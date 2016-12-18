Facebook Toplu Sesli Konuşma Özelliğini Test Ediyor

Görünen o ki Facebook daha önce mobile getirdiği toplu sesli konuşma özelliğini şimdi de platformun masaüstü versiyonuna getirmeye hazırlanıyor.

Facebook sınırlı sayıda kullanıcıya platformun masaüstü versiyonunda toplu sesli konuşma özelliği getirdi. Eğer siz de bu az sayıda ki kullanıcılardan biri olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız bir grup konuşması açın ve toplu arama özelliğinin olup olmadığına bakın.

Messenger uygulamalarına bu özellik Nisan ayında gelmişti şimdi bilgisayarda da kullanılabilir olacak. Bu özelliği çok uzun zamandır kullanıcılarına sunmakta olan Skype gibi uygulamalar var. Ancak Messenger’ın günlük aktif kullanıcısının bir milyar kullanıcıyı geçmesi onu iletişim konusunda çok güçlü bir marka haline getiriyor. Şu ana kadar özellikte en fazla kaç kişiye kadar toplu konuşma yapılabiliyor henüz belli değil.