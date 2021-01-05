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Facebook ve Instagram’a reklam yasağı geldi!
“Sosyal medya yasası” olarak bilinen yasal düzenlemeye ilişkin üçüncü yaptırım aşaması, yılbaşından itibaren resmen uygulanmaya başladı. Şimdiye kadar herhangi bir resmi temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook ve Instagram’a reklam durdurma cezası geldiği belirtiliyor.
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Yaptırımda üçüncü perde: Facebook ve Instagram reklamları durduruldu!
İlk aşamada 10 milyon, ikinci aşamada ise 30 milyon TL ceza kesilen sosyal medya devlerine 1 aylık ek süre verilmişti. 1 Ocak’ta sona eren süre zarfında Facebook’un herhangi bir adım atmadığı öğrenildi. Bunun üzerine sosyal medya devinin genel merkezine, sahibi olduğu iki platform için 3 ay süreyle reklam durdurma cezası verildiği tebliğ edildi. Şuan Facebook ve Instagram’da sponsorlu içerik yayınlamak isteyen kullanıcılar, ödeme yöntemleri devre dışı bırakıldığı için bu servisi kullanamıyor.
İkinci uyarı sonrasında toplam 40’ar milyon TL para cezası kesilen YouTube, Netflix ve Spotify ise temsilci atayacaklarını açıklamıştı. Türkiye’de temsilcilik açmak için yasal işlemleri başlatan platformlar, kesilen cezanın yalnızca 10’ar milyon TL’lik kısmını ödeyecek. Facebook ise yayında olan iki platformu için toplam 80 milyon TL ceza ödemenin yanı sıra 3 ay boyunca reklam yayınlayamayacak.
Facebook ve Instagram için Nisan ayına kadar yasal temsilci bildirilmemesi halinde ise bant genişliğinin daraltılması söz konusu olabilir. Sosyal medya devlerine sunulan bant genişliği miktarı Nisan’da %50, Mayıs ayında ise %90’a kadar daraltılabilecek. Böylece platformlara erişimin dolaylı yoldan kısıtlanmasının da önü açılacak.
Genel
Sony, bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini sonlandırıyor
Sony, milyonlarca oyunsevere ulaşan PlayStation 4 serisi oyun konsollarının bazı modellerinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Japonya’dan gelen haberlere göre PS4’ün yeniden stoklara girmesi beklenmiyor.
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Sony geçtiğimiz yılın içerisinde çıkarmış olduğu PlayStation 5 ile kısa sürede satış rekorları kırmayı başardı. PS 5‘in piyasaya sunulmasının ardından PlayStation 4 modellerinin de geleceği tartışılmaya başlandı. Bu konuda şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021’de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5’e kaydırılacak.
Japonya’da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.
“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”
・PS4 500GB Glacier White
・PS4 1TB Jet Black
・PS4 1TB Glacier White
・PS4 2TB Jet Black
・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX
— Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021
Sony tarafından stoklara yeniden girmesi beklenmeyen PS4 modellerin listesi
- PS4 500GB Beyaz
- PS4 1TB Siyah
- PS4 1TB Beyaz
- PS4 2TB Siyah
- PS4 Pro 1TB Beyaz
Sony cephesinden henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz günlerde PS4 desteği ile ilgili birtakım açıklamalarda bulunmuş ve önümüzdeki birkaç yıl daha PS4 için oyunlar ve içerikler geliştirmeye devam edeceğini müjdelemişti.
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Genel
One Outlook ile Microsoft, farklı e-posta programlarını birleştirecek
Microsoft, Windows ve Mac için olan Outlook uygulamasının tek bir versiyonunu (One Outlook) çıkarmaya uğraşıyor. Bu uygulama Windows 10 sistemindeki varsayılan Mail ve Takvim uygulamasının da yerini alacak.
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Windows Central tarafından gelen bilgilere göre yeni kullanılacak olan sistem “Monarch” kod adına sahip. Ara yüzde ise mevcut Outlook Web uygulaması temel alınacak.
Monarch Projesi, Microsoft’un geçen sene bahsettiği “One Outlook” düşüncesinin son hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece firma bu düşüncenin bir parçası olarak; bilgisayarlar, Mac cihazlar ve internet platformlarında çalışacak tek bir Outlook hizmeti sunacak. Yani Outlook Web, Windows için Outlook Win32, Mac için Outlook ve yine Windows 10’daki E-Posta ve Takvim uygulamalarını tek bir yerde toplamış olacak. Tamamlandığında ise platformdan bağımsız bir şekilde aynı hizmeti ve deneyimi kullanıcılara sunacak.
One Outlook, daha kompakt bir deneyim getiriyor
Farklı işletim sistemlerinde kullanılabilecek olmasının yanında, Monarch aynı zamanda çok daha az bir alan kaplayacak. Yine hem ücretsiz kullanıcılara hem de iş için kullanan kişilere de ulaşılabilir durumda olacak.
Microsoft firması Monarch’ı çalışacağı sistemlere uyumlu hale getirirken uygulamayı platformlar arasında stabil tutmak için çaba sarf ediyor. Outlook hizmeti işletim sistemi entegre özelliğinin yanında ise çevrimdışı depolama, hedef paylaşma ve bildirim özelliği gibi destekleri de beraberinde getirecek.
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Yeni Monarch hizmeti bu yılın sonlarına doğru ön izlemeye açılacak. 2022 yılında ise bu uygulamanın bahsettiğimiz gibi Windows 10 sistemindeki Takvim ve E-posta uygulamalarının yerini alması düşünülüyor. Diğer Win32 Outlook da zamanla yerini bu yeni uygulamaya bırakacak. Ancak sistemdeki mevcut uygulamanın boyutu oldukça büyük olduğu için bunun nispeten biraz daha zaman alması muhtemel.
Monarch sunucusunun işlevi hakkında bir fikir edinmek için ise şu anda mevcut Outlook Web uygulamasını tarayıcınız üzerinden deneyebilirsiniz.
Güncelleme
WhatsApp Web, çoklu cihaz işlevi ile telefonsuz girişe yol açıyor
WhatsApp Web uygulamasından 2021 yılında beklenen yeniliklerden başta geleni de çoklu cihazları desteklemesi. Gelen bilgilere göre ise bu durum yakın zamanda gerçek olabilir.
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Şu anda WhatsApp genellikle telefonda olmak üzere sadece bir cihazda kullanılabiliyor. Aynı şekilde WhatsApp Web kullanılarak bir bilgisayar tarayıcısından da uygulamaya ulaşılabiliyor. Ancak bu işlev telefondan bağımsız çalışmıyor. Yani telefonun açık ve internete bağlı bir şekilde olması gerekiyor.
Facebook ise bilindiği üzere birkaç aydır WhatsApp uygulamasına çoklu cihaz desteğini getirmek için uğraşıyor. Ve görünüşe göre bunun için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek. WaBetaInfo tarafından sunulan bilgilere göre uygulamanın gelecek beta versiyonları, WhatsApp Web işlevini telefona bağlı olma zorunluluğu olmadan çoklu cihazlarda denemeye izin verecek. Nasıl çalışacağı tam bilinmese de basitçe bir WhatsApp hesabına gelen bilgilere göre dörde kadar cihazda telefona bağlama zorunluluğu olmadan girilme imkanı verilecek.
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WaBetaInfo aynı zamanda WhatsApp uygulamasının son beta sürümünde WhatsApp Web Beta işlevinin “telefonu bağlı tutmak zorunda olmadan” denenebileceği bir sayfa da keşfetti. Görünüşe göre WhatsApp Web’e hem mevcut olan bağlanma kullanılarak hem de bağımsız bir şekilde girilebilmesi için uygulamaya bir deneme butonu eklenecek. Bahsedilen diğer bilgilere göre ise bazı özellikler betada yer almazken uygulamaya sonradan eklenecekler.
2019 yılından beri bu konudaki söylentiler zaten devam ediyorlardı. Şimdi ise her ne kadar beta için resmi bir tarih verilmese de bu özellik kullanıcılarla buluşmaya oldukça yakın diyebiliriz.
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