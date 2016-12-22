Canlı yayın özelliğine harcanan paralardan sonra Facebook bu sefer bir de sesli özellik getirdi ve Live Audio’yu duyurdu.

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik ilk olarak yayıncılara gelecek. Düşük bant genişliği kullanan özellik canlı yayına alternatif olacak. Yalnızca hem göze hem de kulağa hitap etmek yerine sadece kulağa hitap edecek. Şimdilik bu özellik ile ilgili İngiltere’nin LBC radyosu, BBC World Service, Harper Collins, Adam Grant ve Britt Bennett ile anlaşıldı. Önümüzdeki yıl Live Audio herkes tarafından kullanılabilir olacak.

Yapılan açıklamaya göre iOS cihazlarda canlı yayınları dinlemek için uygulamanın sürekli açık olması lazım bu da dinleyicilerle etkileşimi kısıtlayan bir problem. Ancak Android sürümünde böyle bir kısıtlama yok. Android kullanıcıları dinlemek istedikleri yayını açıp ekranı kilitleyebilir. Medya şirketleri için Live Audio son derece kullanışlı bir araç olacak. Ancak canlı yayın özelliğinde olduğu gibi Haber Akışı kısmı olur olmadık şeylerle kesilecek.