yıldızla 50.000.000’dan fazla yüklemeye sahip. Öte yandan Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikası tartışmasından önce de kullanılmaktaydı. Dolayısıyla Signal’a göre çok daha popüler bir uygulama.
Telegram, 200.000’e kadar üye ile grup sohbeti yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca grupları yönetmek için kullanışlı olabilecek botlar da mevcut. Bununla birlikte Telegram‘da ilgi alanlarınızla ilgili gruplar ve topluluklar bulabilmeniz de mümkün. Bu iki uygulama arasından hangisinin kazanacağı belli değil. WhatsApp, liderliğini korumaya devam mı edecek? Yoksa katı politikasını sürdürmeye devam edip bu iki uygulamaya liderliği bırakacak mı? Bu sorunun cevabını 15 Mayıs tarihinde sona erecek gizlilik politikası süresi ile daha net bir şekilde göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Free ile 75.000 podcasti ücretsiz dinleyin!
Samsung Free, Samsung’un akıllı telefonlarındaki haberler, oyunlar, videolar ve diğer içeriklere erişebildiğiniz kapsamlı bir uygulamasıdır. Yakın tarihli bir rapora göre Samsung, bu uygulamaya yeni bir podcast işlevi ekledi. Podcast özelliğiyle birlikte gelen yeni güncelleme, Samsung Free bulunan tüm cihazlarda kullanıma sunuluyor. Ancak podcast özelliği şimdilik sadece Samsung Galaxy S serisi ve Note serisinin bazı telefonlarında aktif. Önümüzdeki günlerde yeni işlevin tüm Samsung cihazlarda aktif hale gelmesi muhtemel gözüküyor.
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Samsung Free uygulamasında podcastlere hangi adımlarla erişilebiliyor?
Samsung Free‘ye, Samsung hesabınızla giriş yaptıktan sonra, alt çubuktaki podcastlere tıklayarak 75.000’den fazla podcaste erişebiliyorsunuz. Ancak erişimi aktif hale getirmek için Gizlilik Bildirimi‘ni kabul etmek gerekiyor. Samsung‘un son günlerdeki popüler uygulaması Samsung Free, Samsung Daily‘nin yerini aldı. Uygulamada bulunan podcastleri, Amerika’daki popüler bir podcast sağlayıcı Samsung’a haklarıyla birlikte verdi. Bu uygulamadaki 75.000’e yakın podcast, tamamen ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor.
OneUI 3.0 güncellemesini kullanan Galaxy S20 ve Note serisi telefonlarda, Samsung Daily artık mevcut değil. Bu cihazlarda, Samsung Free adlı daha güncel ve işlevsel yeni bir uygulama kullanılmakta. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy S21 serisi de Samsung Free‘ye sahip. Uygulamada canlı TV şovları, haberler ve pek çok makale mevcut. En dikkat çekici kısım ise bütün bunlara erişimin ücretsiz olması. Bu uygulamanın, diğer Samsung cihazlar için de yakın zamanda aktif olmasını bekliyoruz.
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Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
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