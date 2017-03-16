Facebook’un Snapchat’in Hikayeler Benzeri Özellğini Kullanıcılara Açtı

Facebook’un Snapchat’in çok sevilen Hikayeler özelliğini bir süredir kendi ürünlerine getirdiğini herkes biliyor ve bu sefer sırada kendisi var.

Facebook geçtiğimiz Ağustos ayında Hikayeler özelliğin Instagram’a getirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise aynı özellik WhatsApp’a geldi. Ekim ayında Messenger’da denenmeye başlanan özellik sadece Polonya’da kullanılıyordu ancak geçtiğimiz hafta dünya çapında kullanıma açıldı. Şimdi ise bu özellik ana uygulamada.

Özellik tıpkı Instagram, Messenger, WhatsApp ya da Snapchat’te ki gibi. Bu özellik ile fotoğraf veya video paylaşılıyor ve bu paylaşım 24 saat süreyle arkadaşlarınıza gösteriliyor. Yani hiçbir farkı yok. Instagram’ın Hikayeler özelliği günlük 150 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ancak Facebook’un 1.7 milyar kullanıcısı olduğunu düşünürsek Hikayeler özelliğinin kesinlikle çok kullanılacağını düşünebiliriz. Özellik tüm dünyada kullanıma açıldı ancak şu anda Messenger’da olduğu gibi her kullanıcı kullanamıyor. Bütün kullanıcılara ne zaman geleceği belli değil.