Genel
Sony, bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini sonlandırıyor
Sony, milyonlarca oyunsevere ulaşan PlayStation 4 serisi oyun konsollarının bazı modellerinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Japonya’dan gelen haberlere göre PS4’ün yeniden stoklara girmesi beklenmiyor.
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Sony geçtiğimiz yılın içerisinde çıkarmış olduğu PlayStation 5 ile kısa sürede satış rekorları kırmayı başardı. PS 5‘in piyasaya sunulmasının ardından PlayStation 4 modellerinin de geleceği tartışılmaya başlandı. Bu konuda şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021’de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5’e kaydırılacak.
Japonya’da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.
“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”
・PS4 500GB Glacier White
・PS4 1TB Jet Black
・PS4 1TB Glacier White
・PS4 2TB Jet Black
・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX
— Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021
Sony tarafından stoklara yeniden girmesi beklenmeyen PS4 modellerin listesi
- PS4 500GB Beyaz
- PS4 1TB Siyah
- PS4 1TB Beyaz
- PS4 2TB Siyah
- PS4 Pro 1TB Beyaz
Sony cephesinden henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz günlerde PS4 desteği ile ilgili birtakım açıklamalarda bulunmuş ve önümüzdeki birkaç yıl daha PS4 için oyunlar ve içerikler geliştirmeye devam edeceğini müjdelemişti.
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Genel
One Outlook ile Microsoft, farklı e-posta programlarını birleştirecek
Microsoft, Windows ve Mac için olan Outlook uygulamasının tek bir versiyonunu (One Outlook) çıkarmaya uğraşıyor. Bu uygulama Windows 10 sistemindeki varsayılan Mail ve Takvim uygulamasının da yerini alacak.
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Windows Central tarafından gelen bilgilere göre yeni kullanılacak olan sistem “Monarch” kod adına sahip. Ara yüzde ise mevcut Outlook Web uygulaması temel alınacak.
Monarch Projesi, Microsoft’un geçen sene bahsettiği “One Outlook” düşüncesinin son hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece firma bu düşüncenin bir parçası olarak; bilgisayarlar, Mac cihazlar ve internet platformlarında çalışacak tek bir Outlook hizmeti sunacak. Yani Outlook Web, Windows için Outlook Win32, Mac için Outlook ve yine Windows 10’daki E-Posta ve Takvim uygulamalarını tek bir yerde toplamış olacak. Tamamlandığında ise platformdan bağımsız bir şekilde aynı hizmeti ve deneyimi kullanıcılara sunacak.
One Outlook, daha kompakt bir deneyim getiriyor
Farklı işletim sistemlerinde kullanılabilecek olmasının yanında, Monarch aynı zamanda çok daha az bir alan kaplayacak. Yine hem ücretsiz kullanıcılara hem de iş için kullanan kişilere de ulaşılabilir durumda olacak.
Microsoft firması Monarch’ı çalışacağı sistemlere uyumlu hale getirirken uygulamayı platformlar arasında stabil tutmak için çaba sarf ediyor. Outlook hizmeti işletim sistemi entegre özelliğinin yanında ise çevrimdışı depolama, hedef paylaşma ve bildirim özelliği gibi destekleri de beraberinde getirecek.
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Yeni Monarch hizmeti bu yılın sonlarına doğru ön izlemeye açılacak. 2022 yılında ise bu uygulamanın bahsettiğimiz gibi Windows 10 sistemindeki Takvim ve E-posta uygulamalarının yerini alması düşünülüyor. Diğer Win32 Outlook da zamanla yerini bu yeni uygulamaya bırakacak. Ancak sistemdeki mevcut uygulamanın boyutu oldukça büyük olduğu için bunun nispeten biraz daha zaman alması muhtemel.
Monarch sunucusunun işlevi hakkında bir fikir edinmek için ise şu anda mevcut Outlook Web uygulamasını tarayıcınız üzerinden deneyebilirsiniz.
Genel
Microsoft Windows 10X sisteminin cihaz desteğini genişletiyor
Geliştirmede yer alan kaynaklara göre Microsoft, Windows 10X işletim sisteminin daha da geniş bir cihaz çeşitliliğinde kullanılmasının yolunu açıyor. Denenen seçenekler arasında ARM kullanan dizüstü ve dönüştürülebilir bilgisayarlar da yer alıyor.
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Windows 10 zaten bir süredir farklı cihazlarda Intel, AMD ve ARM türünden farklı yapılarla birlikte çalışıyor. Windows 10X için ise Microsoft, Kasım 2019’da sistemi ilk açıkladığında sadece Intel işlemci kısıdını getirmişti. Bunun nedeni ise ARM mimarisinde oluşabilecek muhtemel uyumluluk sorunları idi.
Şimdi ise Microsoft, Windows 10X sistemini kendi donanımına sahip cihazlarda denemeye başladı. Dolayısıyla bu yılın sonlarına doğru Microsoft ortaklarından ARM temelli cihazlar görme imkanımız da var. Ancak firma bu işletim sistemiyle üreteceği kendi cihazlarını ise 2022 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor.
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Sistemin diğer türden cihazlara da yayılması piyasadaki rekabet ve çeşitlilik için oldukça iyi bir haber. Çünkü ARM çipleri aynı zamanda Intel ve AMD işlemcilerinden çok daha ucuz olacaklar. Bu da farklı türden ihtiyaçlar için daha çok seçenek anlamına geliyor.
Windows 10X sadece web tabanlı uygulamaları da destekleyebilir
Bununla beraber Windows 10X herkese uygun bir seçenek de oluşturmayabilir ve Windows RT’de olduğu gibi masaüstü uygulamaları desteği yerine sadece PWA gibi net tabanlı uygulamalar ve Microsoft Store’daki UWP uygulamaların desteğini alabilir. Hatta 10X, web uygulamalarıyla birlikte gelen ilk işletim sistemi olarak bile karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu web uygulamalarının daha hafif ve hızlı halde sistemde olacağını hatırlatmakta fayda var.
Şirket veya daha ileri seviye kullanım arayan müşteriler için ise Microsoft “Cloud PC” isimli, sistemde hazır gelen bir hizmet sunmayı planlıyor. Böylelikle normal masaüstü cihazlarda kullanılabilen uygulamalar internet erişimiyle beraber bu sistemlerde de ulaşılabilir halde olacaklar. Masaüstü uygulamalarını desteklemesinin dışında ise Windows 10X; yerel kullanıcı hesaplarını ve Kontrol Paneli veya Kayıt Düzenleyici gibi ana sistemde var olan ileri seviye araçlara erişimi desteklemeyecek.
Genel
Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi belli oldu
Türksat 5A uydusunun yeni kalkış tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yeni uydumuz, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek.
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Türkiye’nin uzun bir süredir merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi maalesef bir kez daha ertelendi. Söz konusu uydunun, birkaç ay önceden uzaya götürülmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan ertelemeler, proje takviminin aksamasına yol açtı. Yapılan son açıklamalar, uydunun uzaya gönderilmesi için belirlenen son tarihi ortaya koyuyor.
Türksat AŞ‘den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek.
Elon Musk’ın SpaceX isimli şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.
Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Söz konusu uydu, konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.
Türksat 5A, %20’lik yerlilik oranıyla Airbus ile iş birliği sonucunda geliştirilmişti. Bir sonraki uydumuz Türksat 5B‘nin de bu sefer daha yüksek yerlilik oranı sağlanacak şekilde yine Airbus ile iş birliği içerisinde hazırlanması bekleniyor.
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