Bu yazıda, Facebook profil resminizi ve kapak fotoğraflarınızı nasıl birleştireceğini madde madde açıklayacağız. Bunu gerçekleştirmek için son derece basit işlemler gerçekleştirmeniz gerektiğine tanık olacaksınız.

Bu makaleden basit bir araçtan faydalandık. Facebook profil fotoğraflarınızı ve kapak fotoğrafınızı birleştirme işlemi son derece kolaydır. Bu da Facebook profilinizin harika görünmenizi ve başkalarından farklı kılmaya yarar. Facebook, gençler ve yaşlılar tarafından en çok kullanılan sosyal medya platformu olmuş. Sosyal medya servisinde ilginç hileler yapabilirseniz, arkadaşlarınız arasında cazibe merkezi olacağınız kesin.